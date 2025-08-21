Guatemala autoriza permanencia de 161 mexicanos desplazados por el narco en Chiapas

Redacción/SinEmbargo

20/08/2025 - 10:15 pm

El Instituto Guatemalteco de Migración y el Instituto Nacional de Migración del Gobierno de México han establecido comunicación sobre el desplazamiento de las familias.

El Instituto Guatemalteco de Migración y el Instituto Nacional de Migración del Gobierno de México han establecido comunicación sobre el desplazamiento de las familias.

Ciudad de México, 20 de agosto (SinEmbargo).- El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) entregó el estatus de permanencia por razones humanitarias a un grupo de 161 personas, entre ellas 69 niños y niñas, que fue desplazado por la violencia en Chiapas y se trasladó a un refugio en en la Escuela de la Aldea Guailá, en Guatemala.

La institución detalló que se trata de 39 familias, integradas por 40 hombres, 52 mujeres, 31 niños y 38 niñas; procedentes de Santa Teresa, Paso Hondo, Sabinalito, 20 de Mayo y El Jocote, todas ubicadas en la frontera con Comalapa.

"Se ha registrado el desplazamiento de personas de nacionalidad mexicana hacia el Departamento de Huehuetenango, como consecuencia de la violencia que afecta al estado de Chiapas, en el vecino país", explicó el Instituto Guatemalteco de Migración a través de un comunicado.

El IGM explicó que el grupo de desplazados se encuentra en un albergue que se ha habilitado en el salón de usos múltiples de la comunidad Guailá, del municipio de La Democracia, del departamento de Huehuetenango, y destacó que los habitantes guatemaltecos de este lugar "se han convertido en un punto clave de acogida para las familias mexicanas que buscan resguardo".

En este contexto, el Gobierno de Guatemala subrayó que el IGM ha coordinado acciones con la Cruz Roja, Plan Internacional, la Procuraduría General de la Nación (PGN), el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (CONAMIGUA) y la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET), con el fin de brindar asistencia humanitaria, por lo que este 20 y 21 de agosto se iniciarán los trabajos para brindar documentos a los mexicanos.

El instituto destacó que mantiene comunicación con el Instituto Nacional de Migración del Gobierno de México sobre la situación. Además, el Cónsul de México en Quetzaltenango, junto a autoridades locales, realizaron un recorrido conjunto por el área mencionada.

De acuerdo con medios locales, el cruce de los mexicanos a Guatemala ocurrió el 10 de agosto y desde entonces han recibido ayuda de comunidades de Guatemala y del IGM.

Violencia armada se dispara en Chiapas

En tiempos recientes, Chiapas ha visto recrudecer en su territorio la violencia armada perpetrada por cárteles de la droga, lo que ha dado lugar a numerosos episodios violentos y ha provocado el desplazamiento de miles de personas, incluso de comunidades indígenas enteras.

La violencia vinculada con la lucha entre grandes cárteles ha mostrado en los últimos años una alarmante tendencia a la alza. El año 2024 cerró con 894 víctimas de homicidio doloso, lo que representa un incremento del 56.56 por ciento en comparación con las personas asesinadas en el 2023, cuando se reportaron 571 víctimas; hay que destacar que en el año previo, en 2022, ya experimentaba un marcado aumento en la violencia, pues esas 571 víctimas de 2023, significaron un incremento de 33.41 por ciento a las 428 reportadas de 2022. En tanto, en 2021 se registraron 502 víctimas de homicidio doloso, en el 2020 fueron 467 y en 2019 un total de 577.

Además, los secuestros tuvieron un repunte alarmante de 80. 95 por ciento al registrar 76 víctimas respecto a los 42 casos registrados en 2023; pero fue justo en 2023 donde se registró un alza exponencial de 180 por ciento frente a los 15 secuestros reportados en 2022.

-Con información de Sugery Romina Gándara.

