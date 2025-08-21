Muralismo, chocolate... ¿Sabes qué actividades habrá en la Noche de Museos de agosto?

La Noche de Museos brinda la oportunidad de participar en actividades especiales y disfrutar de estos espacios culturales después de las 6 de la tarde. Existen actividades que llaman la atención y aquí compartimos algunas.

Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).- Agosto está llegando a su fin, lo que significa que la Noche de Museos está muy cerca, si aún no sabes qué actividades habrá, te dejamos algunas actividades que se realizarán la próxima Noche de Museos que será el miércoles 27 de agosto.

Museo Tezozómoc

Este 27 de agosto, el Museo Tezozómoc tendrá una feria Científica con recorridos, proyecciones, show y talleres en el Museo Tezozómoc

Recorrido libre por el museo de 17 a 20:30 horas. Cipo limitado a 30 personas.

Proyección "El Universo" para 45 personas

Show científico a las 18:30 horas.

Taller "Siente el ritmo, el pulso en la palma de tu mano" a las 19 horas.

Para más informes se puede escribir a [email protected] . El Museo Tezozómoc se encuentra en Av. Zempoaltecas s/n Esq. Manuel Salazar, ExHacienda el Rosario, Azcapotzalco, CDMX, C.P. 02420.

Planetario Luis Enrique Erro

En el Planetario Luis Enrique Erro habrá varias actividades para esta Noche de Museos, como:

Recorrido guiado: En busca de las estrellas. Cupo limitado a 30 participantes cada 30 minutos.

Actividades lúdicas: Juega y aprende . Cupo limitado a 60 personas por hora.

Asteroides y meteoritos: Semillas de vida. Cupo limitado a 30 personas por hora.

En sus marcas, listos a la Luna. Cupo limitado a 20 personas por hora.

Meteoritos del espacio a la Tierra: Aprende la diferencia entre meteoroide, meteoro y meteorito, y el fenómeno de ablación al ingresar un objeto espacial a la atmósfera. Cupo limitado a 30 personas por hora.

Más información al mail [email protected] . El Planetario Luis Enrique Erro se encuentra en Av. Wilfrido Massieu s/n, Nueva Industrial Vallejo, Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

Universidad de la Comunicación

La Universidad de la Comunicación tiene preparada una noche especial de 19 a 21 horas:

Vive un monólogo inspirado en el Muralismo

Forma parte de un mural colectivo

Las actividades están limitas a 100 personas y requieren de registro previo al mandar un mail a [email protected]

Para más informes está el teléfono 55 4913 5206 y la página www.uc.edu.mx. La Universidad de la Comunicación se encuentra en Zacatecas 120, Roma Norte, Ciudad de México.

Museo Nacional de Culturas Populares

El Museo Nacional de Culturas Populares presenta un recorrido por "Rayar un mundo mejor con imaginación" 1.a Bienal Nacional de Arte Gráfico Infantil, a las 18 horas, con entrada libre y aforo militado a 40 personas. Más informes escribir a [email protected]

El Museo Nacional de Culturas Populares se encuentra en Av. Hidalgo 289, col Del Carmen, Coyoacán, Ciudad de México.

Universidad del Claustro de Sor Juana

Este 27 de agosto será posible recorrer la Universidad del Claustro de Sor Juana y asistir a la inauguración de una exposición:

Exposición "La historia del ojo" de Armando de la Garza a las 19: 00 horas.

Inauguración "La libertad también se borda" Museo de la indumentaria mexicana.

Para más informes está el mail [email protected], la dirección del Claustro es es Izazaga #92, Centro Histórico, Ciudad de México.

Museo de la Inquisición

El Museo de la Inquisición nos llevará a conocer a "tres vampiros mexicanos" y cómo se convirtieron en "leyendas"; la primera función es a las 19:00 horas y la segunda a las 20:30 horas, el cupo está limitado a 40 personas por horario y el costo es de 280 pesos general y 250 pesos niños a partir de 10 años, hasta los 14 e INAPAM.

Para informes y/o reservaciones únicamente vía Whatsapp, a los siguientes números: 5646436259 o 5561981223. También se puede visitar su Facebook dando clic aquí. El Museo de la Inquisición se ubica en calle Tacuba No.76, esq. Palma, Ciudad de México.

Museo del Chocolate

El Museo del Chocolate tendrá actividades y sones en náhuatl.

Concierto de sones: 20 horas, actividad para 35 personas.

Taller de chocolate de metate: 18:00 y 18.30 horas, su costo es de 200 pesos y se debe hacer reservación previa, el cupo es de 14 personas por horario.

Cata de cacao y chocolate: 18:30, 19:30 y 20:30 horas con un costo de 250 pesos, cupo máximo de 40 personas por horario.

Visitas guiadas

Reservaciones al mail [email protected]

El Museo se encuentra en Milán 45, Col. Juárez, Ciudad de México.