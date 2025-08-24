El MIDE se renueva para impulsar la educación económica y financiera

Nancy Chávez

24/08/2025 - 6:35 am

El MIDE se renueva para ofrecer lo mejor a los asistentes

Artículos relacionados

El MIDE entró en un proceso de renovación, pero su objetivo continua con actividades digitales que le permiten a quien tenga acceso a dispositivo con internet, tener experiencias y aprender acerca de finanzas personales, por ejemplo. ¿De qué trata su renovación? ¿Dónde participar en las actividades digitales? Aquí te contamos. 

Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).- El Museo Interactivo de Economía (MIDE) es un espacio que sensibiliza y ofrece información acerca de temas como finanzas personales, ahorro, protección de datos personales, entre otros, de manera dinámica y entretenida.

El MIDE abrió sus puertas en 2006, divido en: crecimiento y bienestar, finanzas en la sociedad, principios básicos de la economía y desarrollo sustentable: economía, sociedad y naturaleza; el MIDE contaba con lo más avanzado del diseño para compartir información relacionada a la economía de manera sencilla. Ahora es tiempo de renovarse para seguir con destacando e informando en temas económicos.

El MIDE ofrece actividades digitales
Fachada del MIDE. Foto: Cortesía MIDE

Sus salas se transforman

Desde hace unos meses el museo entró en un proceso de renovación para fortalecer su propuesta y seguir ofreciendo grandes experiencias a todos sus visitantes.

"Para nosotros ha sido un reto fantástico asumir este reto de renovar el museo. Los museos, sobre todo los museos de corte interactivo como el nuestro, requieren de una renovación constante, por ejemplo, la tecnología, es algo que se va desgastando, el atractivo de estos lugares está en que estén funcionando perfectos, que no haya cosas descompuestas, que las pantallas y los juegos funcionen como está previsto, porque no hay peor mensaje en un museo interactivo que un equipo descompuesto que no funciona", dijo Silvia Singer, directora general del MIDE, en entrevista a SinEmbargo.

La directora explicó que la renovación del museo tiene que ver con un tema de fondo, ya que, están muy conscientes de que viven en un México diferente al que era cuando se abrieron las salas, aunque los mensajes generales del museo siguen siendo válidos, lo que ha cambiado es la manera de ver al mundo y enfrentar las oportunidades.

"El museo tiene ese compromiso con sus públicos y nuestro compromiso es comunicar de manera entendible, de manera interesante, de manera que la gente podamos tener un sentido de pertenencia y decir: 'Ese tema a mí me interesa, a mí me preocupa, a mí me afecta', y bueno, para tener éxito hoy tenemos que cambiar los métodos", refirió Silvia.

El MIDE se renueva
El MIDE se renueva. Cortesía: MIDE

Los museos interactivos con para todos

Las exposiciones del MIDE suelen integrar elementos como juegos educativos, proyecciones y actividades, para que todos aprendan, así, niños y adultos se ven inmersos en temas de economía de manera agradable.

"Hay un paradigma, la gente piensa que los museos interactivos son para niños y es una eso es una falsedad, es una falacia. La verdad es que el formato interactivo es un formato de comunicación como cualquier otro. Jugar dentro de la interacción es algo que nos gusta a todos, por eso perdemos tiempo scroleando en el teléfono, por eso estamos bobeando en Instagram y en Facebook, esa interacción es lo de hoy y no es de niños. De hecho, la mayor parte de los visitantes al museo tienen entre 15 y 25 años de edad, aunque tenemos una oferta también para niños, es para todos", destacó Singer; aunque agregó que la educación económica y financiera tiene mayor efecto entre más joven sea la persona, ya que se crea conciencia del entorno.

En MIDE unen los temas de economía y finanzas a otros que también importan y preocupan como sustentabilidad, derechos humanos, seguridad, entre otros.

Un cambio de enfoque

"No solamente hemos cambiado el aspecto el museo, la jugabilidad, también el enfoque. De algunos años para acá la economía conductual ha tomado un papel muy importante en la comunicación de los temas económicos y financieros", compartió Silvia Singer.

De acuerdo con Singer, tomar decisiones financiera va más allá de una parte sólo racional, influyen otros aspectos y eso no se tomaba en cuenta antes.

"Cuando nosotros hicimos el MIDE en el año, entre el 2002 y el 2006, privaba la idea de que las personas éramos seres racionales y que por lo tanto tomamos decisiones racionales. Hoy sabemos que no es claro que somos racionales, nuestras decisiones están sujetas a muchas preconcepciones, a presiones sociales, a sesgos y es estos sesgos son los que no nos permiten seguir el presupuesto, no nos permiten hacer los ahorros que queremos o incluso a veces nos ponen en riesgo de no pagar a tiempo nuestros créditos o de no resolver nuestra situación financiera y tomar decisiones equivocadas", mencionó.

El MIDE está abierto

El MIDE no tendrá disponibles de manera física algunas de las salas por un tiempo, sin embargo, su labor cultural y educativa continúa con actividades presenciales en el claustro, además de contenidos digitales disponibles al público.

"Tenemos actividades gratuitas en el claustro principal, un recorrido histórico fantástico que es una muy buena oportunidad para conocer el edificio", agregó la directora del museo.

Entre las actividades presenciales están:

  • Recorrido histórico: ¿Un convento, una escuela, un hospital y un museo? El edificio en el que se encuentra el MIDE es el Antiguo Convento de Betlemitas, y ha tenido varias transformaciones a lo largo de su historia. ¿Cuándo? Viernes, sábado y domingo, a las 13:30 y a las 15:00 horas en el Patio Principal, junto a la fuente. Cupo máximo 35 personas. Duración aproximada 60 minutos.
  • Pintura al temple en el Antiguo Convento de Betlemitas: La pintura mural descubierta durante la restauración del Antiguo Convento de Betlemitas evoca la naturaleza, el escudo de la orden, los jardines del paraíso y muchas otras maravillas. Descubre cómo se realiza la pintura al temple y ponla en práctica tú también. ¿Cuándo? Domingos a las 12:30 horas en el Patio Principal. Cupo limitado a 18 personas por sesión; duración aproximada 45 minutos.
  • Moneda mexicana: El diseño de las monedas que utilizamos tiene elementos que se han modificado y otros que han permanecido con el paso del tiempo; estos elementos cuentan fragmentos de la historia del país y también invitan a reconocer las características de la numismática mexicana. ¿Cuando? de martes a domingo a las 11:30 horas en el Patio Principal. Cupo limitado a 15 personas por sesión. Duración aproximada 30 minutos.
Pesadillas financieras del MIDE
Pesadillas financieras. Foto: Cortesía MIDE

Actividades digitales

Cuentan con experiencias interactivas en línea para temas como la importancia del ahorro, el cuidado del planeta, la protección de los datos en la red, entre otras. Aquí compartimos algunas de estas opciones en línea:

  • Pesadillas financieras: A través de divertidos videos animados es posible averiguar qué monstruo se está llevando tu dinero: ¿serán los gastos hormigas, las compras compulsivas o el monstruo estafador? También hay un juego para ver cual de los monstruos haces match, como si de citas se tratara. Da clic aquí.
  • Misión Cyborg: En esta experiencia hay un cómic, una miniserie animada y un podcast llamado "Batallas en la Red" en el que expertos explican los diferentes tipos de ataques cibernéticos que existen y cómo mantener a salvo la identidad digital.
  • Residencias artísticas digitales: Artistas nacionales e internacionales crearon una pieza inspirada en alguno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible: Tiina Heiska, pintora finlandesa que habla sobre la igualdad de género; Heidi Friesen, artesana textil interesada en la producción y consumo responsables; Courtney Mattison, escultora estadounidense amante de la vida submarina; César Córdova, artista visual mexicano cuya obra habla del hambre cero; María Estrada, artista plástica mexicana con foco en comunidades sostenibles; Karla Alegría, pintora y ceramista mexicana, que aborda la vida y los ecosistemas terrestres; y Kate McDowell, escultora estadounidense propulsora de la acción por el clima.
  • Sala Tu yo del futuro: ¿Sabías que sólo 1 de cada 10 personas sienten que sus ahorros serán suficientes para afrontar el futuro? En esta sala virtual hay varias experiencias como la de: Zombies come ahorros, Diálogos en el Tiempo y Arrugas, en donde cada arruga cuenta una historia.
  • ¡Pásale! Tacuba 17: El MIDE y su edificio son únicos, a lo largo del tiempo, y a pesar de los cambios, ha mantenido una estrecha relación con la comunidad y la vida de este barrio del Centro Histórico. Si quieres conocer la historia detrás del edificio da clic aquí.

Nancy Chávez

Nancy Chávez

Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

Con la 4T menos pobreza, más desigualdad

"La política salarial de los gobiernos de la 4T y los programas sociales contribuyeron significativamente a la...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

La selva negra

"Si siempre he sido un defensor del carácter epistémico de la ficción, no veo por qué debería...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Alejandro De la Garza

Posverdad a la mexicana: la verdad relativa, negociable, emocional

"La posverdad es impulsada por la polarización política, la fragmentación informativa y la crisis de confianza en...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

El mensajero de la SEP

"Villanueva Lomelí, no olvidemos, es miembro de una de las familias políticas universitarias más patrimonialistas como es...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
+ Sección

Opinión en Video

Los cambios en el Gabinete
Por Jorge Zepeda Patterson

Los cambios en el Gabinete

Jungla de rapiña
Por Muna D. Buchahin

Jungla de rapiña

Maquillaje alcohólico
Por Alejandro Calvillo

Maquillaje alcohólico

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”
Por Héctor Alejandro Quintanar

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”

Periodismo al servicio de la infamia
Por Pedro Mellado Rodríguez

Periodismo al servicio de la infamia

Los gachupines y AMLO
Por Fabrizio Mejía Madrid

Los gachupines y AMLO

¿De dónde viene la infelicidad?
Por Juan Carlos Monedero

¿De dónde viene la infelicidad?

El alquimista que hundió la pobreza
Por Mario Campa

El alquimista que hundió la pobreza

¿Somos libres o existe el destino?
Por Óscar de la Borbolla

¿Somos libres o existe el destino?

El fin del “peligro para México”
Por Álvaro Delgado Gómez

El fin del “peligro para México”

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Esta es la segunda parte de una serie de textos sobre el auge de China como potencia mundial y la caída de lo que muchos han llamado el “imperio americano”.
1

Turistas canadienses castigan a EU. Los mexicanos, a pesar de las agresiones, van más

Los cambios en el Gabinete
2

Los cambios en el Gabinete

Julio César Chávez Jr. presenta amparo para ser liberado; EU difunde VIDEO de captura
3

Julio César Chávez Jr. presenta amparo para ser liberado; EU difunde VIDEO de captura

Ya es temporada de Chiles en nogada
4

¿Dónde comer Chiles en Nogada? Te compartimos tres propuestas deliciosas

5

Beca de transporte para universitarios en CdMx abre registro: ¿De cuánto es el apoyo?

La Secretaría de Bienestar reveló el calendario de registro para la Pensión de Adultos Mayores. El periodo de inscripción estará abierto del 18 al 30 de agosto.
6

Pensión de Adultos Mayores: ¿Cuándo te puedes ir a registrar y con qué documentos?

Arístides Guerrero, Ministro electo de la SCJN, sufre accidente automovilístico
7

Arístides Guerrero, Ministro electo, se accidenta; lo reportan estable tras operación

La SSC-CdMx logró asegurar más de 500 mil dosis de drogas durante dos cateos realizados en inmuebles de las alcaldías Tlalpan y Coyoacán.
8

La SSC-CdMx asegura más de 500 mil dosis de droga tras cateos en Tlalpan y Coyoacán

Julio César Chávez Jr. fue vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas, pero podrá enfrentar el juicio en libertad.
9

Chávez Jr. es procesado por delincuencia organizada; enfrentará juicio en libertad

Habitantes linchan a un presunto ladrón en Cuautlancingo, Puebla
10

VIDEO FUERTE ¬ Habitantes linchan a un presunto ladrón en Cuautlancingo, Puebla

11

De los rezos a las puñaladas: Alessandra y Verástegui salpican odio en duelo a muerte

Desde que Vladimir Putin gobierna Rusia, el Kremlin se ha volcado en defender una ideología centrada en el pensamiento conservador y los "valores familiares tradicionales".
12

CLOSE UP ¬ Vladimir Putin, quien pasó de espía a Zar, "fascina" a Trump por su dureza

Con 27 años de edad, la actriz Sydney Sweeney se ha convertido en un icono de la derecha de Estados Unidos, la cual ha utilizado su apariencia de mujer caucásica, rubia y con ojos azules para posicionar un discurso supremacista, hecho que, incluso, ha defendido el Presidente Donald Trump.
13

¿Sydney Sweeney tiene "buenos genes"? La actriz se vuelve un ícono supremacista en EU

La Profeco llamó a revisión a más de 21 mil camionetas Nissan Magnite Advance 2025, con el fin de reparar posibles fallas en los faros y la tubería ABS.
14

Profeco llama a revisión más de 21 mil camionetas Nissan. ¿Por qué? Aquí los detalles

CATEM, el sindicato de Pedro Haces, acumula acusaciones de extorsión en 6 estados.
15

CATEM, el sindicato de Pedro Haces, acumula acusaciones de extorsión en 6 estados

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Ucrania recibe apoyo global en su Día de la Independencia.
1

Líderes mundiales felicitan a Ucrania por su independencia y envían mensajes de apoyo

El MIDE se renueva para ofrecer lo mejor a los asistentes
2

El MIDE se renueva para impulsar la educación económica y financiera

Esta es la segunda parte de una serie de textos sobre el auge de China como potencia mundial y la caída de lo que muchos han llamado el “imperio americano”.
3

Turistas canadienses castigan a EU. Los mexicanos, a pesar de las agresiones, van más

Julio César Chávez Jr. fue vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas, pero podrá enfrentar el juicio en libertad.
4

Chávez Jr. es procesado por delincuencia organizada; enfrentará juicio en libertad

El Departamento de Defensa de EU creó una medalla para reconocer a militares estadounidenses que participen en misiones de la CBP en la frontera con México.
5

EU crea nueva medalla para soldados que apoyen en misiones en la frontera con México

La volcadura de un autobús de pasajeros dejó tres personas muertas y cerca de 30 heridas en el municipio de Huauchinango, en el estado de Puebla.
6

Un autobús vuelca en carretera de Huauchinango, Puebla; deja 3 muertos y 30 heridos

Arístides Guerrero, Ministro electo de la SCJN, sufre accidente automovilístico
7

Arístides Guerrero, Ministro electo, se accidenta; lo reportan estable tras operación

Desde que Vladimir Putin gobierna Rusia, el Kremlin se ha volcado en defender una ideología centrada en el pensamiento conservador y los "valores familiares tradicionales".
8

CLOSE UP ¬ Vladimir Putin, quien pasó de espía a Zar, "fascina" a Trump por su dureza

La Profeco llamó a revisión a más de 21 mil camionetas Nissan Magnite Advance 2025, con el fin de reparar posibles fallas en los faros y la tubería ABS.
9

Profeco llama a revisión más de 21 mil camionetas Nissan. ¿Por qué? Aquí los detalles

Aseguran mil 201 paquetes de cocaína que eran transportados en un tráiler en Sonora
10

Un tráiler que transportaba más de mil 200 paquetes de cocaína es asegurado en Sonora

La SSC-CdMx logró asegurar más de 500 mil dosis de drogas durante dos cateos realizados en inmuebles de las alcaldías Tlalpan y Coyoacán.
11

La SSC-CdMx asegura más de 500 mil dosis de droga tras cateos en Tlalpan y Coyoacán

Las traiciones que crearon violentos cárteles: Zetas, Beltrán y Caballeros Templarios
12

Las traiciones que crearon violentos cárteles: Zetas, Beltrán y Caballeros Templarios