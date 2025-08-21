Sheinbaum propone a Néstor Vargas para integrar el Órgano de Administración Judicial

Néstor Vargas, abogado con experiencia en derecho penal, electoral y administración pública, fue postulado para integrar el nuevo Órgano Judicial.

Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este jueves su propuesta para integrar el Órgano de Administración Judicial (OAJ), instancia creada tras la reforma constitucional al Poder Judicial aprobada en septiembre de 2024.

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria federal informó que propondrá al abogado Néstor Vargas como uno de los miembros del nuevo organismo.

“Voy a proponer a quien fue Consejero Jurídico mientras fui Jefa de Gobierno, Néstor Vargas. Él es mi propuesta”, declaró la titular del Poder Ejecutivo.

Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) informó que propondrá a Néstor Vargas como miembro del nuevo Órgano de Administración Judicial. pic.twitter.com/OPtVXPegOB — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) August 21, 2025

Asimismo, agregó que se trata de un perfil con experiencia y rectitud: “Es un hombre muy recto, me consta porque ha trabajado conmigo y conoce el Poder Judicial, y además tiene todos los atributos”.

El OAJ sustituye al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y tiene como funciones la administración, gestión y supervisión de los recursos del Poder Judicial, así como el manejo de la carrera judicial, excepto jueces y magistrados, y el control interno, con el fin de garantizar autonomía e imparcialidad en los órganos jurisdiccionales.

¿Quién es Néstor Vargas?

Néstor Vargas fue Consejero Jurídico y de Servicios Legales de la Ciudad de México (CdMx) entre 2019 y 2023, durante el Gobierno de Claudia Sheinbaum.

Es licenciado en Derecho, y en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con dos maestrías: una en Gobierno y Asuntos Públicos por Flacso (1996), y otra en Juicios Orales y Proceso Penal Acusatorio (2017).

Cuenta además con especialidad en Derecho Electoral y diplomados en Derecho Penal Acusatorio, Criminología, Criminalística, Análisis Político y Estudios Electorales. Su trayectoria combina formación académica con experiencia institucional en temas jurídicos, penales y electorales.