Beca Rita Cetina: ¿Cuándo abrirá el registro para nuevos estudiantes de secundaria?

Ciudad de México, 20 de agosto (SinEmbargo).- El Gobierno de México confirmó que ya existe una nueva fecha para el inicio del registro de las y los estudiantes de nuevo ingreso a secundaria que accederán a la Beca Rita Cetina, uno de los programas impulsados por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El apoyo forma parte de los Programas para el Bienestar y busca que ningún adolescente abandone sus estudios por falta de recursos, al mismo tiempo que fortalece la economía de los hogares.

El beneficio consiste en dar mil 900 pesos bimestrales por familia, con un extra de 700 pesos por cada estudiante adicional inscrito en secundaria. Así, una familia con dos hijas o hijos en este nivel educativo puede recibir dos mil 600 pesos cada dos meses mediante la tarjeta del Banco del Bienestar.

📣 Registro en línea para la Beca Rita Cetina (secundaria pública) 🗓️ Registro: 15 al 30 de septiembre

📣 Asambleas: 1 al 20 de septiembre

¿Cuándo es el registro a la Beca Rita Cetina?

El registro será en línea y deberá realizarse por madres, padres o tutores en la plataforma oficial del programa a partir del 15 de septiembre, día en que estará habilitada la inscripción nacional.

Para ello será indispensable contar con la Llave Mx, la herramienta de identidad digital del Gobierno de México que puede tramitarse desde ahora en el portal correspondiente.

La mandataria federal ha enfatizado que programas como la Beca Rita Cetina no sólo atienden necesidades inmediatas, sino que también construyen las bases de un país más justo y con mayores niveles de educación.