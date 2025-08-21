La SSC-CdMx detiene a 3 hombres por robo de reloj de alta gama; les aseguran droga

Redacción/SinEmbargo

20/08/2025 - 9:11 pm

En la Alcaldía Cuauhtémoc, oficiales de la SSC detuvieron a tres personas posiblemente relacionadas en delitos de alto impacto y el robo de un reloj de alta gama en la colonia Roma Norte.

De acuerdo con los trabajos de investigación, los sujetos detenidos este miércoles se encuentran vinculados a un grupo generador de violencia, dedicado a la venta y distribución de droga.

Ciudad de México, 20 de agosto (SinEmbargo).- La Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, detuvo este miércoles a tres personas probablemente implicadas en el robo de un reloj de alta gama ocurrido en la colonia Roma Norte de la Alcaldía Cuauhtémoc el pasado 17 de agosto. Los detenidos podrían ser integrantes de una célula delictiva dedicada a delitos de alto impacto.

De acuerdo con un comunicado de la SSC, los policías fueron a la Alcaldía Cuauhtémoc con el fin de investigar en la zona y dar seguimiento a la denuncia por el asalto a una persona el pasado 17 de agosto.

"Como parte de sus vigilancias pie a tierra y de patrullaje, en las calles Matamoros y Tenochtitlán, en la colonia Morelos, se percataron que al interior de una camioneta, uno de los tres hombres que viajaban a bordo manipulaba un arma de fuego", explicó Secretaría capitalina.

Los efectivos, al ver lo que denominaron "un posible hecho delictivo", se aproximaron al vehículo con sigilo, se identificaron con los ocupantes y solicitaron al conductor una revisión preventiva.

Tras la inspección, los oficiales hallaron 92 bolsitas de plástico con cierre hermético con una hierba verde y seca, similar a la mariguana; 95 bolsitas adicionales con una sustancia sólida parecida al cristal, y 26 envoltorios con sustancia sólida en piedra, además de un arma de fuego corta, tres dispositivos móviles y dinero en efectivo.

"Los oficiales detuvieron a los tres hombres de 42, 21 y 18 años de edad, los enteraron de sus derechos constitucionales, y junto con lo asegurado, los presentaron ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica", añadió la SSC.

De acuerdo con los trabajos de investigación, los sujetos se encuentran vinculados a un grupo generador de violencia, dedicado a la venta y distribución de droga en la capital del país.

La SSC reiteró que los individuos están posiblemente vinculados en el robo de un reloj de alta gama ocurrido el 17 de agosto en la calle Medellín, de la colonia Roma.

Este hecho ocurrió cuando el afectado llegó del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) procedente de los Estados Unidos, y se dirigía a un departamento que rentó para su estancia.

Un cruce de información reveló que el detenido de 42 años de edad cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, por el delito de robo a transeúnte.

