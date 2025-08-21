TEPJF avala triunfo de ministros de la Corte; batea proyecto de Reyes Rodríguez 3 a 2

El proyecto del Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón buscaba anular la elección judicial para el caso de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ciudad de México, 20 agosto (SinEmbargo).- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló este miércoles, con tres votos a favor y dos en contra, la elección judicial para ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

En respuesta al proyecto del Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, que pretendía anular los resultados electorales debido al uso de acordeones en la jornada electoral, la Magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso se pronunció contra, pues explicó que estos no determinaron los resultados.

“Sí existen acordeones. Pero eso no basta para anular el voto de más de 13 millones de personas”, sostuvo Soto.

Durante la sesión de la Sala Superior, la Magistrada presidenta solicitó uno de los acordeones al Magistrado Reyes Mondragón, lo que desató un intenso debate entre los juzgadores. "Ese acordeón que tiene en la mano es el acordeón ganador. Espero que usted no haya ido a votar con él", expresó el Magistrado Reyes.

"Con esa actitud no vamos a dialogar. Porque no es jurídico su posicionamiento. Y le pido respeto al Pleno y a su Presidenta", exigió la Magistrada presidenta.

Sesión Pública - Miércoles 20 Agosto 2025 - TEPJF https://t.co/hDNCPd95An — TEPJF (@TEPJF_informa) August 20, 2025

Mondragón y la Ministra Janine Otálora Malassis estuvieron de acuerdo en que existió una estrategia ilícita, coordinada, sistemática y generalizada de distribución de más de tres mil acordeones que tuvo el propósito de influir en el voto de las personas.

"Logró que los resultados electorales observados y por sus características se trata de un mecanismo ilegal de inducción del voto suficiente para declarar la nulidad de esta elección", dijo Mondragón.

"¿De verdad se quiere anular una elección porque se concentraron los votos en las personas ganadoras? Pues no veo como se pueda ganar una elección si no se concentran los votos en las personas ganadoras”, replicó Soto.

De haberse aprobado el proyecto, se ordenaría al Senado de la República convocar a una elección extraordinaria.

El proyecto comenzó a difundirse en medios de comunicación el pasado jueves y destacaba que la de distribución de acordeones fue una estrategia que determinó los resultados electorales, pues aseveraba que existía "plena coincidencia" entre las y los ministros electos, y los perfilados sugeridos en estos. Sin embargo, este intento de anular los resultados electorales fracasó.

La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación arrancará su gestión el próximo 1 de septiembre, con tres actos solemnes: la toma de Protesta ante el Senado de la República, la sesión solemne de instalación, y la ceremonia tradicional de entrega de Bastón de Mando y Servicio por autoridades indígenas y afromexicanas.

Tras la Reforma Judicial, las y los ministros que integran la SCJN, hoy compuesta por 11 integrantes, se reducirán a nueve. Asimismo, la presidencia de la Corte será renovada cada dos años de forma rotatoria, en función del número de votos obtenidos por cada candidatura, “correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación”, explica la Ley al respecto. Las y los ministros electos son: