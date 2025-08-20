Son 13 los detenidos por el asesinato de Ximena y José. Diez planearon y 3 ejecutaron

Redacción/SinEmbargo

20/08/2025 - 11:58 am

Artículos relacionados

Ximena Guzmán y José Muñoz, secretaria particular y asesor de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, fueron asesinados durante un ataque directo que fue perpetrado el pasado 20 de mayo en la Alcaldía Benito Juárez. Aunque la investigación del doble homicidio sigue en curso, los detalles de la detención de los presuntos responsables se revelarán en una conferencia de prensa conjunta entre la SSC, la FGJ y la SSPC federal a las 17:00 horas en la Fiscalía local.

Ciudad de México, 20 de agosto (SinEmbargo).– Autoridades de la capital mexicana anunciaron hoy la captura de 13 personas que planearon y ejecutaron el atentado contra dos funcionarios del círculo más cercano a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada. Ximena Guzmán y José Muñoz murieron de varios balazos sobre la Calzada de Tlalpan, en el sur de la Ciudad de México (CdMx). El doble homicidio conmovió a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a toda la estructura gubernamental, local y federal, porque las víctimas eran ampliamente conocidas por todos.

"Informo a la ciudadanía que durante la madrugada de este día, en coordinación con el Gobierno de México, se llevó a cabo un importante operativo relacionado con los homicidios de nuestros compañeros Ximena Guzmán y José Muñoz. En dicho operativo, se detuvieron a 13 personas, entre ellas tres personas que participaron directamente en el homicidio y otras personas relacionadas con la preparación logística del evento", informó este miércoles Clara Brugada Molina.

En un breve mensaje, dijo que se trata de los primeros avances de una investigación que sigue en curso. También adelantó que a las 17:00 horas se realizará una conferencia de prensa, la cual estará encabezada por Bertha María Alcalde Luján, Fiscal de la Ciudad de México; Pablo Vázquez Camacho, Secretario de Seguridad Ciudadana capitalino; y Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, "para informar de estos resultados a detalle".

"Le pido a todas las instituciones que han participado en este caso que continúe la investigación para el esclarecimiento total de los hechos hasta sus últimas consecuencias. En memoria de Ximena y José, y en respeto a sus familias, amigos y compañeros, este Gobierno no descansará hasta que la verdad sea conocida y la verdad se haga efectiva. A la ciudadanía le reitero nuestro compromiso de seguir trabajando sin descanso a favor de la seguridad y de la justicia de la Ciudad de México", agregó la Jefa de Gobierno.

Desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, destacó "la coordinación interinstitucional entre el Gobierno de la ciudad y el Gobierno de México que hizo posible estos resultados, en este operativo y desde el inicio de la investigación, donde participaron la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, y también la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, y la Fiscalía General de la República, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina".

"Agradezco de manera muy especial a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuyo respaldo ha sido clave para fortalecer este trabajo conjunto. La colaboración entre los distintos órdenes de Gobierno demuestra que avanzamos con más fuerza y eficacia en la lucha contra la impunidad", finalizó Brugada.

El pasado 20 de mayo, Ximena y José fueron asesinados sobre Avenida Tlalpan. El crimen tuvo lugar mientras en Palacio Nacional se presentaba el informe de seguridad. La mañana de ese martes Clara Brugada y la propia Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmaron el doble homicidio.

La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx), Bertha Alcalde Luján, había advertido que “este tipo de investigaciones son complejas, requieren tiempo y cautela en lo que se informa”, por lo que, si bien tenían “avances”, y se trabajaba de manera científica y técnica para que este delito no quede impune, se necesitaba tiempo para recabar más pruebas contra los implicados.

“[Queremos] asegurar que no vamos a fabricar culpables, que no nos vamos a acelerar con las detenciones, sin antes tener las pruebas necesarias para probar este delito ante los tribunales”, subrayó la Fiscal en junio pasado, en vísperas de que se cumpliera un mes del doble homicidio ocurrido afuera de la estación Xola del Metro, en la Calzada de Tlalpan.

Un alto funcionario del Gobierno de la Ciudad de México había dicho a SinEmbargo que una de las principales hipótesis de los equipos de investigación era que el homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz fue una venganza por razones políticas o con fines de desestabilización de las autoridades de la capital y de la República.

Ximena y José eran funcionarios jóvenes que formaban parte de una generación de operadores políticos que sabían moverse entre lo técnico y lo político.

Ximena Guzmán Cuevas tenía 42 años. Socióloga de formación, funcionaria con una carrera institucional sólida, atleta y defensora de los huertos urbanos, ocupaba desde septiembre de 2023 el cargo de secretaria particular de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina. También fue secretaria particular en la Alcaldía Iztapalapa, donde su trabajo se centraba en la atención directa al público.

Por su parte, José Muñoz Vega era un técnico legislativo con formación en Ciencia Política y Administración Pública. Muñoz acompañó a Clara Brugada desde su primera Administración en Iztapalapa, como coordinador de asesores, lo que fortaleció su vínculo con los proyectos sociales impulsados desde la Alcaldía más poblada del país. Su perfil era valorado por su conocimiento técnico, capacidad de análisis político y por su trabajo meticuloso en procesos legislativos.

“Me siento muy triste por la pérdida de Ximena y de Pepe, con quienes por muchos años compartimos anhelos y luchas por transformar, primero Iztapalapa, y ahora la Ciudad de México", dijo la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México el día del crimen en un breve y emotivo mensaje.

Un día después del doble homicidio, la Fiscal Bertha María Alcalde Luján dio el que hasta ahora había sido el único informe sobre el caso. La tarde de ese miércoles precisó que los atacantes eran sicarios profesionales que no dejaron huellas: Usaron guantes y autos robados. Ahondó que los homicidas vigilaron previamente a Ximena Guzmán y José Muñoz, y puntualizó que el gatillero tuvo un equipo de respaldo de al menos tres personas más que colaboraron en la logística y conducción de los vehículos utilizados durante el ataque.

En ese sentido, determinó que el ataque contra Ximena y José tuvo un alto grado de planeación, además de haber sido ejecutado por personas con experiencia previa, pues requirió del uso de recursos humanos, materiales y logísticos, lo que llevó a las autoridades a delinear la hipótesis de una operación coordinada. La videovigilancia del C5 permitió rastrear a los agresores y recuperar una motocicleta negra utilizada en el escape, junto con prendas abandonadas. Posteriormente, se identificó un vehículo en Iztacalco, y un tercer automóvil en el Estado de México (Edomex), donde los atacantes se dieron a la fuga.

Con el paso de los días, el 25 de mayo, se notificó que el área de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) inició una investigación contra dos policías que manipularon la escena del crimen. La Policía capitalina informó que todos los indicios fueron entregados a la Fiscalía para el arranque de una investigación interna y que se realizaron cambios en el personal policial involucrado.

Fue el 10 de junio cuando las autoridades del Gobierno federal y de la Ciudad de México decidieron guardar silencio y no ofrecer ningún reporte sobre los avances en la investigación del doble asesinato.

“Se tomó esta decisión junto con la Fiscalía y la Policía de la Ciudad de México. Se está trabajando todos los días en coordinación, y dejaremos este asunto hasta que haya detenidos y el caso esté resuelto”, apuntó Omar García Harfuch, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien cuando se desempeñó como Jefe de Policía de la capital sobrevivió a un atentado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en cuyo caso se realizó una docena de detenciones en las primeras horas del ataque.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

El verano que los exhibió… y las aclaraciones que los hunden

"Definitivamente el verano de 2025, el primero de la Presidencia de Claudia Sheinbaum, es el que exhibió...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

El regreso de la geografía

"Hoy más que nunca nos damos cuenta de las tremendas consecuencias que puede tener desatenderse de nuestra...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Seguridad y educación, casas abiertas

"Si la libertad real depende de condiciones materiales y sociales posibilitadoras de los proyectos de vida, la...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

China y EU: Adiós al Imperio Americano (III)

"China se consolida como una nación bajo el control del Partido Comunista, pero cuya economía se abre...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
+ Sección

Opinión en Video

El alquimista que hundió la pobreza
Por Mario Campa

El alquimista que hundió la pobreza

¿Somos libres o existe el destino?
Por Óscar de la Borbolla

¿Somos libres o existe el destino?

El fin del “peligro para México”
Por Álvaro Delgado Gómez

El fin del “peligro para México”

El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes suizos de lujo
Por Ana Lilia Pérez

El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes suizos de lujo

El macuspano
Por Alejandro Páez Varela

El macuspano

#HeladioN protegido
Por Muna D. Buchahin

#HeladioN protegido

La bomba del Dr. Keesler
Por Alejandro Calvillo

La bomba del Dr. Keesler

El obradorismo y la propuesta de reforma electoral que viene
Por Héctor Alejandro Quintanar

El obradorismo y la propuesta de reforma electoral que viene

Es bueno que los canallas sufran
Por Pedro Mellado Rodríguez

Es bueno que los canallas sufran

El insoportable peso del imperio
Por Lorenzo Meyer

El insoportable peso del imperio

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Autoridades anunciaron la captura de 13 personas que planearon y ejecutaron el atentado contra dos funcionarios del círculo más cercano a Clara Brugada Molina.
1

Son 13 los detenidos por el asesinato de Ximena y José. Diez planearon y 3 ejecutaron

El periodista Genaro Lozano fue propuesto por la Presidenta Claudia Sheinbaum como Embajador de México en Italia.
2

Sheinbaum propone al comunicador Genaro Lozano como Embajador de México en Italia

Norma Piña no tiene facultades para ordenar medidas cautelares contra un proceso electoral
3

ENTREVISTA ¬ La Corte de Piña intentó un golpe de Estado judicial, dice Lenia Batres

A pesar de la cargada panista enviada desde Los Pinos, en aquella elección del 5 de julio de 2009, Ávila perdió frente al candidato del PRI, Fernando Ortega.
4

El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes suizos de lujo

Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que no hay un operativo especial en la frontera con EU; desmintió a la DEA sobre el trabajo binacional "Proyecto Portero".
5

No sé qué intención tiene la DEA: Sheinbaum. Nuestro deber es informar a México, dice

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció cambios para obtener un crédito que permita comprar una casa.
6

¿Quieres sacar tu casa con Infonavit? Así es el nuevo modelo para obtener un crédito

7

La SSC-CdMx investiga a oficial que accionó su arma en una riña y mató a un hombre

Un hombre fue bautizado como "Lord Café" luego de que se hiciera viral un video que captó el momento en el que el terminó empapado al intentar lanzar su bebida.
8

VIDEO ¬ "Lord Café" intenta lanzar su bebida a conductor en Jalisco y acaba empapado

El verano que los exhibió… y las aclaraciones que los hunden
9

El verano que los exhibió… y las aclaraciones que los hunden

Hundir la pobreza es un logro del más hondo calado. Detrás descansa López Obrador, alquimista que transformó la oscuridad en luz.
10

El alquimista que hundió la pobreza

Este martes 19 de agosto, será la última sesión de la Corte que preside la Ministra Norma Piña.
11

RADICALES ¬ La Suprema Corte de las élites se consume. ¿Cuál es la herencia que deja?

El Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón presentó un proyecto que busca anular la primera elección judicial para el caso de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
12

#PuntosYComas ¬ Proyecto de nulidad de la elección judicial se sustenta en supuestos

Pablo Antonio Jiménez Pons, yerno del fugitivo Hernán Bermúdez Requena, acusado de ser el fundador y jefe del grupo criminal “La Barredora” cuando era secretario de Seguridad Pública de Tabasco, renunció a la dirección general de Planeación Sectorial de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP) del gobierno de Javier May.
13

El yerno de Bermúdez Requena estaba en la Secretaría de Obras de Tabasco. Renunció...

El Gobierno de México informó que el incidente ocurrido el martes en el tramo Izamal del Tren Maya no fue un descarrilamiento, sino un “percance de vía”.
14

El incidente en Izamal no fue un descarrilamiento, sino un percance de vía: Tren Maya

Narcos que colaboran con EU
15

EU caza a narcos mexicanos ("terroristas"), negocia con ellos y, luego, los libera

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Autoridades anunciaron la captura de 13 personas que planearon y ejecutaron el atentado contra dos funcionarios del círculo más cercano a Clara Brugada Molina.
1

Son 13 los detenidos por el asesinato de Ximena y José. Diez planearon y 3 ejecutaron

El Gobierno de México informó que el incidente ocurrido el martes en el tramo Izamal del Tren Maya no fue un descarrilamiento, sino un “percance de vía”.
2

El incidente en Izamal no fue un descarrilamiento, sino un percance de vía: Tren Maya

Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que no hay un operativo especial en la frontera con EU; desmintió a la DEA sobre el trabajo binacional "Proyecto Portero".
3

No sé qué intención tiene la DEA: Sheinbaum. Nuestro deber es informar a México, dice

La Jefa de Gobierno de la CdMx arrancó el Programa Integral de Bacheo Nocturno, primera acción del Plan Integral de Mantenimiento de la Carpeta Asfáltica.
4

Las lluvias agravaron el problema. La CdMx lanza un plan de bacheo… hasta nocturno

El ejército de Israel se encuentra perfilando su operación para tomar la ciudad de Gaza e informó que está previsto el despliegue de miles de reservistas.
5

Israel alista operación para tomar la ciudad de Gaza; desplegará miles de reservistas

Norma Piña no tiene facultades para ordenar medidas cautelares contra un proceso electoral
6

ENTREVISTA ¬ La Corte de Piña intentó un golpe de Estado judicial, dice Lenia Batres

Ernesto Barajas, fundador y vocalista de Enigma Norteño, es asesinado en Zapopan.
7

Ernesto Barajas, fundador y vocalista de Enigma Norteño, es asesinado en Zapopan

8

La SSC-CdMx investiga a oficial que accionó su arma en una riña y mató a un hombre

Profepa asegura más de 3,455 m³ de madera sin acreditar en Michoacán
9

Profepa presenta denuncias por tala ilegal en la Biosfera de la Mariposa Monarca

"Lord Pádel" y tres personas más son vinculadas a proceso por tentativa de homicidio.
10

"Lord Pádel", su esposa e hijo son vinculados a proceso por tentativa de homicidio

Tribunal de la Cdmx niega amparo a Emilio Lozoya en el caso de Agronitrogenados.
11

Tribunal niega amparo a Emilio Lozoya para prescribir el caso de Agronitrogenados

Joven le roba a adulto mayor en iglesia.
12

VIDEO ¬ Sujeto roba celular a adulto mayor que se quedó dormido en una iglesia de NL