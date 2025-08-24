El MIDE se renueva para impulsar la educación económica y financiera

El MIDE entró en un proceso de renovación, pero su objetivo continua con actividades digitales que le permiten a quien tenga acceso a dispositivo con internet, tener experiencias y aprender acerca de finanzas personales, por ejemplo. ¿De qué trata su renovación? ¿Dónde participar en las actividades digitales? Aquí te contamos.

Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).- El Museo Interactivo de Economía (MIDE) es un espacio que sensibiliza y ofrece información acerca de temas como finanzas personales, ahorro, protección de datos personales, entre otros, de manera dinámica y entretenida.

El MIDE abrió sus puertas en 2006, divido en: crecimiento y bienestar, finanzas en la sociedad, principios básicos de la economía y desarrollo sustentable: economía, sociedad y naturaleza; el MIDE contaba con lo más avanzado del diseño para compartir información relacionada a la economía de manera sencilla. Ahora es tiempo de renovarse para seguir con destacando e informando en temas económicos.

Sus salas se transforman

Desde hace unos meses el museo entró en un proceso de renovación para fortalecer su propuesta y seguir ofreciendo grandes experiencias a todos sus visitantes.

"Para nosotros ha sido un reto fantástico asumir este reto de renovar el museo. Los museos, sobre todo los museos de corte interactivo como el nuestro, requieren de una renovación constante, por ejemplo, la tecnología, es algo que se va desgastando, el atractivo de estos lugares está en que estén funcionando perfectos, que no haya cosas descompuestas, que las pantallas y los juegos funcionen como está previsto, porque no hay peor mensaje en un museo interactivo que un equipo descompuesto que no funciona", dijo Silvia Singer, directora general del MIDE, en entrevista a SinEmbargo.

La directora explicó que la renovación del museo tiene que ver con un tema de fondo, ya que, están muy conscientes de que viven en un México diferente al que era cuando se abrieron las salas, aunque los mensajes generales del museo siguen siendo válidos, lo que ha cambiado es la manera de ver al mundo y enfrentar las oportunidades.

"El museo tiene ese compromiso con sus públicos y nuestro compromiso es comunicar de manera entendible, de manera interesante, de manera que la gente podamos tener un sentido de pertenencia y decir: 'Ese tema a mí me interesa, a mí me preocupa, a mí me afecta', y bueno, para tener éxito hoy tenemos que cambiar los métodos", refirió Silvia.

Los museos interactivos con para todos

Las exposiciones del MIDE suelen integrar elementos como juegos educativos, proyecciones y actividades, para que todos aprendan, así, niños y adultos se ven inmersos en temas de economía de manera agradable.

"Hay un paradigma, la gente piensa que los museos interactivos son para niños y es una eso es una falsedad, es una falacia. La verdad es que el formato interactivo es un formato de comunicación como cualquier otro. Jugar dentro de la interacción es algo que nos gusta a todos, por eso perdemos tiempo scroleando en el teléfono, por eso estamos bobeando en Instagram y en Facebook, esa interacción es lo de hoy y no es de niños. De hecho, la mayor parte de los visitantes al museo tienen entre 15 y 25 años de edad, aunque tenemos una oferta también para niños, es para todos", destacó Singer; aunque agregó que la educación económica y financiera tiene mayor efecto entre más joven sea la persona, ya que se crea conciencia del entorno.

En MIDE unen los temas de economía y finanzas a otros que también importan y preocupan como sustentabilidad, derechos humanos, seguridad, entre otros.

Un cambio de enfoque

"No solamente hemos cambiado el aspecto el museo, la jugabilidad, también el enfoque. De algunos años para acá la economía conductual ha tomado un papel muy importante en la comunicación de los temas económicos y financieros", compartió Silvia Singer.

De acuerdo con Singer, tomar decisiones financiera va más allá de una parte sólo racional, influyen otros aspectos y eso no se tomaba en cuenta antes.

"Cuando nosotros hicimos el MIDE en el año, entre el 2002 y el 2006, privaba la idea de que las personas éramos seres racionales y que por lo tanto tomamos decisiones racionales. Hoy sabemos que no es claro que somos racionales, nuestras decisiones están sujetas a muchas preconcepciones, a presiones sociales, a sesgos y es estos sesgos son los que no nos permiten seguir el presupuesto, no nos permiten hacer los ahorros que queremos o incluso a veces nos ponen en riesgo de no pagar a tiempo nuestros créditos o de no resolver nuestra situación financiera y tomar decisiones equivocadas", mencionó.

El MIDE está abierto

El MIDE no tendrá disponibles de manera física algunas de las salas por un tiempo, sin embargo, su labor cultural y educativa continúa con actividades presenciales en el claustro, además de contenidos digitales disponibles al público.

"Tenemos actividades gratuitas en el claustro principal, un recorrido histórico fantástico que es una muy buena oportunidad para conocer el edificio", agregó la directora del museo.

Entre las actividades presenciales están:

Recorrido histórico: ¿Un convento, una escuela, un hospital y un museo? El edificio en el que se encuentra el MIDE es el Antiguo Convento de Betlemitas, y ha tenido varias transformaciones a lo largo de su historia. ¿Cuándo? Viernes, sábado y domingo, a las 13:30 y a las 15:00 horas en el Patio Principal, junto a la fuente. Cupo máximo 35 personas. Duración aproximada 60 minutos.

Pintura al temple en el Antiguo Convento de Betlemitas: La pintura mural descubierta durante la restauración del Antiguo Convento de Betlemitas evoca la naturaleza, el escudo de la orden, los jardines del paraíso y muchas otras maravillas. Descubre cómo se realiza la pintura al temple y ponla en práctica tú también. ¿Cuándo? Domingos a las 12:30 horas en el Patio Principal. Cupo limitado a 18 personas por sesión; duración aproximada 45 minutos.

Moneda mexicana: El diseño de las monedas que utilizamos tiene elementos que se han modificado y otros que han permanecido con el paso del tiempo; estos elementos cuentan fragmentos de la historia del país y también invitan a reconocer las características de la numismática mexicana. ¿Cuando? de martes a domingo a las 11:30 horas en el Patio Principal. Cupo limitado a 15 personas por sesión. Duración aproximada 30 minutos.

Actividades digitales

Cuentan con experiencias interactivas en línea para temas como la importancia del ahorro, el cuidado del planeta, la protección de los datos en la red, entre otras. Aquí compartimos algunas de estas opciones en línea: