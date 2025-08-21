Familias acusan a Netanyahu de sentenciar a muerte a rehenes por callar sobre tregua

Los familiares reprocharon que el Primer Ministro israelí no respondió a la última propuesta de tregua, lo que dejó en riesgo a cerca de 30 personas aún cautivas en Gaza.

MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS).- El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas de Israel acusó al Primer Ministro Benjamin Netanyahu de haber firmado la "pena de muerte" para aquellos que continuaban bajo cautiverio de Hamás al seguir sin responder a la última oferta de alto al fuego. "Estamos a un paso de torpedearlo completamente", advirtió.

"Había un acuerdo sobre la mesa que podía salvar a los rehenes vivos y traer a los fallecidos de vuelta para un entierro digno", dijo en una rueda de prensa Lishay Miran Lavi, esposa de Omri Miran, sobre cuya suerte aún seguía esperanzada.

"Hamás accedió, pero la oficina del Primer Ministro decretaba la pena de muerte para los rehenes vivos y la pena de desaparición para los fallecidos", enfatizó Lavi, quien desdeñó las promesas incumplidas por Netanyahu, según recogió el diario The Times of Israel.

En esa línea se manifestó Bar Goddard, hija de Meni Goddard, quien murió en los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y cuyo cuerpo seguía en Gaza. "Quien eligió, durante tres días, no responder a un acuerdo que el Gobierno ya aprobó, no convocar al Gabinete, esencialmente eligió sacrificar a los rehenes", acusó.

A principios de esa semana, Hamás aceptó una propuesta de alto al fuego de 60 días planteada por Qatar y Egipto, quienes intervenían como mediadores, por la cual liberaría a una decena de rehenes vivos.

Una propuesta que no obtuvo respuesta por parte de la oficina de Netanyahu, que sí aprobó un plan para una ofensiva total para tomar Gaza, lo que para las familias de los rehenes supuso un claro reflejo de las aspiraciones belicistas de un Primer Ministro que se negó a detener la guerra por motivos políticos.

Las familias de los rehenes advirtieron que esta ofensiva ponía en riesgo a las poco menos de 30 personas que seguían vivas bajo el cautiverio del grupo islamista, que tenía en posesión a su vez los cadáveres de otra treintena.