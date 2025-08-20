VIDEO ¬ Sujeto roba celular a adulto mayor que se quedó dormido en una iglesia de NL

Redacción/SinEmbargo

19/08/2025 - 9:59 pm

Joven le roba a adulto mayor en iglesia.

El joven de unos veinte años, vestía con una playera de color negro y pantalones cortos de color blanco.

Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).- El video de un sujeto que le roba el celular a un adulto mayor, quien se quedó dormido al interior de una iglesia, está generando indignación en redes sociales. El robo se registró el pasado lunes en la Parroquia San José de la Montaña, ubicada en la colonia Topo Chico, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

Las cámaras de seguridad captaron el instante en el que el ladrón se acerca al adulto mayor y extiende su mano para extraer de su pantalón su teléfono celular. La escena ocurrió en tan sólo unos segundos.

En las imágenes puede apreciarse cómo el criminal entró al templo religioso y se dirigió directamente a la víctima, la cual estaba sentada en una de las bancas del templo. El hombre de poco más de veinte años, vestía con una playera de color negro y pantalones cortos de color blanco.

Tras el robo, el hombre de la tercera edad despertó, pero no pudo reaccionar con prontitud debido a su edad.

De acuerdo a medios locales, el personal del templo fue alertado de la situación de inmediato, por lo que procedieron a revisar las cámaras de seguridad y a pedir a la comunidad que puedan ayudar a dar con el responsable.

Internautas mostraron su indignación y escribieron varios comentarios condenando el robo, señalando el hecho que ya no existe respeto incluso en lugares que se consideran sagrados o solemnes. "No le enseñaron los 10 mandamientos", dijo uno de los usuarios.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado al respecto.

