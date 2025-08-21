Es un héroe de guerra, yo también lo soy: Trump sobre Netanyahu, acusado de genocida

Redacción/SinEmbargo

20/08/2025 - 10:29 pm

Trump describe a Netanyahu, señalado de genocidio en Gaza, como un "héroe de guerra"

El Presidente de Estados Unidos ha recordado que Netanyahu lidia con problemas judiciales a nivel interno: "Está peleando, están tratando de meterlo en la cárcel", denunció Trump.

Ciudad de México, 20 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió al Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusado por organizaciones humanitarias de cometer un genocidio en Gaza, como un "héroe de guerra", un calificativo que también ha utilizado para hablar de sí mismo en relación con los ataques perpetrados el pasado mes de junio contra Irán.

"Es un héroe de guerra. Supongo que yo también lo soy. A nadie le importa, pero también lo soy. Quiero decir, yo planeé aquello", expresó Trump durante una intervención en el programa de radio The Mark Levin Show, aplaudiendo a los ataques contra las instalaciones nucleares iraníes, lo que desescaló el conflicto de dicha Nación con Israel.

El Presidente republicano recordó que Netanyahu lidia con problemas judiciales a nivel interno: "Está peleando, están tratando de meterlo en la cárcel", denunció Trump.

Sin embargo, Netanyahu también es objeto de una orden de arresto por parte del Tribunal Penal Internacional desde el pasado mes de noviembre por la comisión de presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad, quien señala su responsabilidad en la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza, donde más de 62 mil palestinos han muerto en un periodo de menos de dos años.

Israel tomará Gaza

El ejército de Israel se encuentra perfilando su operación para tomar la ciudad de Gaza e informó ayer que está previsto el despliegue de miles de reservistas para sacar adelante con éxito una operación que ya ha bautizado como "Carros de Gedeón 2".

Cinco divisiones de las fuerzas armadas participarán en los planes del Ministerio de Defensa, que busca "acabar con Hamás" y eliminar al grupo armado palestino de la ciudad de Gaza, tal y como explicó un alto cargo del ejército al diario The Times of Israel.

El operativo estará formado por 14 brigadas, cada una de ellas integrada por fuerzas de artillería, infantería y combate. Todas ellas contarán con apoyo sobre el terreno, indicó esta misma fuente, que matizó que las brigadas desplegadas en las fronteras norte y sur de Israel también tendrán que desplazarse hasta el enclave.

El ejército, que dio por iniciada la operación con una serie de "ofensivas a las afueras de la ciudad", apuntó a varias operaciones en las zonas de Zeitoun y Yabalia, situada al norte de la ciudad de Gaza.

-Con información de Europa Press.

