CSP celebra la ratificación de Genaro Lozano como Embajador; "es un experto", afirma

Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) celebró este jueves que el Congreso de la Unión haya ratificado su propuesta para nombrar al comunicador Genaro Lozano como nuevo Embajador de México en Italia, ya que se trata de una persona con un gran conocimiento sobre relaciones internacionales.

Al ser cuestionada sobre el tema durante su conferencia matutina de este 21 de agosto, la mandataria federal destacó el activismo de Lozano en favor de la comunidad LGBT, a la par que minimizó el hecho de que haya trabajado para Televisa en algún punto de su carrera.

"Es un experto en relaciones internacionales. Aparte de defender los derechos de todas las personas LGBT, y ha sido un activista en ese sentido, él nos apoyó al final en mucho, de muchas maneras [...] Sí trabajó en Televisa, se salió de Televisa hace ya un rato", comentó la Presidenta y señaló que lo consideró una "buena opción" para el cargo.

La titular del Ejecutivo federal también mencionó a la Diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Margarita Zavala, quien dijo que ayer se mostró "muy molesta" por el nombramiento de Genaro Lozano durante una participación que tuvo el miércoles en la sesión de la Comisión Permanente durante la cual se ratificó al funcionario.

"Ayer Margarita Zavala estaba muy molesta pero no pudo decir por qué, no se pudo entender por qué dice que el servicio exterior es parcial, no, representa a México el embajador o embajadora", comentó Sheinbaum.

¿Quién es Genaro Lozano?

Genaro Fausto Lozano Valencia estudió el doctorado y la maestría en Ciencia Política en The New School for Social Research, y la licenciatura en Relaciones Internacionales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Es profesor en los departamentos de Estudios Internacionales, y en el de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana desde el 2007.

Saltó a la fama como portavoz del movimiento estudiantil conocido como #YoSoy132, que se opuso a la candidatura presidencial de Enrique Peña Nieto, y cuestionó la cobertura de los medios hegemónicos y la colusión de las grandes televisoras del país –Televisa, en donde acabaría trabajando, y TV Azteca, principalmente– con los grupos de poder del PRIAN.

Es coautor de una docena de libros académicos y de divulgación como Same-Sex Marriage in Latin America: Promise and Resistance; Same-Sex Marriage in the Americas: Policy Innovation for Same-Sex Relations; La Política Exterior de México: Metas y Obstáculos; Twitter y el cambio político en México; ¿Qué es Estados Unidos?; El matrimonio y la violencia de género, entre otros.

Fue integrante del Consejo del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). Asambleísta Emérito en el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred). Miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Cofundador de la Coalición Mexicana LGBTTI+.

Es activista, y defensor de los derechos humanos y de los animales.