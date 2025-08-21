Reforma Electoral está abierta al pueblo, no sólo a "expertos" y burócratas: Claudia

Redacción/SinEmbargo

21/08/2025 - 12:01 pm

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) aseguró que la discusión sobre la Reforma Electoral está abierta para todos, sobre todo para que opine el pueblo.

Artículos relacionados

Claudia Sheinbaum aseguró que la opinión del pueblo será muy importante para la Reforma Electoral que se prepara en el país, y que no solamente podrán externar sus puntos de vista expertos y burócratas de los partidos políticos, a los que señaló de monopolizar la palabra "democracia".

Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) aseguró esta mañana que la discusión sobre la Reforma Electoral está abierta para todos, sobre todo para que opine el pueblo, y no solamente los así llamados "expertos" y burócratas de partidosexconsejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), pues es una élite que ha monopolizado la palabra "democracia " y sus opiniones "no tienen nada qué ver con lo que piensa la gente".

"La Reforma Electoral está abierta a que todos opinen, pero también tiene que opinar el pueblo, no sólo los ‘expertos’, o los burócratas de los partidos políticos, o los dirigentes, de cualquiera. Pero no se trata solamente de consultar a los presidentes o a aquellos que fueron del INE y que se sienten los dueños de la palabra 'democracia', cuando fueron causantes de los fraudes electorales", dijo este jueves en su conferencia de prensa matutina.

"Se trata de consultar a la gente. ¿Quieren que sigan los plurinominales? A ver qué dice la gente. Por eso está la Comisión. Va a abrir el espacio para que opine quien quiera opinar: expertos y otros expertos, que no tienen doctorado, pero son más expertos en democracia", añadió Sheinbaum Pardo.

Desde Palacio Nacional, puso el ejemplo del exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, y del exconsejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE, antecedente del INE), Luis Carlos Ugalde, responsable del órgano electoral durante el fraude de las elecciones de 2006. "Como Ugalde, que fue a Harvard a dar una cátedra de democracia, en contra de los gobiernos populistas. Que le explique allí en Harvard el ‘haiga sido como haiga sido’, que explique en Harvard por qué no se abrieron todas las casillas en 2006", indicó.

Cuestionada sobre la Reforma Judicial, ampliamente cuestionada por este grupo de exconsejeros y magistrados electorales, Sheinbaum precisó que es el mismo espíritu que la guía: "¿Quién decidió? La gente. Mucho mejor eso a que hayan decidido unos cuántos senadores o la Presidenta. Eso no les gusta a muchos. Porque creen que son superiores al pueblo: Lorenzo Córdova, todos estos que se sienten los grandes expertos en la democracia, sienten que son una élite que se especializó en democracia. Sí, nada más que no tiene nada qué ver con lo que piensa la gente".

La mandataria mexicana citó el artículo 39 de la Constitución y la calificó como "la gran revolución pacífica de la Cuarta Transformación". El apartado en cuestión establece que "la soberanía reside en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo". "Poder público es el Ejecutivo, Legislativo, Judicial. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su Gobierno. El pueblo manda", argumentó la doctora.

Al preguntarle sobre estas reformas de gran alcance, reiteró que "después de 36 años de neoliberalismo, donde quienes mandaban eran unos cuántos, cambió el país. ¿Quién lo cambió? El pueblo. ¿Qué nos toca a nosotros? Responder al pueblo, no traicionarlo". Por ello, se realizará una Reforma Electoral. "Nos debemos al pueblo y no vamos a traicionarlo", concluyó.

Esta no es la primera vez que la Presidenta responde a los "expertos electorales". La semana pasada, subrayó que tanto ellos como la oposición podrán participar en la Reforma Electoral, “pero igual que los demás”, pues consideró que algunos opositores “se sienten superiores” y actúan “como si fueran una élite” al anunciar que presentarán su propia propuesta.

“Pueden participar. Nadie les niega la participación, pero ¿por qué ellos van a presentar una propuesta como si fueran una élite? No. Ellos son como todos los demás. Todos somos iguales, cada uno con una responsabilidad distinta”, expresó durante su conferencia de prensa matutina del 12 de agosto.

Comisión Presidencial inicia sus labores

El lunes de la semana pasada, Pablo Gómez Álvarez, encargado de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, presentó cómo trabajará este equipo para "forjar un sistema en el que todas y todos ejerzamos nuestros derechos en libertad y en democracia", pues "las normas que rigen las consultas populares, los sistemas de representación de la ciudadanía en los órganos colegiados, los métodos de votación y de procesamiento de los resultados, el régimen de partidos políticos, y la institución y organización de las autoridades electorales permanecen igual en la Constitución y en las leyes", lo que ya "no es congruente con la situación política actual del país".

El mismo lunes, por la tarde, Sheinbaum Pardo participó en la reunión para instalar la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, la cual estará a cargo de la elaboración de la iniciativa. Dicha Comisión será encabezada por Pablo Gómez, y estará integrada por Rosa Icela Rodríguez Velázquez, José Antonio Peña Merino, Ernestina Godoy Ramos, Lázaro Cárdenas Batel, Jesús Ramírez Cuevas y Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea​​.

La Presidenta Sheinbaum detalló que la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral llevará a cabo foros de consulta en las todas las entidades del país para conocer la opinión de las y los ciudadanos sobre distintos temas relacionados con el sistema electoral y partidos políticos, además de que también será posible participar a través de Internet.

El titular de la Comisión, Pablo Gómez, precisó que todas las opiniones y propuestas de la ciudadanía que sean recabadas durante las consultas serán analizadas y tomadas en cuenta para el diseño de la iniciativa de Reforma Electoral.

Destacó que todos los sectores de la población están invitados a participar, lo que incluye a la ciudadanía en general, organizaciones civiles, partidos políticos, comunidades indígenas, instituciones educativas, analistas políticos, organizaciones de migrantes, así como órganos electorales.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Cannabis: la legalidad negada

"Entre la presión chantajista del nuevo Gobierno de Trump, el conservadurismo instintivo de la Presidenta Sheinbaum en...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Antonio Calera

"Así lo imagino desde entonces, porque de tal originalidad fue su sueño creativo que es imposible pensar...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

El verano que los exhibió… y las aclaraciones que los hunden

"Definitivamente el verano de 2025, el primero de la Presidencia de Claudia Sheinbaum, es el que exhibió...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

El regreso de la geografía

"Hoy más que nunca nos damos cuenta de las tremendas consecuencias que puede tener desatenderse de nuestra...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

Los gachupines y AMLO
Por Fabrizio Mejía Madrid

Los gachupines y AMLO

El alquimista que hundió la pobreza
Por Mario Campa

El alquimista que hundió la pobreza

¿Somos libres o existe el destino?
Por Óscar de la Borbolla

¿Somos libres o existe el destino?

El fin del “peligro para México”
Por Álvaro Delgado Gómez

El fin del “peligro para México”

El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes suizos de lujo
Por Ana Lilia Pérez

El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes suizos de lujo

El macuspano
Por Alejandro Páez Varela

El macuspano

#HeladioN protegido
Por Muna D. Buchahin

#HeladioN protegido

La bomba del Dr. Keesler
Por Alejandro Calvillo

La bomba del Dr. Keesler

El obradorismo y la propuesta de reforma electoral que viene
Por Héctor Alejandro Quintanar

El obradorismo y la propuesta de reforma electoral que viene

Es bueno que los canallas sufran
Por Pedro Mellado Rodríguez

Es bueno que los canallas sufran

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Vidulfo Rosales Sierra anunció su renuncia como abogado de los padres de los 43 de Ayotzinapa. Podría convertirse en asesor de Hugo Aguilar Ortiz en la SCJN.
1

Vidulfo Rosales deja caso Ayotzinapa; podría incorporarse a la SCJN con Hugo Aguilar

Autoridades anunciaron la captura de 13 personas que planearon y ejecutaron el atentado contra dos funcionarios del círculo más cercano a Clara Brugada Molina.
2

Son 13 los detenidos por el asesinato de Ximena y José. Diez planearon y 3 ejecutaron

Este martes 19 de agosto, será la última sesión de la Corte que preside la Ministra Norma Piña.
3

La Corte tomó una última decisión: defender a la derecha en Yucatán. Así sucedió...

4

ENTREVISTA ¬ Norma Piña fue errática, imprudente, falta de tacto: Ministra Esquivel

Esto son apenas unos cuantos ejemplos de lo que ha sido la relación entre los gachupines y AMLO. Cuando digo gachupines no me refiero a los españoles.
5

Los gachupines y AMLO

Cannabis: la legalidad negada
6

Cannabis: la legalidad negada

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, encabezó un evento público tras recuperar su libertad; dijo que la derecha ganará las presidenciales de 2026.
7

Álvaro Uribe preside acto tras ser liberado; "ganaremos tranquilamente" en 2026, dice

Xava Drago, vocalista de Coda, fallece a causa de cáncer de estómago
8

Xava Drago, vocalista de Coda, muere tras dura batalla contra el cáncer de estómago

Los 13 detenidos fueron “operativos”. Faltan el tirador y los autores intelectuales
9

Los 13 detenidos fueron “operativos”. Faltan el tirador y los autores intelectuales

La CFE presentó este jueves el Plan Estratégico de Fortalecimiento y Expansión 2025-2030, que contempla una inversión de 163 mil 540 millones de pesos (mdp).
10

CFE lanza Plan Estratégico para modernizar red eléctrica; se invertirán 163 mil mdp

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) aseguró que la discusión sobre la Reforma Electoral está abierta para todos, sobre todo para que opine el pueblo.
11

Reforma Electoral está abierta al pueblo, no sólo a "expertos" y burócratas: Claudia

A pesar de la cargada panista enviada desde Los Pinos, en aquella elección del 5 de julio de 2009, Ávila perdió frente al candidato del PRI, Fernando Ortega.
12

El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes suizos de lujo

¿Tiene la derecha un plan? Trump, Uribe y los incendios
13

Trump supera a Obama en deportaciones y 1.5 millones de migrantes dejan EU en 6 meses

El TEPJF resuelve impugnaciones contra la elección judicial.
14

TEPJF avala triunfo de ministros de la Corte; batea proyecto de Reyes Rodríguez 3 a 2

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que, en el segundo trimestre de 2025, la Inversión Extranjera Directa en el país alcanzó un nuevo máximo histórico.
15

La Inversión Extranjera Directa se duplica de 2018 a 2025 y alcanza nivel histórico

Destacadas

Ver sección
Destacadas
¿Tiene la derecha un plan? Trump, Uribe y los incendios
1

Trump supera a Obama en deportaciones y 1.5 millones de migrantes dejan EU en 6 meses

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este jueves su propuesta para integrar el Órgano de Administración Judicial (OAJ): el abogado Néstor Vargas.
2

Sheinbaum propone a Néstor Vargas para integrar el Órgano de Administración Judicial

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) aseguró que la discusión sobre la Reforma Electoral está abierta para todos, sobre todo para que opine el pueblo.
3

Reforma Electoral está abierta al pueblo, no sólo a "expertos" y burócratas: Claudia

Vidulfo Rosales Sierra anunció su renuncia como abogado de los padres de los 43 de Ayotzinapa. Podría convertirse en asesor de Hugo Aguilar Ortiz en la SCJN.
4

Vidulfo Rosales deja caso Ayotzinapa; podría incorporarse a la SCJN con Hugo Aguilar

La CFE presentó este jueves el Plan Estratégico de Fortalecimiento y Expansión 2025-2030, que contempla una inversión de 163 mil 540 millones de pesos (mdp).
5

CFE lanza Plan Estratégico para modernizar red eléctrica; se invertirán 163 mil mdp

Xava Drago, vocalista de Coda, fallece a causa de cáncer de estómago
6

Xava Drago, vocalista de Coda, muere tras dura batalla contra el cáncer de estómago

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, encabezó un evento público tras recuperar su libertad; dijo que la derecha ganará las presidenciales de 2026.
7

Álvaro Uribe preside acto tras ser liberado; "ganaremos tranquilamente" en 2026, dice

El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas de Israel acusó a Netanyahu de haber firmado la "pena de muerte" para quienes continuaban bajo cautiverio de Hamás.
8

Familias acusan a Netanyahu de sentenciar a muerte a rehenes por callar sobre tregua

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que, en el segundo trimestre de 2025, la Inversión Extranjera Directa en el país alcanzó un nuevo máximo histórico.
9

La Inversión Extranjera Directa se duplica de 2018 a 2025 y alcanza nivel histórico

La UE cerró el acuerdo formal con EU para un arancel general del 15% a sus exportaciones; se aplicaría también al sector farmacéutico y de semiconductores.
10

UE cierra acuerdo formal con EU para fijar arancel general de 15% a sus exportaciones

¿Qué actividades hay para la Noche de Museos?
11

Muralismo, chocolate... ¿Sabes qué actividades habrá en la Noche de Museos de agosto?

12

ENTREVISTA ¬ Norma Piña fue errática, imprudente, falta de tacto: Ministra Esquivel