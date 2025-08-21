Un Juez federal rechaza petición para revelar archivos del caso de Jeffrey Epstein

El Juez Richard Berman, quien estuvo al frente del caso en 2019, negó la solicitud debido a que el Departamento de Justicia no justificó adecuadamente la difusión de contenido secreto.

Ciudad de México, 20 de agosto (SinEmbargo).- Un Juez federal rechazó este miércoles la solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos para desclasificar archivos del caso Jeffrey Epstein, con lo que ya suman tres juzgadores que rechazan hacer públicos documentos respecto al caso de la red de tráfico infantil del magnate financiero.

Presionado por detractores y seguidores, el Gobierno del Presidente estadounidense Donald Trump pidió desclasificar las transcripciones del jurado investigador a cargo del caso de tráfico sexual de Jeffrey Epstein, sin embargo, el Juez Richard Berman, quien estuvo al frente del caso de 2019, negó la solicitud debido a que el Departamento de Justicia no justificó adecuadamente la difusión de un contenido secreto.

El Juez explicó que la publicación de las transcripciones podría pone en riesgo la privacidad y seguridad de las víctimas del agresor sexual. Berman aseguró que los archivos no contienen ninguna de las respuestas que probablemente buscaría el interés público en el caso.

La noticia sucede una semana después de que otro Juez federal de Manhattan recharzara otra solicitud del Gobierno, esta vez para liberar transcripciones del juicio de la pareja Epstein, Ghislaine Maxwell.

En las decisiones judiciales, los juzgadores recalcaron que el Departamento de Justicia tiene muchos registros relacionados con Epstein que no están cubiertos por las reglas de confidencialidad.

Se revelarán datos del caso

El Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes tiene la intención de hacer públicos algunos archivos que citó relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, aunque primero los redactará para proteger las identidades de las víctimas y otros asuntos sensibles, dijo el martes un portavoz del Comité.

Asimismo, el portavoz, citado por medios como CNN, aseguró el martes que, aunque está previsto que el Comité comience a recibir materiales del Departamento de Justicia relacionados con el caso de Epstein el próximo viernes, la publicación de algunos de los mismos no se realizará de inmediato, puesto que primero se censurarán los nombres de las víctimas del pederasta sancionado por abuso sexual de menores, que se suicidó en 2019.

En ese sentido, Departamento de Justicia ha acordado compartir con el Congreso documentos de su investigación sobre Epstein después de que el Comité de Supervisión presentara una citación al respecto.

-Con información de La Opinión.