¿Dónde comer Chiles en Nogada? Te compartimos tres propuestas deliciosas

Nancy Chávez

23/08/2025 - 6:35 am

Ya es temporada de Chiles en nogada

En la Ciudad de México existen opciones variadas para disfrutar del platillo insignia de la temporada, pero aquí compartimos tres, una de ellas con un ingrediente que sale de lo común.

Ciudad de México, 23 de agosto (SinEmbargo).- Agosto está llegando a su fin y las Fiestas Patrias están cada vez más cerca, lo que significa que ya podemos encontrar chiles en nogada en los restaurantes de la Ciudad de México. Las opciones son variadas y hay desde los más tradicionales hasta los que incorporan elementos nuevos para darles su toque. Con esto en mente, compartimos tres lugares para disfrutar de este platillo insignia del 15 y 16 de septiembre.

Casa Elena: Chile en nogada con guayaba

La propuesta de Casa Elena es una deliciosa con un elemento fuera de lo común. El restaurante es un bello lugar, decorado en tonos terracota, con un ambiente cálido y agradable que deleita con su cocina de autor.

Casa Elena se luce con su primer chile en nogada que combina elementos tradicionales como el uso de piñones y el capeado, aunque lo puedes pedir sin capear es importante señalara que el capeado que realizan es el adecuado, es decir, es una capa delgada que no deja sabor grasoso; a lo que se suma la innovación.

Este platillo lleno de historia y de complejidad de sabores se prepara en Casa Elena con un relleno de rib eye y cerdo, mezclado con pasas, nueces de Castilla y pecana, almendras, piñones, pistaches, durazno, pera y manzana verde, con especias como canela, clavo, anís y una cuidada mezcla de pimientas.

La nogada se elabora con nueces de Castilla y -aquí es donde encontramos el toque especial- un toque de guayaba en dulce, que baña al platillo y le brinda un sabor muy especial. Se presenta con los tradicionales colores mexicanos: quintoniles fritos, perejil fresco que aportan el color verde, nueces y granada para el color rojo, que se conjuntan con el tono claro de la nogada.

Este chile en nogada con guayaba se podrá disfrutar del 14 de agosto al 20 de septiembre en Casa Elena ubicada en Av. Tamaulipas 149, Hipódromo Condesa, Cuauhtémoc, 06170 Cuauhtémoc, Ciudad de México; su precio es de 420 pesos.

Chile en nogada
Este chile en nogada tiene un toque de guayaba. Foto: Cortesía Casa Elena

Casa Elena también preparó un cheesecake de nogada acompañado de compota de manzana criolla, pera, durazno y canela, con nueces de Castilla y un toque de jerez. Así que si lo tuyo no es el platillo principal, puedes ir por un postre y tener los sabores del chile en nogada.

Tierra Adentro: el equilibrio

El chef compartió que durante un tiempo cocino y aprendió de monjas benedictinas, cada una tenía su manera de hacer el chile en nogada, ahí aprendió y armó su receta. El chile en nogada que se sirve en Tierra Adentro no va capeado, es 75 por ciento fruta y 15 por ciento carme de puerco solamente, lleva pasas, aceitunas, piñones y almendra; para la nogada usan nuez de castilla, almendras y queso de cabra que llega desde Guanajuato.

En Tierra Adentro el chile en nogada es un platillo muy equilibrado, nada dulce, la nogada es muy diferente a otras, ya que esta no lleva nada de crema o leche, sólo queso, nuez y almendra. Si no eres fan de los chiles en nogada porque sientes que son muy dulces, este lugar es para ti, ya que el platillo estrella no deja ninguna sensación dulce.

El chile en nogada forma parte de un menú especial de temporada que se compone de una crema de amaranto que el chef aprendió a preparar junto a las monjas benedictinas, después sigue el chile en nogada, pero se puede cambiar por unas enchiladas agustinas que se preparan con mole poblano negro, el relleno del chile en nogada,  y se decoran con granada. Para cerrar hay un postre que puede variar, uno de ellos es helado de nata sobre trozos de pan de elote, con un toque encima de queso. Tierra Adentro ofrece los sabores de México con un toque que eleva la sensación a hogar  en cada bocado.

Restaurante Tierra Adentro.
Chile en nogada del restaurante Tierra Adentro. Foto: SinEmbargo

Chile tradicional

Para esta temporada, la cadena de restaurantes Toks tiene preparado un menú especial para celebrar las Fiestas Patrias con los sabores característicos del chile en nogada, este menú incluye:

  • Costras México Lindo: Este platillo se prepara con la carne con la que se rellenan los chiles en nogada y se usa la granada para decorar, una opción diferente pero muy rica.
  • Enchiladas poblanas tricolor: para este platillo se usa el chile en la salsa que baña las enchiladas, además de la carne y la granada para decorar.
  • Pechuga Patria en nogada: son rollitos de pechuga rellenos con la carne que se usa para rellenar los chiles en nogada y se bañan en la nogada, se decoran con la granada, lo que le da un toque agradable a la vista y en boca.

El chile en nogada busca ser tradicional, aunque este no va capeado, el chef explicó que la nogada se prepara con un toque de jerez lo que realza los sabores y brinda un toque especial para quienes cada año acuden a alguna de las sucursales para disfrutar de este platillo.

Chile en nogada
Chile en nogada de Toks. Foto: Toks

Nancy Chávez

Nancy Chávez

Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.

