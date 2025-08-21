Fabrizio Lorusso

Laboratorio de Resistencias contra las Desapariciones y el contexto de Guanajuato

"El ReDLab está pensado también para sensibilizar a la sociedad, fuera de los recintos universitarios, así como para dialogar y colaborar, entre otros, con interlocutores y redes de colectivos de búsqueda de personas, y sobrevivientes de la violencia; de organizaciones sociales; de instituciones del Estado: del sector privado y productivo: de la academia y las universidades."

Fabrizio Lorusso

21/08/2025 - 12:05 am

Madres buscadoras realizan labores de localización de restos en Zacatecas. Foto: Adolfo Vladimir, Cuartoscuro

En el marco del 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, que en México se ha vuelto un día de movilizaciones y memoria por más de 132 mil personas desaparecidas, se va a inaugurar en la Universidad Iberoamericana León un Laboratorio de Resistencias contra las Desapariciones (ReDLab).

En el contexto de la persistencia del fenómeno de las desapariciones en el estado y en el país, pero también de los repertorios de resistencia colectiva frente a violaciones de los derechos humanos, planteamos desde y más allá del quehacer académico la creación de un espacio de trabajo, reflexión y afrontamiento, frente a un contexto guanajuatense y mexicano que sigue marcado por profundas brechas y múltiples formas de violencia.

La desaparición es, quizás, la más preocupante y dolorosa para las víctimas, directas e indirectas, pero también para la sociedad, pues sus efectos se expanden de manera concéntrica y dispersa, afectando comunidades y relaciones, imaginarios y libertades, futuros y presentes de cada vez más personas y colectividades.

Hasta mediados de este mes de agosto de 2025, los datos en el Registro Nacional para Guanajuato habían estado constantemente desfasados, mostrando cifras totales inferiores de mil- mil 300 personas respecto de las que entregaba la fiscalía estatal, o sea, se reportaban al menos mil personas desaparecidas menos. Sin embargo, este mes, finalmente el RNPDNO ha comenzado a registrar un cierre de esta diferencia: las personas desaparecidas alcanzan la cifra de 5 mil 130, de las cuales 4 mil 186 son hombres (81.6 por ciento), 895 mujeres (17.45 por ciento), y 49 de género indeterminado (0.96%).

De hecho, todavía a la fecha del 31 de julio de 2025, en Guanajuato había un total de cuatro mil 891 personas desaparecidas. De estas, cuatro mil 705 reportadas por fiscalía estatal con registro de 2012 a julio de 2025, y 186 registradas por el RNPDNO como anteriores al 2012. Al 15 de abril eran cuatro mil 855, entonces, después de una leve disminución en junio, la cifra volvió a subir, aunque no ha habido grandes variaciones en lo que va del año. Del total (al mes de julio) de casi cuatro mil 900 personas, 147 casos son investigados (carpetas) como desaparición cometida por particulares, 10 como desaparición forzada, y 16 por delitos relacionados.

El nuevo dato que se acaba de publicar responde a las solicitudes de mayor transparencia y actualización de datos hacia las autoridades, y, por primera vez, es consistente con los anteriores, al indicar cinco mil 130 personas desaparecidas al 20 de agosto, siendo Celaya, Irapuato, León, Salamanca, Villagrán, Pénjamo, Juventino, Silao, Acámbaro, Cortazar, Valle de Santiago y Salvatierra las ciudades con mayor incidencia, y más de 100 casos registrados.

No deja de ser preocupante, de todos modos, el hecho de que desde 2018 no han dejado de crecer los casos, sobre todo debido a la epidemia de violencia que vivimos en el estado, aunque también, en parte, a la ampliación de modalidades y canales para la denuncia.

En materia forense, Guanajuato hasta mayo de 2025, con datos de diferentes fuentes a partir del 2009, se tenían registrados aproximadamente 411 contextos de hallazgo, con al menos 724 fosas clandestinas (o puntos positivos), y una estimación de mil 369 cuerpos exhumados. Estas cifras no tienen en cuenta los hallazgos masivos de 32 cuerpos en La Calera del 4 de agosto, que se tornaron “nota” nacional e internacional, pero, más allá de los vaivenes mediáticos, entre Comisión Estatal de Búsqueda, fiscalía y brigadas independientes de buscadoras, los hallazgos de restos humanos y cuerpos no han parado, así que se estima una cifra de cerca de 750 fosas ilegales registradas entre 2009 y agosto de 2025.

En este contexto de incesantes búsquedas ciudadanas y humanitarias, pese a una disminución relativa de los homicidios, no ha bajado la percepción de inseguridad en el estado, entre otros motivos porque siguen cometiéndose atrocidades, masacres, extorsiones y ocultamiento de cuerpos, lo cual impacta grandemente en la realidad cotidiana de miles de personas y en la difusión de miedo social.

En esta coyuntura, el objetivo de un laboratorio especializado, cuyo nombre y descripción, en un primer momento, fue “Laboratorio de investigación-acción contra las desapariciones”, permitiría dar consistencia, y articular en un único espacio muchos esfuerzos y actividades que desde la universidad se han estado llevando a cabo en los últimos años, de la mano de colectivos y personas buscadoras, así como de otras instituciones académicas, sociales, privadas o del sector público, con énfasis en la investigación y la incidencia, el acompañamiento multidisciplinario de procesos colectivos y casos, la divulgación y formación.

Las líneas temáticas de reflexión y diálogo entre saberes, incidencia y acompañamiento que se plantean son tres, y refieren a Desaparición y búsqueda de personas; Memoria, verdad y justicia; Violencias y resistencias. Dentro de cada una, se trabajarán proyectos, acciones y conocimientos que puedan abonar a la visibilización y ruptura de dispositivos, y lógicas que subyacen a las desapariciones, de la mano de los colectivos y personas buscadoras.

El día 25 de agosto es cuando se presenta el proyecto a la comunidad universitaria y al público en general, y arrancan las actividades del ReDLab con una Jornada de Lanzamiento, un evento con paneles, y conversatorios de reflexión y discusión sobre violencia, desapariciones, resistencias y acciones en México y Guanajuato. Integran el Laboratorio personas académicas de la Ibero León, del área de Incidencia Social y de Ciencias Sociales, pero asimismo grupos de estudiantes, otras áreas de la universidad y personas e instituciones externas, para proyectos puntuales y conjuntos.

Esto se da en el marco de una semana muy intensa en todo el país, con una serie de iniciativas y actos también en León, Guanajuato y otras ciudades del estado, en que personas buscadoras y solidarias seguirán haciendo presentes a quienes fueron desaparecidos y desaparecidas, y a marcar los puntos de una agenda que abarca desde la crisis forense, con más de 72 mil cuerpos sin identificar en el país, a la relación tensa del Gobierno con la ONU sobre el tema de las desapariciones forzadas, desde la reforma legislativa, que quedó “a medias”, a la protección de las y los integrantes de colectivos, víctimas de ataques directos: por ejemplo, tan sólo en Guanajuato se han registrado en cinco años 6 asesinatos y 5 desapariciones en contra de personas buscadoras.

En este caminar, ha sido y seguirá siendo fundamental la alianza con organizaciones de la sociedad civil nacionales, internacionales y locales, como por ejemplo la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, actor central en iniciativas, atención a colectivos y la defensa de los derechos humanos en el estado, con la que se mantienen proyectos comunes.

El ReDLab está pensado también para sensibilizar a la sociedad, fuera de los recintos universitarios, así como para dialogar y colaborar, entre otros, con interlocutores y redes de colectivos de búsqueda de personas, y sobrevivientes de la violencia; de organizaciones sociales; de instituciones del Estado: del sector privado y productivo: de la academia y las universidades.

Entre los proyectos iniciales, en curso o en fase de planeación cabe mencionar algunos: el observatorio de datos y mapeo sobre desapariciones, fosas comunes y clandestinas en Guanajuato; el archivo de la memoria sobre desapariciones con entrevistas de Iguala, Guerrero, de León y Salvatierra, Guanajuato; el acompañamiento de la realización del sitio de memoria en Salvatierra; los talleres y acompañamiento a personas buscadoras y colectivos en distintos ámbitos; un seminario de reflexión sobre violencias y resistencias; las propuestas de formación, eventos y cursos especializados; la incidencia en políticas y debates públicos; la investigación colaborativa y participativa; la cuenta X de alertas, difusión de fichas, información y denuncias @DesapGto; la asesoría de casos de desaparición.

Fabrizio Lorusso

Fabrizio Lorusso

Profesor investigador de la Universidad Iberoamericana León sobre temas de violencia, desaparición de personas y memoria en el contexto de la globalización y el neoliberalismo. Maestro y doctor en Estudios Latinoamericanos (UNAM). Colaborador de medios italianos y mexicanos. Integra la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, proyecto para el fortalecimiento colectivo de las víctimas.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Cannabis: la legalidad negada

"Entre la presión chantajista del nuevo Gobierno de Trump, el conservadurismo instintivo de la Presidenta Sheinbaum en...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
Adela Navarro Bello

El verano que los exhibió… y las aclaraciones que los hunden

"Definitivamente el verano de 2025, el primero de la Presidencia de Claudia Sheinbaum, es el que exhibió...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

El regreso de la geografía

"Hoy más que nunca nos damos cuenta de las tremendas consecuencias que puede tener desatenderse de nuestra...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Seguridad y educación, casas abiertas

"Si la libertad real depende de condiciones materiales y sociales posibilitadoras de los proyectos de vida, la...
Por Salvador Guerrero Chiprés
+ Sección

Opinión en Video

Los gachupines y AMLO
Por Fabrizio Mejía Madrid

Los gachupines y AMLO

El alquimista que hundió la pobreza
Por Mario Campa

El alquimista que hundió la pobreza

¿Somos libres o existe el destino?
Por Óscar de la Borbolla

¿Somos libres o existe el destino?

El fin del “peligro para México”
Por Álvaro Delgado Gómez

El fin del “peligro para México”

El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes suizos de lujo
Por Ana Lilia Pérez

El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes suizos de lujo

El macuspano
Por Alejandro Páez Varela

El macuspano

#HeladioN protegido
Por Muna D. Buchahin

#HeladioN protegido

La bomba del Dr. Keesler
Por Alejandro Calvillo

La bomba del Dr. Keesler

El obradorismo y la propuesta de reforma electoral que viene
Por Héctor Alejandro Quintanar

El obradorismo y la propuesta de reforma electoral que viene

Es bueno que los canallas sufran
Por Pedro Mellado Rodríguez

Es bueno que los canallas sufran

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Autoridades anunciaron la captura de 13 personas que planearon y ejecutaron el atentado contra dos funcionarios del círculo más cercano a Clara Brugada Molina.
1

Son 13 los detenidos por el asesinato de Ximena y José. Diez planearon y 3 ejecutaron

Los 13 detenidos fueron “operativos”. Faltan el tirador y los autores intelectuales
2

Los 13 detenidos fueron “operativos”. Faltan el tirador y los autores intelectuales

Trump describe a Netanyahu, señalado de genocidio en Gaza, como un "héroe de guerra" .
3

Es un héroe de guerra, yo también lo soy: Trump sobre Netanyahu, acusado de genocida

Las y los ministros electos sostuvieron otra reunión para dar continuidad a los preparativos de la nueva SCJN, la cual entrará en funciones el 1 de septiembre.
4

Nueva SCJN realiza cuarta reunión de trabajo; busca que gente participe en audiencias

El TEPJF resuelve impugnaciones contra la elección judicial.
5

TEPJF avala triunfo de ministros de la Corte; batea proyecto de Reyes Rodríguez 3 a 2

Este martes 19 de agosto, será la última sesión de la Corte que preside la Ministra Norma Piña.
6

La Corte tomó una última decisión: defender a la derecha en Yucatán. Así sucedió...

Ya está a la venta la nueva Miel Bienestar, por lo que a aquí te contamos cuáles son sus presentaciones, qué precio tienen y en dónde podrás adquirirlas.
7

La Miel Bienestar ya está a la venta. ¿Cuánto cuesta y dónde la puedes ir a comprar?

Norma Piña no tiene facultades para ordenar medidas cautelares contra un proceso electoral
8

ENTREVISTA ¬ La Corte de Piña intentó un golpe de Estado judicial, dice Lenia Batres

El Instituto Guatemalteco de Migración y el Instituto Nacional de Migración del Gobierno de México han establecido comunicación sobre el desplazamiento de las familias.
9

Guatemala autoriza permanencia de 161 mexicanos desplazados por el narco en Chiapas

10

Beca de transporte para universitarios en CdMx abre registro: ¿De cuánto es el apoyo?

Hundir la pobreza es un logro del más hondo calado. Detrás descansa López Obrador, alquimista que transformó la oscuridad en luz.
11

El alquimista que hundió la pobreza

Genaro Lozano y Francisco de la Torre fueron ratificados en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión como embajadores de México en Italia e Indonesia.
12

El Congreso ratifica a Lozano como Embajador en Italia y a De la Torre en Indonesia

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este miércoles que México recibirá en los próximos meses a Emmanuel Macron, Mark Carney y Marco Rubio.
13

Sheinbaum confirma que Macron y Carney vendrán a México; Rubio podría llegar este mes

Silvano Aureoles falta a audiencia de imputación; la FGR lo causa de peculado.
14

Silvano Aureoles falta a su audiencia en el Reclusorio Oriente; permanece prófugo

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció cambios para obtener un crédito que permita comprar una casa.
15

¿Quieres sacar tu casa con Infonavit? Así es el nuevo modelo para obtener un crédito

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

ENTREVISTA ¬ Norma Piña fue errática, imprudente, falta de tacto: Ministra Esquivel

Trump describe a Netanyahu, señalado de genocidio en Gaza, como un "héroe de guerra" .
2

Es un héroe de guerra, yo también lo soy: Trump sobre Netanyahu, acusado de genocida

El Instituto Guatemalteco de Migración y el Instituto Nacional de Migración del Gobierno de México han establecido comunicación sobre el desplazamiento de las familias.
3

Guatemala autoriza permanencia de 161 mexicanos desplazados por el narco en Chiapas

El TEPJF resuelve impugnaciones contra la elección judicial.
4

TEPJF avala triunfo de ministros de la Corte; batea proyecto de Reyes Rodríguez 3 a 2

En la Alcaldía Cuauhtémoc, oficiales de la SSC detuvieron a tres personas posiblemente relacionadas en delitos de alto impacto y el robo de un reloj de alta gama en la colonia Roma Norte.
5

La SSC-CdMx detiene a 3 hombres por robo de reloj de alta gama; les aseguran droga

Claudia Sheinbaum Pardo calificó como "un exceso" la sentencia del TEPJF que obliga a una ciudadana a disculparse públicamente con una Diputada federal del PT.
6

#PuntosYComas ¬ Magistradas presidirán todas las salas del Tribunal Electoral

Niegan revelar archivos del caso Epstein.
7

Un Juez federal rechaza petición para revelar archivos del caso de Jeffrey Epstein

Defensa de García Luna denuncia trato severo.
8

Defensa de García Luna denuncia malos tratos en prisión de EU; perdió 14 kilos, dice

Este martes 19 de agosto, será la última sesión de la Corte que preside la Ministra Norma Piña.
9

La Corte tomó una última decisión: defender a la derecha en Yucatán. Así sucedió...

10

Beca de transporte para universitarios en CdMx abre registro: ¿De cuánto es el apoyo?

11

Fosa clandestina es hallada en rancho donde encontraron a la maestra Irma Hernández

Los 13 detenidos fueron “operativos”. Faltan el tirador y los autores intelectuales
12

Los 13 detenidos fueron “operativos”. Faltan el tirador y los autores intelectuales