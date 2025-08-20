La SSC-CdMx investiga a oficial que accionó su arma en una riña y mató a un hombre

Un policía de la SSC fue detenido tras disparar a un joven en un punto de revisión en la Alcaldía Venustiano Carranza; la víctima murió en un hospital.

Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) detuvo este martes a un policía del sector Balbuena por disparar en contra de un joven de 21 años, quien murió tras iniciar una disputa con el oficial en la colonia Jardín Balbuena, de la Alcaldía Venustiano Carranza.

Los hechos se registraron en la avenida Galindo y Villa, casi esquina con Fray Servando Teresa de Mier, donde los tripulantes de una motocicleta -incluida la víctima- fueron detenidos para una revisión preventiva. Durante el procedimiento, los sujetos se tornaron agresivos y comenzó una riña con los uniformados.

Ante dichas acciones y tras ser golpeado, uno de los oficiales efectuó un disparo que impactó en uno de los involucrados.

Policía MATA a motociclista tras riña en @A_VCarranza: Dos sujetos en moto se negaron a una revisión en la Jardín Balbuena, se liaron a golpes con 2 oficiales, pero al quedar en el suelo, uno de ellos le disparó por la espalda a su rival. El afectado fue llevado al hospital,… pic.twitter.com/9sATQIXeQV — Antonio Nieto (@siete_letras) August 20, 2025

Derivado de lo anterior, el joven de 21 años de edad resultó lesionado en la cabeza, por lo que fue trasladado a un hospital para su atención médica, donde posteriormente se informó que perdió la vida.

A raíz del incidente, el oficial que realizó el disparo fue detenido y, junto con el arma de cargo, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica.

Además, personal de la Dirección General de Asuntos Internos dio a conocer que ya integra la carpeta de investigación administrativa interna para colaborar en las indagatorias que deriven de los hechos.

#TarjetaInformativa | Personal de la #SSC detuvo a un policía que, de acuerdo con los primeros reportes y una denuncia ciudadana, tuvo un altercado con los tripulantes de una motocicleta que circulaban por la avenida Galindo y Villa, casi esquina con Fray Servando Teresa de Mier,… pic.twitter.com/6LZmLJ7VZb — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 20, 2025

Asimismo, las autoridades abrieron la carpeta de investigación CI-FIEDH/2/UI-1 C/D/00322/08-2025 por el delito de homicidio doloso por disparo de arma de fuego.

La dependencia capitalina reiteró su compromiso para esclarecer los hechos, mientras el oficial permanece bajo resguardo ministerial hasta definirse su responsabilidad penal y administrativa.