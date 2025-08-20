Profepa presenta denuncias por tala ilegal en la Biosfera de la Mariposa Monarca

Las denuncias de la Propefa se presentaron al detectarse comercialización, posesión y transformación de tres mil 455 metros cúbicos de madera, sin que acreditaran su legal procedencia.

Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Michoacán presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) dos denuncias penales contra centros de almacenamiento y de transformación de materias primas forestales maderables por tala ilegal en el municipio de Tlalpujahua, zona de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca.

La zona de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca es hábitat de una de las especies migratorias más emblemáticas del mundo y un patrimonio natural de México.

En enero de 2020, el cuerpo sin vida de Homero Gómez, defensor de la mariposa monarca contra la tala ilegal, fue encontrado en un pozo en dos semanas después de su desaparición, informó la Fiscalía de Michoacán. Administraba la reserva El Rosario, un santuario de mariposas en la ciudad de Ocampo.

Las denuncias de la Propefa, que fueron interpuestas este lunes 18 de agosto, se presentaron luego de que durante visitas de inspección se detectaron actividades de comercialización, posesión y transformación de tres mil 455 metros cúbicos de madera tipo pino, oyamel, encino y cedro blanco sin que acreditaran su legal procedencia. El

Cedro Blanco está listado en la NOM-059-SEMARNAT-2010 como especie sujeta a protección especial.

Uno de los establecimientos demandados se localiza en la comunidad de San Joaquín y el otro en Puerto Bermeo, ambos en Tlalpujahua.

La FGR confirmó la recepción de las denuncias y dio inicio a la investigación correspondiente para deslindar responsabilidades.