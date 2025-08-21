Un Juez federal rechaza petición para revelar archivos del caso de Jeffrey Epstein

Redacción/SinEmbargo

20/08/2025 - 8:01 pm

Niegan revelar archivos del caso Epstein.

El Juez Richard Berman, quien estuvo al frente del caso en 2019, negó la solicitud debido a que el Departamento de Justicia no justificó adecuadamente la difusión de contenido secreto.

Ciudad de México, 20 de agosto (SinEmbargo).-  Un Juez federal rechazó este miércoles la solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos para desclasificar archivos del caso Jeffrey Epstein, con lo que ya suman tres juzgadores que rechazan hacer públicos documentos respecto al caso de la red de tráfico infantil del magnate financiero.

Presionado por detractores y seguidores, el Gobierno del Presidente estadounidense Donald Trump pidió desclasificar las transcripciones del jurado investigador a cargo del caso de tráfico sexual de Jeffrey Epstein, sin embargo, el Juez Richard Berman, quien estuvo al frente del caso de 2019, negó la solicitud debido a que el Departamento de Justicia no justificó adecuadamente la difusión de un contenido secreto.

El Juez explicó que la publicación de las transcripciones podría pone en riesgo la privacidad y seguridad de las víctimas del agresor sexual. Berman aseguró que los archivos no contienen ninguna de las respuestas que probablemente buscaría el interés público en el caso.

La noticia sucede una semana después de que otro Juez federal de Manhattan recharzara otra solicitud del Gobierno, esta vez para liberar transcripciones del juicio de la pareja Epstein, Ghislaine Maxwell.

En las decisiones judiciales, los juzgadores recalcaron que el Departamento de Justicia tiene muchos registros relacionados con Epstein que no están cubiertos por las reglas de confidencialidad.

Epstein y Trump fueron muy cercanos durante varios años, antes de la caída del pederasta.
Foto: Especial

Se revelarán datos del caso

El Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes tiene la intención de hacer públicos algunos archivos que citó relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, aunque primero los redactará para proteger las identidades de las víctimas y otros asuntos sensibles, dijo el martes un portavoz del Comité.

Asimismo, el portavoz, citado por medios como CNN, aseguró el martes que, aunque está previsto que el Comité comience a recibir materiales del Departamento de Justicia relacionados con el caso de Epstein el próximo viernes, la publicación de algunos de los mismos no se realizará de inmediato, puesto que primero se censurarán los nombres de las víctimas del pederasta sancionado por abuso sexual de menores, que se suicidó en 2019.

En ese sentido, Departamento de Justicia ha acordado compartir con el Congreso documentos de su investigación sobre Epstein después de que el Comité de Supervisión presentara una citación al respecto.

-Con información de La Opinión.

Autoridades anunciaron la captura de 13 personas que planearon y ejecutaron el atentado contra dos funcionarios del círculo más cercano a Clara Brugada Molina.
1

Son 13 los detenidos por el asesinato de Ximena y José. Diez planearon y 3 ejecutaron

Los 13 detenidos fueron “operativos”. Faltan el tirador y los autores intelectuales
2

Los 13 detenidos fueron “operativos”. Faltan el tirador y los autores intelectuales

Este martes 19 de agosto, será la última sesión de la Corte que preside la Ministra Norma Piña.
3

La Corte tomó una última decisión: defender a la derecha en Yucatán. Así sucedió...

Ya está a la venta la nueva Miel Bienestar, por lo que a aquí te contamos cuáles son sus presentaciones, qué precio tienen y en dónde podrás adquirirlas.
4

La Miel Bienestar ya está a la venta. ¿Cuánto cuesta y dónde la puedes ir a comprar?

Niegan revelar archivos del caso Epstein.
5

Un Juez federal rechaza petición para revelar archivos del caso de Jeffrey Epstein

Defensa de García Luna denuncia trato severo.
6

Defensa de García Luna denuncia malos tratos en prisión de EU; perdió 14 kilos, dice

7

Beca de transporte para universitarios en CdMx abre registro: ¿De cuánto es el apoyo?

Norma Piña no tiene facultades para ordenar medidas cautelares contra un proceso electoral
8

ENTREVISTA ¬ La Corte de Piña intentó un golpe de Estado judicial, dice Lenia Batres

Las y los ministros electos sostuvieron otra reunión para dar continuidad a los preparativos de la nueva SCJN, la cual entrará en funciones el 1 de septiembre.
9

Nueva SCJN realiza cuarta reunión de trabajo; busca que gente participe en audiencias

Genaro Lozano y Francisco de la Torre fueron ratificados en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión como embajadores de México en Italia e Indonesia.
10

El Congreso ratifica a Lozano como Embajador en Italia y a De la Torre en Indonesia

Silvano Aureoles falta a audiencia de imputación; la FGR lo causa de peculado.
11

Silvano Aureoles falta a su audiencia en el Reclusorio Oriente; permanece prófugo

El periodista Genaro Lozano fue propuesto por la Presidenta Claudia Sheinbaum como Embajador de México en Italia.
12

Sheinbaum propone al comunicador Genaro Lozano como Embajador de México en Italia

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció cambios para obtener un crédito que permita comprar una casa.
13

¿Quieres sacar tu casa con Infonavit? Así es el nuevo modelo para obtener un crédito

A pesar de la cargada panista enviada desde Los Pinos, en aquella elección del 5 de julio de 2009, Ávila perdió frente al candidato del PRI, Fernando Ortega.
14

El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes suizos de lujo

15

Fosa clandestina es hallada en rancho donde encontraron a la maestra Irma Hernández

