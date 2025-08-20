Walmart retira camarones del mercado de EU ante el riesgo de contaminación radiactiva

20/08/2025 - 2:30 pm

La FDA alertó sobre ciertos camarones congelados vendidos en Walmart debido a la preocupación de que puedan haber sido contaminados con material radiactivo.

Según información oficial, los camarones crudos y congelados se vendieron en sucursales de Walmart en 13 estados, incluidos Florida, Texas y Pennsylvania.

Los Ángeles, 20 de agosto (LaOpinión).- La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) alertó al público de evitar comer ciertos camarones congelados vendidos en Walmart debido a la preocupación de que los mariscos puedan haber sido contaminados con material radiactivo.

Ante el aviso, Walmart comenzó con el retiro del mercado de algunos camarones congelados vendidos bajo la etiqueta Great Value.

Los camarones congelados fueron importados de la empresa indonesia PT. Bahari Makmur Sejati y se vendieron en las tiendas Walmart como camarones crudos congelados de la marca Great Value, informó la FDA.

Según las autoridades sanitarias, ya se están investigando informes de contaminación con cesio-137 (Cs-137) en contenedores de transporte y productos de camarón congelado procesados por dicha empresa, también conocida como BMS Food.

“La salud y la seguridad de nuestros clientes siempre son nuestra máxima prioridad. Hemos emitido una restricción de ventas y retirado este producto de nuestras tiendas afectadas. Estamos trabajando con el proveedor para investigar”, declaró Walmart en un comunicado dado a conocer por CBS News.

De acuerdo a la Agencia de Protección Ambiental, el Cs-137 es la forma radiactiva del cesio, “un metal blando, flexible y de color blanco plateado que se vuelve líquido cerca de la temperatura ambiente”, y se utiliza para dispositivos médicos y medidores.

Walmart retira del mercado camarones Great Value ante riesgo de contaminación radiactiva
Walmart retira del mercado camarones Great Value ante riesgo de contaminación radiactiva. Foto: Qiu Chen, Xinhua

La exposición repetida a dosis bajas de Cs-137 puede aumentar el riesgo de cáncer, “como resultado del daño al ADN dentro de las células vivas del cuerpo”, dijeron los funcionarios de salud en su comunicado de prensa.

La compañía añadió que los consumidores que compraron el camarón no deberían consumirlo y deberían desecharlo. Los clientes pueden contactar con la tienda donde lo compraron para obtener un reembolso completo.

Según el anuncio, los lotes con sospecha de contaminación son:

  • Camarones crudos congelados marca Great Value, código de lote: 8005540-1, Fecha de caducidad: 15/3/2027.
  • Camarones crudos congelados marca Great Value, código de lote: 8005538-1, Fecha de caducidad: 15/3/2027.
  • Camarones crudos congelados marca Great Value, código de lote: 8005539-1, Fecha de caducidad: 15/3/2027.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

