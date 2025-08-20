Beca Rita Cetina: ¿Cuándo abrirá el registro para nuevos estudiantes de secundaria?

Redacción/SinEmbargo

20/08/2025 - 2:17 pm

El Gobierno de México confirmó que hay nueva fecha para el registro de las y los estudiantes de nuevo ingreso a secundaria que accederán a la Beca Rita Cetina.

Artículos relacionados

El registro será en línea y deberán realizarlo madres, padres o tutores con la Llave Mx.

Ciudad de México, 20 de agosto (SinEmbargo).- El Gobierno de México confirmó que ya existe una nueva fecha para el inicio del registro de las y los estudiantes de nuevo ingreso a secundaria que accederán a la Beca Rita Cetina, uno de los programas impulsados por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El apoyo forma parte de los Programas para el Bienestar y busca que ningún adolescente abandone sus estudios por falta de recursos, al mismo tiempo que fortalece la economía de los hogares.

El beneficio consiste en dar mil 900 pesos bimestrales por familia, con un extra de 700 pesos por cada estudiante adicional inscrito en secundaria. Así, una familia con dos hijas o hijos en este nivel educativo puede recibir dos mil 600 pesos cada dos meses mediante la tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Cuándo es el registro a la Beca Rita Cetina?

El registro será en línea y deberá realizarse por madres, padres o tutores en la plataforma oficial del programa a partir del 15 de septiembre, día en que estará habilitada la inscripción nacional.

Para ello será indispensable contar con la Llave Mx, la herramienta de identidad digital del Gobierno de México que puede tramitarse desde ahora en el portal correspondiente.

La mandataria federal ha enfatizado que programas como la Beca Rita Cetina no sólo atienden necesidades inmediatas, sino que también construyen las bases de un país más justo y con mayores niveles de educación.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

El verano que los exhibió… y las aclaraciones que los hunden

"Definitivamente el verano de 2025, el primero de la Presidencia de Claudia Sheinbaum, es el que exhibió...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

El regreso de la geografía

"Hoy más que nunca nos damos cuenta de las tremendas consecuencias que puede tener desatenderse de nuestra...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Seguridad y educación, casas abiertas

"Si la libertad real depende de condiciones materiales y sociales posibilitadoras de los proyectos de vida, la...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

China y EU: Adiós al Imperio Americano (III)

"China se consolida como una nación bajo el control del Partido Comunista, pero cuya economía se abre...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
+ Sección

Opinión en Video

El alquimista que hundió la pobreza
Por Mario Campa

El alquimista que hundió la pobreza

¿Somos libres o existe el destino?
Por Óscar de la Borbolla

¿Somos libres o existe el destino?

El fin del “peligro para México”
Por Álvaro Delgado Gómez

El fin del “peligro para México”

El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes suizos de lujo
Por Ana Lilia Pérez

El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes suizos de lujo

El macuspano
Por Alejandro Páez Varela

El macuspano

#HeladioN protegido
Por Muna D. Buchahin

#HeladioN protegido

La bomba del Dr. Keesler
Por Alejandro Calvillo

La bomba del Dr. Keesler

El obradorismo y la propuesta de reforma electoral que viene
Por Héctor Alejandro Quintanar

El obradorismo y la propuesta de reforma electoral que viene

Es bueno que los canallas sufran
Por Pedro Mellado Rodríguez

Es bueno que los canallas sufran

El insoportable peso del imperio
Por Lorenzo Meyer

El insoportable peso del imperio

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Autoridades anunciaron la captura de 13 personas que planearon y ejecutaron el atentado contra dos funcionarios del círculo más cercano a Clara Brugada Molina.
1

Son 13 los detenidos por el asesinato de Ximena y José. Diez planearon y 3 ejecutaron

Genaro Lozano y Francisco de la Torre fueron ratificados en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión como embajadores de México en Italia e Indonesia.
2

El Congreso ratifica a Lozano como Embajador en Italia y a De la Torre en Indonesia

Norma Piña no tiene facultades para ordenar medidas cautelares contra un proceso electoral
3

ENTREVISTA ¬ La Corte de Piña intentó un golpe de Estado judicial, dice Lenia Batres

La Presidenta Sheinbaum dijo que CIBanco estaba en su derecho de demandar al Tesoro de EU.
4

"Está en su derecho", dice Sheinbaum sobre demanda de CIBanco contra el Tesoro de EU

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este miércoles que México recibirá en los próximos meses a Emmanuel Macron, Mark Carney y Marco Rubio.
5

Sheinbaum confirma que Macron y Carney vendrán a México; Rubio podría llegar este mes

El periodista Genaro Lozano fue propuesto por la Presidenta Claudia Sheinbaum como Embajador de México en Italia.
6

Sheinbaum propone al comunicador Genaro Lozano como Embajador de México en Italia

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció cambios para obtener un crédito que permita comprar una casa.
7

¿Quieres sacar tu casa con Infonavit? Así es el nuevo modelo para obtener un crédito

A pesar de la cargada panista enviada desde Los Pinos, en aquella elección del 5 de julio de 2009, Ávila perdió frente al candidato del PRI, Fernando Ortega.
8

El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes suizos de lujo

Julio César Chávez Jr. rodeado de agentes del ICE.
9

Julio César Chávez Jr. recibe prisión preventiva; se quedará en penal de Hermosillo

10

La SSC-CdMx investiga a oficial que accionó su arma en una riña y mató a un hombre

El Gobierno de México informó que el incidente ocurrido el martes en el tramo Izamal del Tren Maya no fue un descarrilamiento, sino un “percance de vía”.
11

El incidente en Izamal no fue un descarrilamiento, sino un percance de vía: Tren Maya

Hundir la pobreza es un logro del más hondo calado. Detrás descansa López Obrador, alquimista que transformó la oscuridad en luz.
12

El alquimista que hundió la pobreza

Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que no hay un operativo especial en la frontera con EU; desmintió a la DEA sobre el trabajo binacional "Proyecto Portero".
13

No sé qué intención tiene la DEA: Sheinbaum. Nuestro deber es informar a México, dice

Este martes 19 de agosto, será la última sesión de la Corte que preside la Ministra Norma Piña.
14

RADICALES ¬ La Suprema Corte de las élites se consume. ¿Cuál es la herencia que deja?

El verano que los exhibió… y las aclaraciones que los hunden
15

El verano que los exhibió… y las aclaraciones que los hunden

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La FDA alertó sobre ciertos camarones congelados vendidos en Walmart debido a la preocupación de que puedan haber sido contaminados con material radiactivo.
1

Walmart retira camarones del mercado de EU ante el riesgo de contaminación radiactiva

El Gobierno de México confirmó que hay nueva fecha para el registro de las y los estudiantes de nuevo ingreso a secundaria que accederán a la Beca Rita Cetina.
2

Beca Rita Cetina: ¿Cuándo abrirá el registro para nuevos estudiantes de secundaria?

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que el personal de la plataforma Akal-R de Cantarell, en Campeche, notificó el ingreso de personas ajenas a la instalación.
3

Pemex denuncia ante FGR robo de equipos de respiración en plataforma Akal-R, Campeche

Julio César Chávez Jr. rodeado de agentes del ICE.
4

Julio César Chávez Jr. recibe prisión preventiva; se quedará en penal de Hermosillo

Genaro Lozano y Francisco de la Torre fueron ratificados en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión como embajadores de México en Italia e Indonesia.
5

El Congreso ratifica a Lozano como Embajador en Italia y a De la Torre en Indonesia

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este miércoles que México recibirá en los próximos meses a Emmanuel Macron, Mark Carney y Marco Rubio.
6

Sheinbaum confirma que Macron y Carney vendrán a México; Rubio podría llegar este mes

La Presidenta Sheinbaum dijo que CIBanco estaba en su derecho de demandar al Tesoro de EU.
7

"Está en su derecho", dice Sheinbaum sobre demanda de CIBanco contra el Tesoro de EU

Autoridades anunciaron la captura de 13 personas que planearon y ejecutaron el atentado contra dos funcionarios del círculo más cercano a Clara Brugada Molina.
8

Son 13 los detenidos por el asesinato de Ximena y José. Diez planearon y 3 ejecutaron

El Gobierno de México informó que el incidente ocurrido el martes en el tramo Izamal del Tren Maya no fue un descarrilamiento, sino un “percance de vía”.
9

El incidente en Izamal no fue un descarrilamiento, sino un percance de vía: Tren Maya

Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que no hay un operativo especial en la frontera con EU; desmintió a la DEA sobre el trabajo binacional "Proyecto Portero".
10

No sé qué intención tiene la DEA: Sheinbaum. Nuestro deber es informar a México, dice

La Jefa de Gobierno de la CdMx arrancó el Programa Integral de Bacheo Nocturno, primera acción del Plan Integral de Mantenimiento de la Carpeta Asfáltica.
11

Las lluvias agravaron el problema. La CdMx lanza un plan de bacheo… hasta nocturno

El ejército de Israel se encuentra perfilando su operación para tomar la ciudad de Gaza e informó que está previsto el despliegue de miles de reservistas.
12

Israel alista operación para tomar la ciudad de Gaza; desplegará miles de reservistas