¿Solicitarás la Beca Rita Cetina? Revisa que los datos de tus hijos estén correctos

La SEP recomienda revisar que los datos escolares estén actualizados en el SIGED antes de iniciar el trámite de la Beca Rita Cetina.

Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).- Al inicio del nuevo ciclo escolar, madres, padres y tutores que desean solicitar la Beca Rita Cetina deben realizar un paso previo indispensable: verificar que su hija o hijo esté registrado como inscrito en el sistema educativo nacional.

Esta validación se realiza a través del portal del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), administrado por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La Beca Rita Cetina está dirigida a niñas, niños y adolescentes inscritos en escuelas públicas, y busca apoyar la permanencia escolar. Por ello, el primer requisito es que el menor aparezca como inscrito en el ciclo escolar vigente.

¿Cómo verificar la inscripción escolar en el SIGED?

El trámite es gratuito, en línea y consta de tres pasos sencillos:

Paso 1: Ingresa al portal oficial.

Accede al sitio siged.sep.gob.mx/SIGED/alumnos.html desde cualquier navegador. Este portal permite consultar el estatus escolar de estudiantes de educación básica.

Paso 2: Captura la CURP del menor.

Introduce la Clave Única de Registro de Población (CURP) de tu hija o hijo en el campo correspondiente y da clic en el botón “Buscar”.

Mamá, papá o tutor: Antes de solicitar la Beca #RitaCetina, confirma que los datos de tu hija o hijo esten cargados correctamente en el SIGED. 👩‍🏫📲 pic.twitter.com/Of3kbW6QAb — BecasBenito (@BecasBenito) August 21, 2025

Paso 3: Revisa la información escolar.

Si el menor está reportado como inscrito, el sistema mostrará los siguientes datos: ciclo escolar vigente; nivel educativo (preescolar, primaria, secundaria); turno (matutino o vespertino); grado y grupo asignado.

Esta información confirma que la escuela ya registró al estudiante ante la SEP, lo cual es requisito para avanzar con la solicitud de la beca.

¿Qué hacer si no aparece la inscripción?

Si al realizar la consulta no se muestra la información escolar del menor, es necesario acudir directamente a la escuela donde está inscrito y solicitar que actualicen o carguen los datos en el SIGED.

Este paso debe realizarse lo antes posible, ya que sin el registro oficial no se podrá acceder al beneficio de la beca.