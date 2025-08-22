El INE exonera a Pío López Obrador, hermano de AMLO, por caso de sobres con dinero

Redacción/SinEmbargo

21/08/2025 - 7:25 pm

El INE cerró el caso que involucraba al hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador debido a que no encontró pruebas suficiente de financiamiento ilegal a Morena entre 2015 y 2018, de lo que lo acusaba la oposición luego de la publicación de videos en 2020 donde David León Romero le entregaba sobres con dinero en efectivo.

Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).– El Instituto Nacional Electoral (INE) exoneró a Morena de acusaciones de presunto financiamiento ilegal entre 2015 y 2018 por falta de pruebas este jueves, en un caso que involucró a Pío López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por los sobres con dinero en efectivo que recibió por parte de David Romero, entonces funcionario del Gobierno de Chiapas con Manuel Velasco, y evidenciados en videos publicados hace más de un lustro.

La resolución del Consejo General del INE, aprobada por unanimidad, concluyó que no existen elementos suficientes para acreditar que los recursos entregados en los videos fueron destinados al financiamiento de campañas del partido Morena entre 2015 y 2018. El órgano electoral señaló que, a pesar de las extensas indagatorias realizadas por su Comisión de Fiscalización, no se logró establecer un vínculo causal entre la entrega de dinero y un beneficio directo para el partido fundado por AMLO.

Carla Humphrey, la Consejera del INE y presidenta de la comisión de Fiscalización, aseguró que "la investigación [fue] realizada con rigor, se verificó la trazabilidad financiera, montos bancarios, contables, fiscales, se analizó documentación, soporte y registros contables, incluso se consideró peritajes técnicos al material audiovisual".

"Sin embargo, en nada de ellos se obtuvo en grado suficiente para acreditar la conducta denunciada. No hay rastro bancario, no hay registro contable, no hay comprobación fiscal que permita transformar ese indicio en certeza sobre el origen, monto, destino y carácter partidista del efectivo observado", añadió durante la presentación del proyecto, avalado por el Consejo General del INE.

"Por lo tanto, la conducta no se acredita y esto otra vez nos llama a la urgencia de fortalecer nuestras herramientas en materia de fiscalización y la obligación legal de todas las autoridades de aportar información cuando esta autoridad lo solicite en materia de fiscalización", pidió Humphrey.

Y es que la Consejera reconoció que, aunque el INE solicitó información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a Morena, al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y a "personas directamente vinculadas en los vídeos, incluidos a David León Romero y a Pío López Obrador, y a empresas relacionadas con el exfuncionario federal", para rastrear los fondos, pero no todos cumplieron con las solicitudes, incluido el Tribunal mencionado.

En 2022, recordó el Consejero del INE, Jaime Rivera, la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (Fisel) determinó determinó no ejercer acción penal ante la publicación de los videos, publicados por Latinus en 2020, aunque la fecha de las grabaciones serían originales de entre 2015 y 2018.

En contraste, Guillermo Santiago Rodríguez, representante de Morena, defendió la decisión del INE y calificó el caso como un “escándalo de ocho columnas” sin sustento legal. Aseguró que la Fiscalía fue clara en su determinación de exonerar a los implicados y que el expresidente se deslindó de cualquier influencia en el proceso judicial. “No hay pruebas, no hay delito, no hay financiamiento paralelo”, sentenció.

El INE concluyó este jueves que no puede sancionar con base en indicios sin respaldo documental o financiero. Pío López Obrador y David León quedan oficialmente absueltos de cualquier responsabilidad administrativa en materia electoral.

En 2022, Pío López Obrador afirmó a Expansión Política que el dinero entregado por David León fue para “apoyar al movimiento con el tema de gastos menores, como gasolinas”, pero negó que con esto haya cometido un delito. “Es más una falta”. También aseguró que no recibió ayuda de su hermano, el entonces Presidente López Obrador, y no había hablado hablado con él, así como tampoco alguna otra autoridad.

León Romero, por su parte, era Coordinador nacional de Protección Civil del Gobierno de López Obrador en sus primeros años de Gobierno, y estaba a punto de convertirse en el zar de la distribución de medicamentos, pero dejó su sitio en el gabinete a mediados de año, cuando explotó el escándalo.

Jorge Javier Romero Vadillo

Cannabis: la legalidad negada

"Entre la presión chantajista del nuevo Gobierno de Trump, el conservadurismo instintivo de la Presidenta Sheinbaum en...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Antonio Calera

"Así lo imagino desde entonces, porque de tal originalidad fue su sueño creativo que es imposible pensar...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

El verano que los exhibió… y las aclaraciones que los hunden

"Definitivamente el verano de 2025, el primero de la Presidencia de Claudia Sheinbaum, es el que exhibió...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

El regreso de la geografía

"Hoy más que nunca nos damos cuenta de las tremendas consecuencias que puede tener desatenderse de nuestra...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Los gachupines y AMLO
Por Fabrizio Mejía Madrid

Los gachupines y AMLO

¿De dónde viene la infelicidad?
Por Juan Carlos Monedero

¿De dónde viene la infelicidad?

El alquimista que hundió la pobreza
Por Mario Campa

El alquimista que hundió la pobreza

¿Somos libres o existe el destino?
Por Óscar de la Borbolla

¿Somos libres o existe el destino?

El fin del “peligro para México”
Por Álvaro Delgado Gómez

El fin del “peligro para México”

El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes suizos de lujo
Por Ana Lilia Pérez

El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes suizos de lujo

El macuspano
Por Alejandro Páez Varela

El macuspano

#HeladioN protegido
Por Muna D. Buchahin

#HeladioN protegido

La bomba del Dr. Keesler
Por Alejandro Calvillo

La bomba del Dr. Keesler

El obradorismo y la propuesta de reforma electoral que viene
Por Héctor Alejandro Quintanar

El obradorismo y la propuesta de reforma electoral que viene

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

