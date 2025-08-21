Asesino de Karen, hija de la buscadora Miriam Rodríguez, recibe 131 años de prisión

Miriam Rodríguez se dedicó a rastrear a los responsables del asesinato de su hija Karen Alejandra. Por cuenta propia, la buscadora logró identificar a Enrique Yoel “R” y atrapar a diez personas vinculadas al caso, hasta que también fue asesinada el 10 de mayo de 2017.

Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJ) de Tamaulipas informó este jueves sobre la sentencia de 131 años, seis meses y tres días en contra de Enrique Yoel “R” por los delitos de secuestro y asesinato de Karen Alejandra, hija de la madre buscadora y activista Miriam Rodríguez, también asesinada.

Fue un Juez Mixto de Primera Instancia, quien emitió la resolución después de que el Representante Social acreditó, con pruebas contundentes, la comisión del delito y la responsabilidad penal de Enrique Yoel “R” en los hechos registrados el 22 de enero de 2014 en el municipio de San Fernando, Tamaulipas.

Karen Alejandra desapareció en el año 2012 a manos de integrantes de la delincuencia organizada, y desde ese entonces su madre, Miriam Rodríguez, inició una inalcanzable búsqueda por su hija, hasta que dio con su cuerpo que se encontraba en una fosa clandestina en San Fernando, en 2014.

Miriam Rodríguez no se conformó con la falta de avances en la investigación y, por cuenta propia, se dedicó a rastrear a los responsables del asesinato de su hija.

Gracias su trabajo logró identificar a Enrique Yoel “R” y atrapar a diez personas vinculadas al caso.

Enrique Yoel fue integrante de la célula de Los Zetas. A él también se le acusa de fugarse del penal de Ciudad Victoria y participar en el asesinato de Miriam Rodríguez, cometido el 10 de mayo, el Día de las Madres, en 2017.

La historia de Miriam Rodríguez inspiró La Civil

Cuando la cineasta Teodora Ana Mihai conoció a la activista Miriam Rodríguez comprendió muchas cosas, entre ellas, esa dualidad que desarrolla una madre cuando le es arrebatado a un hijo, ese amor que pronto genera un reflejo que se transforma en rabia y la necesidad de justicia. De esto nació en 2022, La Civil, la película protagonizada por la actriz Arcelia Ramírez.

Tomando sólo como inspiración la lucha de Miriam Rodríguez, Mihai junto al escritor Habacuc Antonio de Rosario escribieron el guión para esta película construida desde los testimonios de otras madres.

La actriz Arcelia Ramírez tomó el papel de Cielo, cuya hija, Laura, es secuestrada. A pesar de haber pagado múltiples rescates, Laura no regresa, y las autoridades no apoyan con la búsqueda. Cielo decide tomar el caso y sola emprende un camino para dar con su hija con sus propios medios.

La Civil tuvo su estreno mundial en el Festival de Cannes del que salió con el reconocimiento del Premio al Valor y con una gran ovación de público presente en 2022.

Su estreno nacional tuvo lugar en el Festival Internacional de Cine de Morelia.