Trump pide pintar de negro el muro fronterizo con México para repeler a migrantes

La Secretaría de Seguridad de Donald Trump afirmó que la iniciativa de pintar el muro, de miles de kilómetros de extensión, servirá para que las y los migrantes se abstengan de cruzar la frontera.

Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).- La Secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, aseguró este martes que todo el muro fronterizo del sur será pintado de negro, para que se caliente bajo el sol y sea más difícil que las y los migrantes puedan escalar en él. Dicha acción sería una orden expresa del Presidente estadounidense Donald Trump.

"Hoy también vamos a pintarlo de negro, eso es específicamente a petición del Presidente, que entiende que en las temperaturas calientes de aquí abajo, cuando algo está pintado de negro, se vuelve aún más cálido y le dificultará aún más a la gente subir. Así que vamos a pintar toda la frontera sur a un muro negro para asegurarnos de que nosotros, animemos a los individuos a no venir a nuestro país ilegalmente", expresó Noem.

La Secretaria emitió esta polémica declaración mientras se encontraba en una conferencia de prensa con la Patrulla Fronteriza en Santa Teresa, Nuevo México, a espaldas del muro fronterizo entre Estados Unidos y México. "Recuerda que una Nación sin fronteras no es una Nación en absoluto", añadió la funcionaria.

La medida recuerda a las boyas con alambres de púas que el Gobierno de Texas, encabezado por el republicano Greg Abott, dispuso sobre el río Bravo para evitar el cruce irregular de migrantes hacia Estados Unidos, algo que fue calificado como inhumano por defensores de derechos humanos .

🚨 NO, no es broma Dice la Secretaria de Seguridad de EU, Kristi Noem que el muro será pintado de negro para que el sol lo caliente y así sea casí imposible escalar. Así o más MISERABLE... pic.twitter.com/oMGiBFcztn — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) August 19, 2025

"Y estamos tan agradecidos de que tengamos un Presidente que lo entienda y entienda que una frontera segura es importante para el futuro de nuestro país. Ahora, si miras la estructura que hay detrás de mí, es alta, lo que hace muy, muy difícil de subir, casi imposible", agregó Noem.

"Que ellos sepan y vengan a nuestro país de la manera correcta para que puedan quedarse y tener la oportunidad de convertirse en ciudadanos de Estados Unidos y perseguir el sueño americano", finalizó Kristi Noem.

En junio, el Departamento de Seguridad aprobó la construcción y las exenciones que permiten ignorar las leyes ambientales para la nueva construcción de 36 millas del muro fronterizo, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). Trump impulsó la construcción de un muro fronterizo durante su primer mandato, prometiendo que construiría un muro a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, y que México lo financiaría.

México no lo financió. Se construyeron aproximadamente 500 millas de muro fronterizo durante su primer mandato.

En marzo, James David Vance, Vicepresidente de Estados Unidos, anunció que los trabajos de construcción del muro ordenado por Trump, para contener el cruce de migrantes a través de México, podría quedar concluido en 2029.

-Con información de La Opinión.