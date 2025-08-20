El segundo de la conciencia: su parteaguas

I

El canto de las aves

tira la cuerda de los sueños;

los sacude…

La inmensidad

que el instante enseña

es la trama que emerge:

segundos engarzados

poros de un tiempo habitado

que heredamos sin saber

su destino.

II

Esta condición de náufragos,

cuando nos envuelve

advierte del rumbo extraviado,

y obliga a una pausa existencial.

El dolor se enmascara

en fracturados argumentos;

fisuras psicológicas

que los enojos engrapan.

III

La renuncia a lo inmediato

que domina el extravío.

Detenerse,

olvidarse

de adjetivos;

desplegar ese talante

que nos acompaña

y solemos ignorar:

asumir el principio

de que todo inicia;

el poder innato

que solemos desdeñar

en las rutinas.

IV

Los árboles se balancean,

un oculto viento

se refleja

en los espejos de las casas:

allá afuera, está aquí adentro.

Es el lenguaje

que los sentidos traducen

y nos descubren.

Somos lectores del universo

que nos acoge,

traductores de un misterio

cuyo vocabulario de adivinanzas,

nombramos ciencia.

V

Advertencia de sabiduría:

cómo retornar a esa estancia

desnuda de atractivos.

Una hoguera permanente

fija la atención:

el altar inmerso del ser.

VI

Las cenizas de las urbes

se dispersan.

La tormenta solar de las arenas

propaga su ulular nocturno.

El desierto no se conquista,

solo está.

VII

El tiempo es un segundo;

cuando la conciencia del amor encarna,

la eternidad nos abraza.

Rendija:

La redefinición del orden o desorden internacional, afecta directamente la política al interior de los países de América latina, en particular en México. La carencia de la política exterior en los últimos años, paga sus deudas en el presente: el circuito Caribe Sureste ha tenido un alto costo, como las intervenciones partidistas.

La expresión hoy podría ser la mejor política interior, es la mejor política exterior; en un mundo globalizado, de la hegemonía hiper tecnológica y la frontera histórica con el imperio, son condiciones que influyen directamente en la vida cotidiana de nuestro país. Las ideologías no se pueden dar el lujo de ignorarlo, porque las consecuencias pueden ser dolorosas para las sociedades. La responsabilidad de los gobernantes inicia con saber bien donde están parados, sin desestimar a Cronos.

El haber alcanzado una disminución significativa en la pobreza es más que relevante, pero no justifica en lo más mínimo la crueldad y violencia que ha dejado a miles de familias desamparadas, y a comunidades atemorizadas. Reencontrar el camino de la paz y la justicia obliga a un entendimiento nacional, iniciarlo con la palabra que convoca y que no se suma a la cultura de la diatriba, será una paso valioso para retomar el camino de la civilidad que hemos extraviado.