Sheinbaum confirma que Macron y Carney vendrán a México; Rubio podría llegar este mes

La Presidenta recibirá en los próximos meses a líderes y funcionarios de cuatro países para tratar temas de seguridad, cooperación y comercio.

Ciudad de México, 20 de agosto (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este miércoles que México recibirá en los próximos meses a tres representantes de alto nivel: Emmanuel Macron, Presidente de Francia; Mark Carney, Primer Ministro de Canadá; y Marco Rubio, Secretario de Estado de Estados Unidos (EU).

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal precisó que las visitas de Macron y Carney están previstas “de aquí a diciembre”, mientras que la llegada de Rubio podría concretarse este mismo mes para firmar el acuerdo bilateral de seguridad.

“Es probable que el Secretario Marco Rubio venga este mes para cerrar el acuerdo de seguridad entre nuestras naciones”, señaló la titular del Poder Ejecutivo sobre el convenio que busca reforzar la colaboración en el combate al tráfico de armas y drogas, bajo principios de respeto mutuo y soberanía nacional.

Respecto al acuerdo, Sheinbaum Pardo ha reiterado que no compromete la autonomía de México, sino que fortalece la coordinación técnica entre ambos países.

Por su parte, la visita de Mark Carney marcará su primer viaje oficial a México desde que asumió el cargo en marzo de 2025. Se prevé que aborde temas como el fortalecimiento de cadenas de suministro y la respuesta comercial ante los nuevos aranceles impuestos por el Gobierno de Donald Trump.

Además, Sheinbaum dio a conocer que la próxima semana llegarán al país secretarios de Brasil, como parte de una serie de encuentros diplomáticos que buscan ampliar la cooperación regional.