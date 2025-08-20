Trump pide pintar de negro el muro fronterizo con México para repeler a migrantes

Redacción/SinEmbargo

19/08/2025 - 9:18 pm

Artículos relacionados

La Secretaría de Seguridad de Donald Trump afirmó que la iniciativa de pintar el muro, de miles de kilómetros de extensión, servirá para que las y los migrantes se abstengan de cruzar la frontera.

Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).- La Secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, aseguró este martes que todo el muro fronterizo del sur será pintado de negro, para que se caliente bajo el sol y sea más difícil que las y los migrantes puedan escalar en él. Dicha acción sería una orden expresa del Presidente estadounidense Donald Trump.

"Hoy también vamos a pintarlo de negro, eso es específicamente a petición del Presidente, que entiende que en las temperaturas calientes de aquí abajo, cuando algo está pintado de negro, se vuelve aún más cálido y le dificultará aún más a la gente subir. Así que vamos a pintar toda la frontera sur a un muro negro para asegurarnos de que nosotros, animemos a los individuos a no venir a nuestro país ilegalmente", expresó Noem.

La Secretaria emitió esta polémica declaración mientras se encontraba en una conferencia de prensa con la Patrulla Fronteriza en Santa Teresa, Nuevo México, a espaldas del muro fronterizo entre Estados Unidos y México. "Recuerda que una Nación sin fronteras no es una Nación en absoluto", añadió la funcionaria.

La medida recuerda a las boyas con alambres de púas que el Gobierno de Texas, encabezado por el republicano Greg Abott, dispuso sobre el río Bravo para evitar el cruce irregular de migrantes hacia Estados Unidos, algo que fue calificado como inhumano por defensores de derechos humanos .

"Y estamos tan agradecidos de que tengamos un Presidente que lo entienda y entienda que una frontera segura es importante para el futuro de nuestro país. Ahora, si miras la estructura que hay detrás de mí, es alta, lo que hace muy, muy difícil de subir, casi imposible", agregó Noem.

"Que ellos sepan y vengan a nuestro país de la manera correcta para que puedan quedarse y tener la oportunidad de convertirse en ciudadanos de Estados Unidos y perseguir el sueño americano", finalizó Kristi Noem.

En junio, el Departamento de Seguridad aprobó la construcción y las exenciones que permiten ignorar las leyes ambientales para la nueva construcción de 36 millas del muro fronterizo, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). Trump impulsó la construcción de un muro fronterizo durante su primer mandato, prometiendo que construiría un muro a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, y que México lo financiaría.

México no lo financió. Se construyeron aproximadamente 500 millas de muro fronterizo durante su primer mandato.

En marzo, James David Vance, Vicepresidente de Estados Unidos, anunció que los trabajos de construcción del muro ordenado por Trump, para contener el cruce de migrantes a través de México, podría quedar concluido en 2029.

-Con información de La Opinión.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

El regreso de la geografía

"Hoy más que nunca nos damos cuenta de las tremendas consecuencias que puede tener desatenderse de nuestra...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Seguridad y educación, casas abiertas

"Si la libertad real depende de condiciones materiales y sociales posibilitadoras de los proyectos de vida, la...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

China y EU: Adiós al Imperio Americano (III)

"China se consolida como una nación bajo el control del Partido Comunista, pero cuya economía se abre...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Pablo Gómez, el pescado nadador

Por su edad, Pablo Gómez viene de lejos, del Movimiento del 68, de su prisión en Lecumberri,...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

El fin del “peligro para México”
Por Álvaro Delgado Gómez

El fin del “peligro para México”

El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes suizos de lujo
Por Ana Lilia Pérez

El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes suizos de lujo

El macuspano
Por Alejandro Páez Varela

El macuspano

#HeladioN protegido
Por Muna D. Buchahin

#HeladioN protegido

La bomba del Dr. Keesler
Por Alejandro Calvillo

La bomba del Dr. Keesler

El obradorismo y la propuesta de reforma electoral que viene
Por Héctor Alejandro Quintanar

El obradorismo y la propuesta de reforma electoral que viene

Es bueno que los canallas sufran
Por Pedro Mellado Rodríguez

Es bueno que los canallas sufran

El insoportable peso del imperio
Por Lorenzo Meyer

El insoportable peso del imperio

La Suprema Corte contra los “chichimecas”
Por Fabrizio Mejía Madrid

La Suprema Corte contra los “chichimecas”

¿Tiene la derecha un plan? Trump, Uribe y los incendios
Por Juan Carlos Monedero

¿Tiene la derecha un plan? Trump, Uribe y los incendios

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El periodista Genaro Lozano fue propuesto por la Presidenta Claudia Sheinbaum como Embajador de México en Italia.
1

Sheinbaum propone al comunicador Genaro Lozano como Embajador de México en Italia

Pablo Antonio Jiménez Pons, yerno del fugitivo Hernán Bermúdez Requena, acusado de ser el fundador y jefe del grupo criminal “La Barredora” cuando era secretario de Seguridad Pública de Tabasco, renunció a la dirección general de Planeación Sectorial de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP) del gobierno de Javier May.
2

El yerno de Bermúdez Requena estaba en la Secretaría de Obras de Tabasco. Renunció...

A pesar de la cargada panista enviada desde Los Pinos, en aquella elección del 5 de julio de 2009, Ávila perdió frente al candidato del PRI, Fernando Ortega.
3

El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes suizos de lujo

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció cambios para obtener un crédito que permita comprar una casa.
4

¿Quieres sacar tu casa con Infonavit? Así es el nuevo modelo para obtener un crédito

El Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón presentó un proyecto que busca anular la primera elección judicial para el caso de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
5

#PuntosYComas ¬ Proyecto de nulidad de la elección judicial se sustenta en supuestos

Un hombre fue bautizado como "Lord Café" luego de que se hiciera viral un video que captó el momento en el que el terminó empapado al intentar lanzar su bebida.
6

VIDEO ¬ "Lord Café" intenta lanzar su bebida a conductor en Jalisco y acaba empapado

Zelenski ofrece a Trump acuerdo de 77.000 millones de euros en armas por seguridad
7

Zelenski ofrece a EU comprar armas por 90 mil mdd a cambio de garantías de seguridad

Claudia Sheinbaum pidió a la SCJN actuar con apego a derecho, sin presiones externas y con transparencia, especialmente en pendientes relacionados con empresas.
8

La Suprema Corte de Norma Piña agoniza... pero todavía podría dar un manotazo hoy

Narcos que colaboran con EU
9

EU caza a narcos mexicanos ("terroristas"), negocia con ellos y, luego, los libera

Julio César Chávez Jr. rodeado de agentes del ICE.
10

Chávez Jr. llega a penal de Hermosillo. Embajador de EU comparte FOTO del boxeador

La Casa Blanca amenazó con usar "todos" sus recursos para "enfrentar al narco" en Venezuela.
11

EU despliega buques militares cerca de Venezuela y amenaza con "usar todo su poder"

Trump pide pintar el muro fronterizo con México de negro para repeler a migrantes.
12

Trump pide pintar de negro el muro fronterizo con México para repeler a migrantes

13

La SSPC alerta por estafas en compra de vehículos por redes sociales y cómo evitarlas

El video de un joven se hizo viral en redes, pues se negaba a dejar de ocupar un lugar para su mochila porque había pagado doble; ahora es "Lord Trolebús".
14

VIDEO ¬ Joven ocupa asiento para su mochila y recibe críticas; ya es "Lord Trolebús"

Este martes 19 de agosto, será la última sesión de la Corte que preside la Ministra Norma Piña.
15

RADICALES ¬ La Suprema Corte de las élites se consume. ¿Cuál es la herencia que deja?

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Joven le roba a adulto mayor en iglesia.
1

VIDEO ¬ Sujeto roba celular a adulto mayor que se quedó dormido en una iglesia de NL

Narcos que colaboran con EU
2

EU caza a narcos mexicanos ("terroristas"), negocia con ellos y, luego, los libera

Trump pide pintar el muro fronterizo con México de negro para repeler a migrantes.
3

Trump pide pintar de negro el muro fronterizo con México para repeler a migrantes

4

La SSPC alerta por estafas en compra de vehículos por redes sociales y cómo evitarlas

El Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón presentó un proyecto que busca anular la primera elección judicial para el caso de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
5

#PuntosYComas ¬ Proyecto de nulidad de la elección judicial se sustenta en supuestos

El periodista Genaro Lozano fue propuesto por la Presidenta Claudia Sheinbaum como Embajador de México en Italia.
6

Sheinbaum propone al comunicador Genaro Lozano como Embajador de México en Italia

Suecia traslada una simbólica iglesia a una nueva ubicación a cinco kilómetros.
7

VIDEO ¬ Suecia mueve una histórica iglesia de madera para salvarla de un derrumbe

Tesoro de EU da nueva prórroga a CIBanco, Intercam y Vector tras medias de México.
8

Tesoro de EU da nuevo plazo a CIBanco, Intercam y Vector antes de sacarlos del país

9

"Ojos que te cuidan": Brugada anuncia programa que instalará 30,400 cámaras en CdMx

Este martes 19 de agosto, será la última sesión de la Corte que preside la Ministra Norma Piña.
10

RADICALES ¬ La Suprema Corte de las élites se consume. ¿Cuál es la herencia que deja?

Julio César Chávez Jr. rodeado de agentes del ICE.
11

Chávez Jr. llega a penal de Hermosillo. Embajador de EU comparte FOTO del boxeador

Zelenski ofrece a Trump acuerdo de 77.000 millones de euros en armas por seguridad
12

Zelenski ofrece a EU comprar armas por 90 mil mdd a cambio de garantías de seguridad