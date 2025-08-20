"Está en su derecho", dice Sheinbaum sobre demanda de CIBanco contra el Tesoro de EU

Desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum dijo que CIBanco estaba en su derecho de demandar al Tesoro de Estados Unidos, que acusa a esta institución y a dos más (Intercam y Vector) por supuestamente lavar dinero del crimen organizado.

Ciudad de México, 20 de agosto (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este miércoles que CIBanco está en su derecho de demandar al Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU) luego de que lo designara como "fuente de preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides".

"Lo vi en los medios. No tenemos conocimiento, pero está en su derecho, si así lo considera. Ayer lo importante es que se dio más plazo todavía por parte del Departamento del Tesoro para las sanciones que se habían determinado y también hay ofrecimientos de compra de estos bancos, me informó el Secretario de Hacienda, incluso ha salido públicamente", dijo en su conferencia de prensa matutina.

El martes, CIBanco, una de las tres instituciones financieras con sede en México, a las cuales las autoridades de EU señaló por supuestamente lavar dinero de cárteles, denunció al Tesoro argumentando que su decisión de expulsarlo de su sistema financiero sería una "sentencia de muerte".

"En los próximos días, CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple dejará de existir como banco comercial internacional debido a una orden errónea emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, bajo las nuevas autoridades para combatir el tráfico de opioides", se lee en su demanda.

Ayer mismo, CIBanco, Intercam y la casa de bolsa Vector recibieron una nueva prórroga para la entrada en vigor de sanciones del Gobierno de Estados Unidos por señalamientos de lavado de dinero, indicó el martes el Departamento del Tesoro. Ahora será a partir del 20 de octubre cuando comenzará la prohibición de transferencias u operaciones que involucren a dichas entidades financieras mexicanas en la Unión Americana, luego de recorrer la fecha límite anterior, que era para el 4 de septiembre.

“Esta prórroga refleja las medidas continuas adoptadas por el Gobierno de México para abordar eficazmente las preocupaciones planteadas en las órdenes de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), incluyendo el mantenimiento de la Administración temporal de las instituciones afectadas para promover el cumplimiento normativo y la prevención del financiamiento ilícito”, explicó el Tesoro.

La salida del sistema financiero estadounidense, afirmó CIBanco en su demanda, implicaría "múltiples efectos catastróficos", como el riesgo de dejar inutilizados más de 40 mil millones de dólares de fondos legítimos administrados por CIBanco en nombre de intereses estadounidenses, incluidos fondos de pensiones, fondos de inversión, empresas y ciudadanos estadounidenses.

También apuntó que quienes tienen depósitos en el banco "se enfrentan a un riesgo considerable de pérdidas en caso de liquidación". "Numerosos inversionistas estadounidenses, incluyendo empleados estatales y locales, como maestros y personal de primera respuesta, sufrirán pérdidas por la perturbación en la gestión de los fondos de pensiones, fondos de inversión y otros fideicomisos por parte de la división fiduciaria, y corren el riesgo de quedarse sin los activos mantenidos en fideicomiso para su beneficio", explicó.

Por último, con su caída, CIBanco también dejará, sostuvo, más de tres mil empleados que serán despedidos cuando se vea obligado a cesar sus operaciones comerciales internacionales y a cerrar o reducir drásticamente su plantilla.

Para CIBanco es el último clavo en el cajón, ya que la multinacional de pagos Visa anunció la suspensión de todas las transacciones internacionales con tarjetas emitidas por esta institución, una medida que entró en vigor el lunes 30 de junio a las 14:00 horas (tiempo de México).

Multiva compra a CI Banco

El Grupo Financiero Multiva informó el martes que firmó un acuerdo para adquirir la totalidad de los activos de CIBanco, una compra que estará sujeta a las autorizaciones de las autoridades correspondientes. "Con esta operación, Banco Multiva en su calidad de fiduciario, dará continuidad a la operatividad normal dentro del marco de cumplimiento normativo aplicable, garantizando la protección de los derechos de los participantes en los negocios fiduciarios”, declaró en un mensaje a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

La institución mencionó que la adquisición forma parte de un plan para aumentar su participación en el mercado, con lo que fortalecerá el crecimiento de sus activos.

Según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), los activos de CIBanco ascendieron a tres billones 102 mil 55 millones de pesos, lo que representó 26.7 por ciento de todo el sistema a junio pasado. Multiva tuvo una participación 33 mil 733 millones de pesos, apenas 0.29 por ciento del sector bancario al primer semestre de 2025.

Desde el 25 de julio, el Tesoro había dado a conocer órdenes emitidas por FinCEN que prohibirían ciertas transferencias de fondos que involucren a estas tres instituciones mexicanas, y que constituyen las primeras acciones tomadas al amparo de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl.