Nueva SCJN realiza cuarta reunión de trabajo; busca que gente participe en audiencias

Redacción/SinEmbargo

20/08/2025 - 4:29 pm

Las y los ministros electos sostuvieron otra reunión para dar continuidad a los preparativos de la nueva SCJN, la cual entrará en funciones el 1 de septiembre.

La nueva Suprema Corte avanzó hoy en acuerdos para modernizar su funcionamiento, por lo que convocó al pueblo a presenciar su instalación el próximo 1 de septiembre.

Ciudad de México, 20 de agosto (SinEmbargo).- Las y los ministros electos sostuvieron este miércoles su cuarta reunión de trabajo para dar continuidad a los preparativos de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual entrará en funciones el 1 de septiembre.

Durante el encuentro, los integrantes revisaron proyectos de "Acuerdos Generales" con el fin de establecer un marco jurídico que facilite una impartición de justicia pronta, expedita y accesible; así como un análisis de perfiles que podrían integrar el Órgano de Administración Judicial.

Dichos instrumentos jurídicos, de acuerdo con la Constitución, otorgan la posibilidad de remitir casos a Tribunales Colegiados, Regionales o Juzgados de Distrito, lo que garantiza mayor agilidad en el despacho. En ese sentido, el nuevo pleno trabaja en la elaboración de mecanismos que fortalezcan el papel de la Corte y acerquen sus resoluciones a la ciudadanía, especialmente a quienes enfrentan condiciones de vulnerabilidad.

Entre los acuerdos en discusión destaca la regulación de audiencias públicas abiertas a la participación de la población. Este esquema busca integrar la voz de la ciudadanía, expertos, organizaciones sociales y comunidades en los procesos de deliberación judicial.

Asimismo, se proyecta implementar un sistema automatizado y aleatorio para la asignación de asuntos, con el propósito de modernizar el manejo de los turnos y reforzar la transparencia en la toma de decisiones.

Con ello, los integrantes coincidieron en que los acuerdos alcanzados hasta ahora reflejan la voluntad de consolidar un órgano judicial renovado, con estructuras modernas y procesos más accesibles.

Respecto a los eventos programados para el 1 de septiembre, los nuevos integrantes acordaron convocar al pueblo de México para que sea testigo de este acontecimiento histórico en el que "la democracia es ahora el principio fundamental de todos los poderes públicos de nuestra Nación".

Las ministras y ministros electos expresaron su disposición a continuar sesionando en los próximos días, por lo que reiteraron que su principal mandato deriva del proceso electoral reciente: lograr la reconciliación de la justicia con el pueblo de México y consolidar una Suprema Corte comprometida con la sociedad en su conjunto.

SCJN avala a magistrados de la Sala Superior del TEPJF

En su última sesión, la SCJN resolvió ayer la totalidad de los juicios de inconformidad en materia electoral presentados contra los resultados del cómputo nacional, la declaratoria de validez, y la entrega de constancias de mayoría de la elección de magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En consecuencia, al sobreseerse todas las impugnaciones y confirmarse que no quedan asuntos pendientes de esta naturaleza, el pleno declaró firme la validez de la elección emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE) en el marco del proceso electoral extraordinario 2024-2025, misma que definió a las magistraturas electas.

El asunto quedó registrado en el expediente 1452/2025, relativo al dictamen que contiene el cómputo final de la elección y la declaración de validez correspondiente. Dicho expediente fue resuelto en sesión del pleno el 19 de agosto de 2025, en el marco del proceso electoral extraordinario para la elección de cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025.

¿Quiénes integrarán el pleno de la SCJN?

Tras la Reforma Judicial, las y los ministros que integran la SCJN, hoy compuesta por 11 integrantes, se reducirán a nueve. Asimismo, la presidencia de la Corte será renovada cada dos años de forma rotatoria, en función del número de votos obtenidos por cada candidatura, “correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación”, explica la Ley al respecto. Las y los ministros electos son:

  • Hugo Aguilar Ortíz: obtuvo seis millones 195 mil 612 votos y dirigirá la Corte.
  • Lenia Batres Guadarrama: obtuvo cinco millones 802 mil 019 votos.
  • Yasmín Esquivel Mossa: cinco millones 310 mil 993 votos.
  • Loretta Ortiz Ahlf: con cinco millones 012 mil 094 votos.
  • María Estela Ríos González: con cuatro millones 729 mil 803 votos.
  • Giovanni Figueroa: tres millones 655 mil 748 votos.
  • Irving Betanzo Espinosa: tres millones 587 mil 951 votos.
  • Rodrigo Guerrero García: tres millones 584 mil 825 votos.
  • Sara Irene Herrerías Guerra: tres millones 268 mil 411 votos.

Los ministros electos en la elección extraordinaria de 2025 permanecerán en su cargo ocho y 11 años, en función del número de votos obtenidos por cada uno: los más votados se mantendrán en el cargo durante un periodo mayor, de modo que cuatro ministros se mantendrán en funciones hasta 2033 y cinco hasta 2036, respectivamente.

