ENTREVISTA ¬ Norma Piña fue errática, imprudente, falta de tacto: Ministra Esquivel

La Ministra Yasmín Esquivel, quien formará parte de la nueva Corte que entrará en funciones el 1 de septiembre, expuso en entrevista con "Los Periodistas" cómo la Ministra Norma Piña se dejó llevar por los juicios y opiniones de los grupos conservadores que la convencieron de posicionarse en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).- La Ministra Yasmín Esquivel Mossa aseguró que la Ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández fue errática, imprudente y falta de tacto durante el tiempo que presidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa de "Los Periodistas" que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, Yasmín Esquivel afirmó que Norma Piña careció de la prudencia que debe tener todo juzgador y no tuvo conciencia de la responsabilidad que tenía con la sociedad.

"Fue una Corte que se alejó tanto del pueblo de México que olvidó la necesidad de justicia, que olvidó el sentir de la población. En el caso concreto de Norma Piña dio muchos tumbos, no tuvo nunca conciencia suficiente de la posición que estaba desempeñando, estos errores políticos que cometió, esta falta de tacto, prudencia que debe tener todo juzgador, este equilibrio inclusive emocional nunca lo tuvo y nunca tuvo esta conciencia clara de lo que estaba sucediendo afuera, se encerraron en sus cuatro paredes sin darse cuenta del reclamo que estaba exigiendo afuera el pueblo de México".

La Ministra Esquivel mencionó que Norma Piña se dejó llevar por los juicios y opiniones de los grupos conservadores que la convencieron de posicionarse en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

"Al principio de la presidencia de Norma Piña, además de las fallas de carácter político, creo que ella se dejó llevar por el canto de las sirenas, pero después se dejó cooptar por un grupo de conservadores, un grupo de personas que la asesoraban, que le decía que su posición debía ser en contra del Presidente, que no debía haber diálogo, que no debía coordinación, que no debía haber ninguna relación con el Presidente".

Yasmín Esquivel recordó que la Corte de Norma Piña se dedicó a bloquear los programas prioritarios e importantes del Gobierno federal, situación que impulsó la Reforma al Poder Judicial.

"Se cierra esta etapa, este ciclo donde se queda atrás toda esta serie de situaciones. Lo que he notado de Norma Piña para acá, un bloque de Ministros opositores al Gobierno que se dedicaron a bloquear todos aquellos programas prioritarios e importantes para el gobierno federal. Ese bloque que se colocó como opositor vino a impulsar aún mas esta reforma que ya venía siendo una necesidad".

La Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó este martes, su última sesión del pleno. Al inicio de la reunión, la Ministra presidenta Norma Piña aclaró que la sesión extraordinaria fue convocada únicamente para resolver asuntos electorales, con el fin de evitar especulaciones. Entre los temas abordados destacó la validación de la elección de dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Norma Piña, la última presidenta de la Corte que sirvió al periodo neoliberal, dijo que “el trabajo de cada uno es la mejor voz y lo que hace cada uno en la labor cotidiana por la justicia es nuestro legado. La congruencia, la ética, el trabajo, la perseverancia, la excelencia, la honradez, y la dignidad son y serán la mejor carta de presentación ante el escrutinio de la historia”.

El 19 de agosto fue un día histórico para la Corte, ya que se trató de la última sesión conjunta de los integrantes del pleno: Norma Lucía Piña Hernández, Margarita Ríos-Farjat, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alberto Pérez Dayán y Jorge Mario Pardo Rebolledo; donde varios de ellos son herencia de Enrique Peña Nieto (EPN).

De esta manera, la SCJN culminó este martes sus actividades tras ser creada por Ernesto Zedillo. El 5 de diciembre de 1994, el expresidente presentó su Reforma Judicial al Congreso y todos los ministros fueron removidos. Desde allí empezó la Suprema Corte que conocemos. Hasta la Reforma Judicial impulsada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y efectuada por la actual Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Una nueva Corte

La Ministra Yasmín Esquivel celebró que la Suprema Corte de Justicia escribirá un nuevo capítulo en su historia, mas cercana al pueblo.

"El próximo 1 de septiembre llega una Corte democrática, una Corte electo por el pueblo de México ¿Por qué se da esta reforma? Esta reforma se da ante la necesidad de justicia en México, ante este divorcio que existe entre la sociedad y el Poder Judicial".

La jurista resaltó que ahora, la nueva Corte tiene un gran reto y no pueden darse el lujo de fallar, pues si fallan, dijo, también fracasará la Reforma al Poder Judicial.

"Hoy tenemos un gran reto, hoy el balón está del lado de los juzgadores electos, si fallamos, falla la reforma al Poder Judicial, no podemos darnos el lujo de fallar, no podemos porque hicimos un compromiso con el pueblo de México, tenemos que cumplirle y cumplirle correctamente".

Yasmín Esquivel insistió en que la Suprema Corte de Justicia y el Poder Judicial deberán ser mas cercanos a la gente y abrirle las puertas a la justicia.

"El voto de la ciudadanía llega al Poder Judicial y hoy lo que tenemos en frente es un reto muy importante, de la mayor envergadura. Tenemos el compromiso de transformar al Poder Judicial y no podemos fallar a eso, hoy tenemos que estar mas cerca de la gente que nunca, hoy debemos de tener una justicia de puertas abiertas, una justicia social".