"Lord Pádel", su esposa e hijo son vinculados a proceso por tentativa de homicidio

Los cuatro individuos, entre ellos el empresario Alejandro "N", fueron vinculados a proceso para responder por su probable participación en la golpiza contra un hombre ocurrida en un club de Pádel en el Estado de México.

Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).- Una Jueza de Control vinculó a proceso al empresario Alejandro “N”, conocido como Lord Pádel; a su hijo,Germán “N”; a su esposa Karla "N"; y su socio, Othón “N” por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, por participar en una golpiza contra un instructor de Pádel en el Estado de México ocurrida el 19 de julio.

La Juzgadora Paulina Piña determinó que Alejandro "N" y Othón "N", permanecerán en libertad hasta que un Juez Federal decida si ratifica la medida, luego de que ambos presentaran un amparo para evitar su detención. Por otro lado, los dos detenidos la tarde de este martes, Germán "N" y Karla "N", permanecerán recluidos en el Centro penitenciario de Barrientos.

"Lord Pádel", Othon "N", Karla "N" y Germán "N" son investigados por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa luego de ser exhibidos en un video golpeando brutalmente a un entrenador en un club del municipio de Atizapán de Zaragoza.

Los implicados eran buscados desde el pasado 19 de julio, cuando el empresario y sus escoltas golpearon a un hombre durante un torneo de raquetas ubicado en el municipio Atizapán de Zaragoza. Los hechos quedaron registrados en un video, el cual fue difundido por el periodista Carlos Jiménez.

En las imágenes se observa cómo los agresores rodean al jugador y lo dejan tendido en el suelo dentro de la cancha de pádel, luego de amenazarlo con quitarle la vida.

"Lo voy a matar, lo voy a matar", gritaba el empresario mientras la gente a su alrededor intentaba detener la golpiza.

El video muestra al maestro de pádel tendido en el piso y siendo golpeado por el empresario y al menos otras tres personas, sin poder defenderse.

“SUS ESCOLTAS ESTABAN ARMADOS… ME AGREDEN BRUTALMENTE”

Es Israel M el maestro de pádel q fue amenazado de muerte y apaleado así por Alejando Germán Mondragón y sus 4 escoltas en un pádel de @GobAtizapan

Así relata lo q pasó.

La @PoliciaAtizapan ya indaga a los violentos. pic.twitter.com/pOyh8n8aaI — Carlos Jiménez (@c4jimenez) July 21, 2025

En otro video difundido en redes, la víctima explicó que el conflicto surgió durante un partido amistoso. La discusión inició cuando el jugador Othón Olvera increpó a la víctima por una jugada.

Según el testimonio del instructor, los agresores cruzaron la red y comenzaron a golpearlo dentro de la cancha, aunque su pareja intentó intervenir, fue intimidada por los escoltas que impidieron la ayuda de otras personas.