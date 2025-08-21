Xava Drago, vocalista de Coda, muere tras dura batalla contra el cáncer de estómago

Tras librar una batalla contra el cáncer de estómago, el cantante mexicano conocido como Xava Drago, vocalista de la banda Coda, falleció. La información fue dada a conocer por la agrupación y por la familia del músico, quienes lamentaron su pérdida y agradecieron el apoyo de los fans.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).- El músico mexicano Xava Drago, vocalista de la agrupación Coda, falleció a causa del cáncer de estómago que padecía, informó la banda y la familia del músico a través de un par de comunicados que compartieron en redes sociales.

"Nuestro corazón está roto. Con profunda tristeza queremos compartir con ustedes que nuestro amado Xava ha partido", se puede leer en el mensaje que publicó la banda de rock, que expresó sus condolencias a la familia del artista nacido en 1968.