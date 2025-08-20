El incidente en Izamal no fue un descarrilamiento, sino un percance de vía: Tren Maya

Redacción/SinEmbargo

20/08/2025 - 11:49 am

El Gobierno de México informó que el incidente ocurrido el martes en el tramo Izamal del Tren Maya no fue un descarrilamiento, sino un “percance de vía”.

Artículos relacionados

Los responsables del Tren Maya garantizaron la seguridad de las y los pasajeros tras el percance en Izamal.

Ciudad de México, 20 de agosto (SinEmbargo).- El Gobierno de México informó este miércoles que el incidente ocurrido el martes en el tramo Izamal del Tren Maya no fue un descarrilamiento, sino un “percance de vía” provocado por una anomalía técnica en el sistema ferroviario, sin que se registraran lesionados.

Óscar David Lozano Águila, director general del Tren Maya, explicó que el evento no corresponde a un descarrilamiento, como se difundió inicialmente, sino a una desviación inesperada en el sistema de agujas que provocó el choque entre los convoyes 304 y 307.

“Es una anomalía que tenemos que analizar, porque eso no debería de haber pasado en el diseño del sistema ferroviario”, señaló Lozano Águila en la conferencia de prensa presidencial. “Lo que provoca que el coche número tres y el boogie número dos se salga de la vía es un percance, más bien, no es un descarrilamiento”.

El funcionario presentó una secuencia técnica que muestra cómo se activó por error la posición desviada de las vías, lo que derivó en el impacto entre vagones. Aseguró que las condiciones previas habían sido verificadas y que el sistema operaba en modo regular.

Revisión técnica y protocolos activados

Tras el incidente, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad, y se ofrecieron alternativas de traslado a las y los 261 pasajeros, quienes pudieron continuar su trayecto en otro convoy o esperar un tren especial.

Además, se inició una investigación formal para determinar las causas del percance. La Comisión Dictaminadora de Accidentes Ferroviarios del Tren Maya fue activada y el caso también fue reportado a la Fiscalía General de la República (FGR).

“Reportamos a la Fiscalía para que los peritos evaluaran los daños y verificaran cuáles fueron las causas del percance. Una vez que se determinen, se establecerán acciones correctivas para garantizar la seguridad de las personas y del tren”, añadió Lozano Águila.

La FGR intervino de inmediato. Durante la noche, los peritos realizaron la evaluación del incidente y se confirmó que se abrirá una carpeta de investigación, procedimiento necesario incluso para los efectos del seguro del Tren Maya.

"Todo el Tren Maya está asegurado y la aseguradora debe contar con la documentación oficial del incidente para reponer los bienes afectados”, explicó el director. Una vez concluidos los dictámenes, el seguro se hará efectivo para cubrir los daños materiales.

Respecto a las operaciones, Lozano Águila señaló que no habrá interrupciones prolongadas en el servicio. Mencionó que los tramos afectados, que incluyen Mérida-Cancún y Cancún-Chetumal, cuentan con dos vías por tramo y cada estación dispone de cuatro vías, lo que permite mantener el servicio mientras se realizan las reparaciones.

¿Es seguro viajar en el Tren Maya?

Ante la inquietud por la seguridad del Tren Maya, especialmente después de la difusión del reciente incidente, los responsables del proyecto aseguraron que el servicio continuará operando con normalidad, y que no está comprometida la seguridad de las y los pasajeros.

En ese sentido, destacaron que la presencia del Tren Maya en eventos públicos y medios de comunicación sirve como una respuesta directa y transparente para garantizar confianza a quienes ya tienen viajes reservados.

Peritos de la FGR evalúan incidente en Tren Maya.
Las y los pasajeros afectados pudieron continuar su trayecto o esperar un tren especial tras el percance. Foto: Redes sociales vía Cuartoscuro

“Decirle a la gente que no está comprometida la seguridad en su transporte. Mucha gente tiene reservados viajes el día de hoy y los van a hacer. No estamos dudando de que nuestros pasajeros se van a subir al tren”, comentaron.

Para contrarrestar la percepción negativa, el Tren Maya también se ha incorporado en campañas de promoción turística como Visit México y la iniciativa Descubre Mundo Maya, además de participar en eventos internacionales, incluidos rock shows en Chicago y Toronto.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

El verano que los exhibió… y las aclaraciones que los hunden

"Definitivamente el verano de 2025, el primero de la Presidencia de Claudia Sheinbaum, es el que exhibió...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

El regreso de la geografía

"Hoy más que nunca nos damos cuenta de las tremendas consecuencias que puede tener desatenderse de nuestra...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Seguridad y educación, casas abiertas

"Si la libertad real depende de condiciones materiales y sociales posibilitadoras de los proyectos de vida, la...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

China y EU: Adiós al Imperio Americano (III)

"China se consolida como una nación bajo el control del Partido Comunista, pero cuya economía se abre...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
+ Sección

Opinión en Video

El alquimista que hundió la pobreza
Por Mario Campa

El alquimista que hundió la pobreza

¿Somos libres o existe el destino?
Por Óscar de la Borbolla

¿Somos libres o existe el destino?

El fin del “peligro para México”
Por Álvaro Delgado Gómez

El fin del “peligro para México”

El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes suizos de lujo
Por Ana Lilia Pérez

El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes suizos de lujo

El macuspano
Por Alejandro Páez Varela

El macuspano

#HeladioN protegido
Por Muna D. Buchahin

#HeladioN protegido

La bomba del Dr. Keesler
Por Alejandro Calvillo

La bomba del Dr. Keesler

El obradorismo y la propuesta de reforma electoral que viene
Por Héctor Alejandro Quintanar

El obradorismo y la propuesta de reforma electoral que viene

Es bueno que los canallas sufran
Por Pedro Mellado Rodríguez

Es bueno que los canallas sufran

El insoportable peso del imperio
Por Lorenzo Meyer

El insoportable peso del imperio

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Autoridades anunciaron la captura de 13 personas que planearon y ejecutaron el atentado contra dos funcionarios del círculo más cercano a Clara Brugada Molina.
1

Son 13 los detenidos por el asesinato de Ximena y José. Diez planearon y 3 ejecutaron

Norma Piña no tiene facultades para ordenar medidas cautelares contra un proceso electoral
2

ENTREVISTA ¬ La Corte de Piña intentó un golpe de Estado judicial, dice Lenia Batres

El periodista Genaro Lozano fue propuesto por la Presidenta Claudia Sheinbaum como Embajador de México en Italia.
3

Sheinbaum propone al comunicador Genaro Lozano como Embajador de México en Italia

A pesar de la cargada panista enviada desde Los Pinos, en aquella elección del 5 de julio de 2009, Ávila perdió frente al candidato del PRI, Fernando Ortega.
4

El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes suizos de lujo

Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que no hay un operativo especial en la frontera con EU; desmintió a la DEA sobre el trabajo binacional "Proyecto Portero".
5

No sé qué intención tiene la DEA: Sheinbaum. Nuestro deber es informar a México, dice

6

La SSC-CdMx investiga a oficial que accionó su arma en una riña y mató a un hombre

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció cambios para obtener un crédito que permita comprar una casa.
7

¿Quieres sacar tu casa con Infonavit? Así es el nuevo modelo para obtener un crédito

Un hombre fue bautizado como "Lord Café" luego de que se hiciera viral un video que captó el momento en el que el terminó empapado al intentar lanzar su bebida.
8

VIDEO ¬ "Lord Café" intenta lanzar su bebida a conductor en Jalisco y acaba empapado

Hundir la pobreza es un logro del más hondo calado. Detrás descansa López Obrador, alquimista que transformó la oscuridad en luz.
9

El alquimista que hundió la pobreza

El verano que los exhibió… y las aclaraciones que los hunden
10

El verano que los exhibió… y las aclaraciones que los hunden

Este martes 19 de agosto, será la última sesión de la Corte que preside la Ministra Norma Piña.
11

RADICALES ¬ La Suprema Corte de las élites se consume. ¿Cuál es la herencia que deja?

El Gobierno de México informó que el incidente ocurrido el martes en el tramo Izamal del Tren Maya no fue un descarrilamiento, sino un “percance de vía”.
12

El incidente en Izamal no fue un descarrilamiento, sino un percance de vía: Tren Maya

"Lord Pádel" y tres personas más son vinculadas a proceso por tentativa de homicidio.
13

"Lord Pádel", su esposa e hijo son vinculados a proceso por tentativa de homicidio

Pablo Antonio Jiménez Pons, yerno del fugitivo Hernán Bermúdez Requena, acusado de ser el fundador y jefe del grupo criminal “La Barredora” cuando era secretario de Seguridad Pública de Tabasco, renunció a la dirección general de Planeación Sectorial de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP) del gobierno de Javier May.
14

El yerno de Bermúdez Requena estaba en la Secretaría de Obras de Tabasco. Renunció...

El Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón presentó un proyecto que busca anular la primera elección judicial para el caso de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
15

#PuntosYComas ¬ Proyecto de nulidad de la elección judicial se sustenta en supuestos

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Autoridades anunciaron la captura de 13 personas que planearon y ejecutaron el atentado contra dos funcionarios del círculo más cercano a Clara Brugada Molina.
1

Son 13 los detenidos por el asesinato de Ximena y José. Diez planearon y 3 ejecutaron

El Gobierno de México informó que el incidente ocurrido el martes en el tramo Izamal del Tren Maya no fue un descarrilamiento, sino un “percance de vía”.
2

El incidente en Izamal no fue un descarrilamiento, sino un percance de vía: Tren Maya

Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que no hay un operativo especial en la frontera con EU; desmintió a la DEA sobre el trabajo binacional "Proyecto Portero".
3

No sé qué intención tiene la DEA: Sheinbaum. Nuestro deber es informar a México, dice

La Jefa de Gobierno de la CdMx arrancó el Programa Integral de Bacheo Nocturno, primera acción del Plan Integral de Mantenimiento de la Carpeta Asfáltica.
4

Las lluvias agravaron el problema. La CdMx lanza un plan de bacheo… hasta nocturno

El ejército de Israel se encuentra perfilando su operación para tomar la ciudad de Gaza e informó que está previsto el despliegue de miles de reservistas.
5

Israel alista operación para tomar la ciudad de Gaza; desplegará miles de reservistas

Norma Piña no tiene facultades para ordenar medidas cautelares contra un proceso electoral
6

ENTREVISTA ¬ La Corte de Piña intentó un golpe de Estado judicial, dice Lenia Batres

Ernesto Barajas, fundador y vocalista de Enigma Norteño, es asesinado en Zapopan.
7

Ernesto Barajas, fundador y vocalista de Enigma Norteño, es asesinado en Zapopan

8

La SSC-CdMx investiga a oficial que accionó su arma en una riña y mató a un hombre

Profepa asegura más de 3,455 m³ de madera sin acreditar en Michoacán
9

Profepa presenta denuncias por tala ilegal en la Biosfera de la Mariposa Monarca

"Lord Pádel" y tres personas más son vinculadas a proceso por tentativa de homicidio.
10

"Lord Pádel", su esposa e hijo son vinculados a proceso por tentativa de homicidio

Tribunal de la Cdmx niega amparo a Emilio Lozoya en el caso de Agronitrogenados.
11

Tribunal niega amparo a Emilio Lozoya para prescribir el caso de Agronitrogenados

Joven le roba a adulto mayor en iglesia.
12

VIDEO ¬ Sujeto roba celular a adulto mayor que se quedó dormido en una iglesia de NL