El incidente en Izamal no fue un descarrilamiento, sino un percance de vía: Tren Maya

Los responsables del Tren Maya garantizaron la seguridad de las y los pasajeros tras el percance en Izamal.

Ciudad de México, 20 de agosto (SinEmbargo).- El Gobierno de México informó este miércoles que el incidente ocurrido el martes en el tramo Izamal del Tren Maya no fue un descarrilamiento, sino un “percance de vía” provocado por una anomalía técnica en el sistema ferroviario, sin que se registraran lesionados.

Óscar David Lozano Águila, director general del Tren Maya, explicó que el evento no corresponde a un descarrilamiento, como se difundió inicialmente, sino a una desviación inesperada en el sistema de agujas que provocó el choque entre los convoyes 304 y 307.

“Es una anomalía que tenemos que analizar, porque eso no debería de haber pasado en el diseño del sistema ferroviario”, señaló Lozano Águila en la conferencia de prensa presidencial. “Lo que provoca que el coche número tres y el boogie número dos se salga de la vía es un percance, más bien, no es un descarrilamiento”.

El funcionario presentó una secuencia técnica que muestra cómo se activó por error la posición desviada de las vías, lo que derivó en el impacto entre vagones. Aseguró que las condiciones previas habían sido verificadas y que el sistema operaba en modo regular.

Revisión técnica y protocolos activados

Tras el incidente, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad, y se ofrecieron alternativas de traslado a las y los 261 pasajeros, quienes pudieron continuar su trayecto en otro convoy o esperar un tren especial.

Además, se inició una investigación formal para determinar las causas del percance. La Comisión Dictaminadora de Accidentes Ferroviarios del Tren Maya fue activada y el caso también fue reportado a la Fiscalía General de la República (FGR).

“Reportamos a la Fiscalía para que los peritos evaluaran los daños y verificaran cuáles fueron las causas del percance. Una vez que se determinen, se establecerán acciones correctivas para garantizar la seguridad de las personas y del tren”, añadió Lozano Águila.

La FGR intervino de inmediato. Durante la noche, los peritos realizaron la evaluación del incidente y se confirmó que se abrirá una carpeta de investigación, procedimiento necesario incluso para los efectos del seguro del Tren Maya.

La @FGRMexico abrirá una carpeta de investigación luego de que se descarriló un vagón del Tren Maya en Yucatán. pic.twitter.com/JMDwrD54XU — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) August 20, 2025

"Todo el Tren Maya está asegurado y la aseguradora debe contar con la documentación oficial del incidente para reponer los bienes afectados”, explicó el director. Una vez concluidos los dictámenes, el seguro se hará efectivo para cubrir los daños materiales.

Respecto a las operaciones, Lozano Águila señaló que no habrá interrupciones prolongadas en el servicio. Mencionó que los tramos afectados, que incluyen Mérida-Cancún y Cancún-Chetumal, cuentan con dos vías por tramo y cada estación dispone de cuatro vías, lo que permite mantener el servicio mientras se realizan las reparaciones.

¿Es seguro viajar en el Tren Maya?

Ante la inquietud por la seguridad del Tren Maya, especialmente después de la difusión del reciente incidente, los responsables del proyecto aseguraron que el servicio continuará operando con normalidad, y que no está comprometida la seguridad de las y los pasajeros.

En ese sentido, destacaron que la presencia del Tren Maya en eventos públicos y medios de comunicación sirve como una respuesta directa y transparente para garantizar confianza a quienes ya tienen viajes reservados.

“Decirle a la gente que no está comprometida la seguridad en su transporte. Mucha gente tiene reservados viajes el día de hoy y los van a hacer. No estamos dudando de que nuestros pasajeros se van a subir al tren”, comentaron.

Para contrarrestar la percepción negativa, el Tren Maya también se ha incorporado en campañas de promoción turística como Visit México y la iniciativa Descubre Mundo Maya, además de participar en eventos internacionales, incluidos rock shows en Chicago y Toronto.