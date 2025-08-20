Lotería Nacional dedica sorteo a migrantes en EU. ¿Cuándo se llevará a cabo?

Redacción/SinEmbargo

19/08/2025 - 11:09 pm

La Lotería Nacional presentó el Gran Sorteo Especial No. 303 “México con M de Migrante” para reconocer a mexicanos en el extranjero.

Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).- La Lotería Nacional presentó este martes el Gran Sorteo Especial No. 303, titulado “México con M de Migrante, dedicado a reconocer a los paisanos mexicanos que viven en el extranjero y como parte de la celebración del 15 de septiembre

Desde Nuevo León, la directora del sorteo, Olivia Salomón, afirmó que esta edición es un homenaje a los connacionales que radican en Estados Unidos, quienes han hecho de la distancia un acto de amor hacia México y llevan  a la Patria en el corazón.

"El Gran Sorteo Especial Número 303 es un homenaje vivo que viaja en cada cachito, porque un cachito no es sólo un boleto, es un pedazo de gratitud, es un acto de justicia, es devolver un cachito de amor a quienes, desde lejos, nunca han dejado de ser parte de México”, destacó la funcionaria al resaltar que la Lotería Nacional es una institución con 255 años de historia.

Asimismo, recordó que la Presidenta Claudia Sheinbaum reconoce la entrega y lealtad de los paisanos, lo cual enmarca en el sorteo del 15 de septiembre como un acto de gratitud que les dice que aquí se les abraza, se les honra y se les incluye como parte del segundo piso de la Cuarta Transformación (4T).

¿Cuándo se realizará el sorteo?

El próximo 15 de septiembre, a las 16:00 horas, se realizará el Gran Sorteo Especial con un valor acumulado de más de 424 millones de pesos (mdp), una emisión de cuatro millones de cachitos con un costo de 200 pesos cada uno.

El Premio Mayor de 255 mdp estará dividido en 10 premios de 25.5 mdp, de los cuales se entregarán 128 premios directos con la siguiente estructura:

  • 10 premios de 25.5 mdp.
  • Cinco premios de 10 mdp cada uno.
  • Cinco premios de 5 mdp cada uno.
  • 15 premios de 1 mdp cada uno.
  • 18 premios de 500 mil pesos cada uno.
  • 25 premios de 250 mil pesos cada uno.
  • 50 premios de 100 mil pesos cada uno.
  • Dos premios por aproximación de un millón 100 mil pesos.
  • Dos premios por aproximación de 550 mil pesos.
  • Tres mil 999 premios por terminación de 7 mil pesos.
  • Tres mil 999 premios por terminación de 5 mil pesos.
  • 39 mil 999 reintegros.
La Lotería Nacional presentó el Gran Sorteo Especial No. 303 “México con M de Migrante” para reconocer a mexicanos en el extranjero. Foto: X @lotenal

Los interesados podrán seguir la transmisión en vivo del Gran Sorteo Especial No. 303 por el canal oficial de YouTube (Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional).

Olivia Salomón dio a conocer que los recursos obtenidos después del pago de premios serán destinados a fortalecer el apoyo consular, con lo cual destacó que "No hay mayor fortuna que abrazar una causa justa. Y no hay mayor premio que decirle a nuestra gente: México no te olvida. México te espera. México te agradece”.

Finalmente, la titular del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior, Tatiana Clouthier Carrillo, invitó a participar en un sorteo con causa, adquiriendo cachitos que ayudarán a la comunidad migrante.

"El día 15 es cuando se celebra este Gran Sorteo 303, este grito de amor, este grito de sentir las raíces se oye a lo largo y a lo ancho esa noche, y así como dijeron los Niños Gritones, el Premio Mayor nos lo llevamos nosotros al ser mexicanas y mexicanos, eso que se lleva en el corazón, eso que hacemos vibrar en donde estemos”, concluyó.

