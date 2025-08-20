Israel alista operación para tomar la ciudad de Gaza; desplegará miles de reservistas

Europa Press

20/08/2025 - 8:25 am

El ejército de Israel se encuentra perfilando su operación para tomar la ciudad de Gaza e informó que está previsto el despliegue de miles de reservistas.

Artículos relacionados

El plan incluye el desplazamiento de palestinos hacia el sur de la Franja de Gaza y el establecimiento de "nuevas instalaciones sanitarias". El Gobierno israelí destinará mil 500 millones adicionales a la producción de vehículos armados y carros de combate.

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS).- El ejército de Israel se encuentra perfilando su operación para tomar la ciudad de Gaza e informó que está previsto el despliegue de miles de reservistas para sacar adelante con éxito una operación que ya ha bautizado como "Carros de Gedeón 2".

Cinco divisiones de las fuerzas armadas participarán en los planes del Ministerio de Defensa, que busca "acabar con Hamás" y eliminar al grupo armado palestino de la ciudad de Gaza, tal y como explicó un alto cargo del ejército al diario The Times of Israel.

El operativo estará formado por 14 brigadas, cada una de ellas integrada por fuerzas de artillería, infantería y combate. Todas ellas contarán con apoyo sobre el terreno, indicó esta misma fuente, que matizó que las brigadas desplegadas en las fronteras norte y sur de Israel también tendrán que desplazarse hasta el enclave.

El ejército, que dio por iniciada la operación con una serie de "ofensivas a las afueras de la ciudad", apuntó a varias operaciones en las zonas de Zeitoun y Yabalia, situada al norte de la ciudad de Gaza.

El ejército de Israel se encuentra perfilando su operación para tomar la ciudad de Gaza e informó que está previsto el despliegue de miles de reservistas.
Imagen del 15 de agosto de 2025 de un trabajador de la Defensa Civil palestina inspeccionando una vivienda destruida tras un ataque aéreo israelí, en la ciudad de Gaza. Foto: Rizek Abdeljawad, Xinhua

En este sentido, aclaró que se estima que cerca de un millón de palestinos tengan que desplazarse hacia el sur debido a esta operación, por lo que el plan incluye la "expansión de las instalaciones médicas" en estas zonas, donde se establecerán al menos dos hospitales de campaña.

"Como parte de los preparativos para mover a la población hacia el sur se han iniciado conversaciones con varias organizaciones internacionales para colaborar y establecer instalaciones médicas, y hemos recibido respuestas positivas", manifestó el alto cargo, bajo condición de anonimato.

Producción de vehículos blindados y carros de combate

El Ministerio de Defensa israelí anunció este mismo miércoles que destinará otros mil 500 millones de dólares (unos mil 200 millones de euros) a la producción de vehículos blindados y carros de combate.

El ejército de Israel se encuentra perfilando su operación para tomar la ciudad de Gaza e informó que está previsto el despliegue de miles de reservistas.
Palestinos desplazados se ven entre tiendas de campaña improvisadas cerca de la playa al oeste de la ciudad de Gaza, el 18 de agosto de 2025. Foto: Rizek Abdeljawad, Xinhua

El Ministro de Defensa, Israel Katz, compartió en un comunicado que el objetivo es "acelerar la producción" para cumplir con los objetivos militares del país de cara a los próximos cinco años.

"La decisión emana directamente del éxito en combate gracias al uso de vehículos blindados avanzados", resaltó, al tiempo que detalló que el proyecto queda ahora en manos de la Comisión Conjunta del Parlamento para su inclusión en los Presupuestos. "El crecimiento económico y la seguridad nacional van de la mano", añadió.

"No vamos a comprometer la seguridad de Israel y seguiremos invirtiendo todas nuestras fuerzas para proteger el futuro de la nación", concluyó.

Europa Press

Europa Press

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

El verano que los exhibió… y las aclaraciones que los hunden

"Definitivamente el verano de 2025, el primero de la Presidencia de Claudia Sheinbaum, es el que exhibió...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

El regreso de la geografía

"Hoy más que nunca nos damos cuenta de las tremendas consecuencias que puede tener desatenderse de nuestra...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Seguridad y educación, casas abiertas

"Si la libertad real depende de condiciones materiales y sociales posibilitadoras de los proyectos de vida, la...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

China y EU: Adiós al Imperio Americano (III)

"China se consolida como una nación bajo el control del Partido Comunista, pero cuya economía se abre...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
+ Sección

Opinión en Video

El alquimista que hundió la pobreza
Por Mario Campa

El alquimista que hundió la pobreza

¿Somos libres o existe el destino?
Por Óscar de la Borbolla

¿Somos libres o existe el destino?

El fin del “peligro para México”
Por Álvaro Delgado Gómez

El fin del “peligro para México”

El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes suizos de lujo
Por Ana Lilia Pérez

El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes suizos de lujo

El macuspano
Por Alejandro Páez Varela

El macuspano

#HeladioN protegido
Por Muna D. Buchahin

#HeladioN protegido

La bomba del Dr. Keesler
Por Alejandro Calvillo

La bomba del Dr. Keesler

El obradorismo y la propuesta de reforma electoral que viene
Por Héctor Alejandro Quintanar

El obradorismo y la propuesta de reforma electoral que viene

Es bueno que los canallas sufran
Por Pedro Mellado Rodríguez

Es bueno que los canallas sufran

El insoportable peso del imperio
Por Lorenzo Meyer

El insoportable peso del imperio

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Norma Piña no tiene facultades para ordenar medidas cautelares contra un proceso electoral
1

ENTREVISTA ¬ La Corte de Piña intentó un golpe de Estado judicial, dice Lenia Batres

El periodista Genaro Lozano fue propuesto por la Presidenta Claudia Sheinbaum como Embajador de México en Italia.
2

Sheinbaum propone al comunicador Genaro Lozano como Embajador de México en Italia

Este martes 19 de agosto, será la última sesión de la Corte que preside la Ministra Norma Piña.
3

RADICALES ¬ La Suprema Corte de las élites se consume. ¿Cuál es la herencia que deja?

Narcos que colaboran con EU
4

EU caza a narcos mexicanos ("terroristas"), negocia con ellos y, luego, los libera

5

La SSC-CdMx investiga a oficial que accionó su arma en una riña y mató a un hombre

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció cambios para obtener un crédito que permita comprar una casa.
6

¿Quieres sacar tu casa con Infonavit? Así es el nuevo modelo para obtener un crédito

Todavía no se iban Zelensky y los líderes europeos y Trump ya estaba marcando a Putin
7

Todavía no se iban Zelenski y los líderes europeos y Trump ya estaba marcando a Putin

A pesar de la cargada panista enviada desde Los Pinos, en aquella elección del 5 de julio de 2009, Ávila perdió frente al candidato del PRI, Fernando Ortega.
8

El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes suizos de lujo

Un hombre fue bautizado como "Lord Café" luego de que se hiciera viral un video que captó el momento en el que el terminó empapado al intentar lanzar su bebida.
9

VIDEO ¬ "Lord Café" intenta lanzar su bebida a conductor en Jalisco y acaba empapado

Pablo Antonio Jiménez Pons, yerno del fugitivo Hernán Bermúdez Requena, acusado de ser el fundador y jefe del grupo criminal “La Barredora” cuando era secretario de Seguridad Pública de Tabasco, renunció a la dirección general de Planeación Sectorial de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP) del gobierno de Javier May.
10

El yerno de Bermúdez Requena estaba en la Secretaría de Obras de Tabasco. Renunció...

Hundir la pobreza es un logro del más hondo calado. Detrás descansa López Obrador, alquimista que transformó la oscuridad en luz.
11

El alquimista que hundió la pobreza

El Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón presentó un proyecto que busca anular la primera elección judicial para el caso de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
12

#PuntosYComas ¬ Proyecto de nulidad de la elección judicial se sustenta en supuestos

La Casa Blanca amenazó con usar "todos" sus recursos para "enfrentar al narco" en Venezuela.
13

EU despliega buques militares cerca de Venezuela y amenaza con "usar todo su poder"

Después de estos resultados de disminución de la pobreza, Morena y sus aliados tienen ya el tema de su campaña para las elecciones del 2027.
14

El fin del “peligro para México”

"Lord Pádel" y tres personas más son vinculadas a proceso por tentativa de homicidio.
15

"Lord Pádel", su esposa e hijo son vinculados a proceso por tentativa de homicidio

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El ejército de Israel se encuentra perfilando su operación para tomar la ciudad de Gaza e informó que está previsto el despliegue de miles de reservistas.
1

Israel alista operación para tomar la ciudad de Gaza; desplegará miles de reservistas

Norma Piña no tiene facultades para ordenar medidas cautelares contra un proceso electoral
2

ENTREVISTA ¬ La Corte de Piña intentó un golpe de Estado judicial, dice Lenia Batres

Ernesto Barajas, fundador y vocalista de Enigma Norteño, es asesinado en Zapopan.
3

Ernesto Barajas, fundador y vocalista de Enigma Norteño, es asesinado en Zapopan

4

La SSC-CdMx investiga a oficial que accionó su arma en una riña y mató a un hombre

Profepa asegura más de 3,455 m³ de madera sin acreditar en Michoacán
5

Profepa presenta denuncias por tala ilegal en la Biosfera de la Mariposa Monarca

"Lord Pádel" y tres personas más son vinculadas a proceso por tentativa de homicidio.
6

"Lord Pádel", su esposa e hijo son vinculados a proceso por tentativa de homicidio

Tribunal de la Cdmx niega amparo a Emilio Lozoya en el caso de Agronitrogenados.
7

Tribunal niega amparo a Emilio Lozoya para prescribir el caso de Agronitrogenados

Joven le roba a adulto mayor en iglesia.
8

VIDEO ¬ Sujeto roba celular a adulto mayor que se quedó dormido en una iglesia de NL

Narcos que colaboran con EU
9

EU caza a narcos mexicanos ("terroristas"), negocia con ellos y, luego, los libera

Trump pide pintar el muro fronterizo con México de negro para repeler a migrantes.
10

Trump pide pintar de negro el muro fronterizo con México para repeler a migrantes

11

La SSPC alerta por estafas en compra de vehículos por redes sociales y cómo evitarlas

El Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón presentó un proyecto que busca anular la primera elección judicial para el caso de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
12

#PuntosYComas ¬ Proyecto de nulidad de la elección judicial se sustenta en supuestos