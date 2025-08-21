Un menor muere en un tiroteo en Guanajuato. Testigos acusan a la Guardia Nacional

Un adolescente de 13 años de edad perdió la vida, presuntamente durante un tiroteo efectuado por elementos de la Guardia Nacional, quienes realizaban un retén en la localidad de San Antonio de Morales, municipio de Juventino Rosas, Guanajuato. Hasta el momento, la Fiscalía del estado asegura que no hay elementos para responsabilizar de los hechos a los agentes de esa corporación.

Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).- Un menor de edad quedó sin vida al interior de un vehículo, en Guanajuato. Aunque las autoridades estatales no han proporcionado una versión oficial de los hechos, algunos testigos aseguraron que los responsables de este homicidio fueron elementos de la Guardia Nacional. No obstante, la Fiscalía de Guanajuato afirmó que no existen elementos para responsabilizar a esa corporación de Seguridad.

Reportes periodísticos señalan que el martes 19 de agosto, un adolescente de 13 años de edad murió durante un tiroteo efectuado por elementos de la Guardia Nacional, quienes realizaban un retén en la localidad de San Antonio de Morales, municipio de Juventino Rosas. Testimonios consignados por la prensa señalan que los agentes federales le marcaron el alto a una camioneta GMC Sierra, color negra, en la que viajaba el menor junto a su padre y su hermano.

Sin embargo, el conductor del vehículo, y padre de la víctima, hizo caso omiso de las indicaciones de los elementos federales, tras lo cual inició una persecución que, supuestamente, desembocó en un tiroteo, en el que el menor fue herido en la cabeza, lo que provocó su deceso. Asimismo, durante la agresión, el otro menor, de 17 años de edad y hermano del adolescente fallecido, y el padre de ambos, habrían resultado heridos.

Un menor de 13 años murió y dos personas más resultaron heridas luego de que la #GuardiaNacional disparara contra una camioneta Sierra en #JuventinoRosas, en el poblado de San Antonio de Morales.

El adulto lesionado y quien iba al frente de la unidad quedó detenido; otro… pic.twitter.com/WYVtTcdvGF — Édgar Fabián (@edgarfabianvf) August 19, 2025

No obstante, mientras alguno señalan que el personal de la Guardia Nacional abrió fuego de manera arbitraría contra los tripulantes de la camioneta, también circula una versión que asegura que además de no atender la orden de detenerse, desde el vehículo de los civiles dispararon en contra de los agentes federales, por lo que éstos repelieron el ataque.

En ambas se afirma que antes de la muerte del menor se suscitó una persecución.

Asimismo, los testigos detallaron que el joven de 17 años presentó una herida de bala en una de sus piernas y el conductor del vehículo, de 45 años de edad, resultó con lesiones en la espalda, por lo que los dos habrían sido trasladados por vecinos de la comunidad a un hospital para su inmediata atención médica. En tanto, el cuerpo sin vida del menor habría quedado en el interior de la camioneta, la cual fue localizada en un lote baldío de la calle “empedrada”.

Las distintas versiones periodísticas también coinciden en que los vecinos de la comunidad, al percatarse del ataque, agredieron a los elementos de la Guardia Nacional, a quienes lanzaron piedras, por lo que los agentes federales realizaron algunos disparos al aire para dispersar la multitud y permitir que los servicios de emergencia y las autoridades estatales pudiera arribar a la zona para realizar el resguardo correspondiente del lugar.

Respecto a la identidad de las víctimas se sabe que el padre y sus dos hijos son originarios del municipio de Yuriria, Guanajuato, e iban de paseo cuando pasaron por San Antonio de Morales, en donde los agentes de la Guardia Nacional les marcaron el alto como parte del retén que realizaban, orden que fue ignorada por el conductor de la camioneta, presuntamente, por miedo, según señalaron otros testimonios recogidos por el diario Reforma.

Acusan a Guardia Nacional tras muerte de menor en Guanajuato En la comunidad de San Antonio de Morales, Juventino Rosas, Guanajuato, un adolescente de 13 años perdió la vida y su hermano de 17 resultó herido durante un operativo en el que presuntamente participó la Guardia… pic.twitter.com/Ynq2TNwwMN — El Mitotero (@elmitoteromx) August 21, 2025

Por este suceso, los pobladores también solicitaron la presencia de Fidel Armando Ruiz Ramírez, presidente municipal de Juventino Rosas, quien acudió al lugar de los hechos, en donde dialogó con un grupo de vecinos de la comunidad, quienes se quejaron por los presuntos abusos que ejercen los cuerpos de seguridad. Por ello, el edil se comprometió a exigir el esclarecimiento de lo ocurrido y que se deslinden responsabilidades.

En ese sentido, comentó que el municipio cuenta con la presencia de la Policía estatal, no la Guardia Nacional, por ello, expresó públicamente su solicitud a la Fiscalía General del estado (FGE) para que inicie la investigación correspondiente sobre este caso. Ruiz Ramírez también aprovechó el momento para asegurar que brindará el apoyo necesario a los familiares de la víctima.

De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía de Guanajuato esta dependencia confirmó que “fue localizada una persona del sexo masculino sin vida” en “la comunidad San Antonio de Morales del Municipo de juventino Rosas”, por lo que esta dependencia estatal destacó que abrió la correspondiente carpeta de investigación.

Sin embargo, subrayó, que con base en los primeros indicios recabados no existe evidencia de que los elementos de la Guardia Nacional hayan participado en los hechos en los que un menor perdió la vida y otras dos personas resultaron lesionadas. Asimismo, indicó que continúa “con la búsqueda de las personas lesionadas”, por lo que se comprometió a continuar con las investigaciones para localizar a los lesionados, así como a los responsables de los hechos.

“Con base en las primeras diligencias, así como el análisis de imágenes y demás indicios recabados hasta el momento, no se puede afirmar la participación de elementos de la Guardia Nacional en estos hechos. Asimismo, se continúa con la búsqueda de personas lesionadas que, según los primeros reportes, habrían sido trasladadas del lugar por civiles”, indicó la dependencia local.

“La Fiscalía trabaja de forma coordinada con las autoridades correspondientes para esclarecer lo sucedido y dar con el paradero de los lesionados y posibles responsables”, reiteró la FGE de Guanajuato. Sin embargo, estas afirmaciones no convencieron al Alcalde Fidel Armando Ruiz Ramírez, quien dejó ver ciertas dudas sobre la investigación de la Fiscalía, de la que dijo es “360 grados diferente”.

Durante una transmisión en vivo en su perfil oficial de Facebook, el Presidente Municipal comentó que sostuvo una plática con el Fiscal del estado, Gerardo Vázquez Alatriste, para hablar sobre la investigación en torno a lo sucedido en la comunidad de San Antonio de Morales. “Esta mañana estuve dialogando con el Fiscal directamente y está trabajando la fiscalía duramente en esclarecimiento de estos tan lamentables hechos”, dijo.

“La fiscalía trae una investigación 360 grados diferente, pero vamos a esperar todas las pruebas que se están llevando a cabo. Quiero comentarles que sí, aunque al principio también yo lo dudé, se los comentó, la neta, pero ya con todas las pruebas que hay, con el levantamiento, con el tipo de ojiva que encontraron en la camioneta, sí la verdad concuerda mucho con la manera en que comentan, pero al final del día dejemos que corra la investigación, para que ustedes se den cuenta de todo esto”, explicó el Edil.

Y aunque expresó ciertas dudas, aseguró que darán todo su apoyo en la investigación. “Vamos a apoyar a la Fiscalía en lo que esté en nuestras manos para poder darle seguimiento y esclarecimiento a este tan lamentable hecho. Quisimos apoyar a la familia pero nunca se apersonó en el lugar ningún familiar directo de la persona fallecida, desconocemos, fui personalmente yo para poder darle, brindarle, el apoyo, pero nadie llegó ahí, fue algo que estuvo raro”, agregó.

“No me quiero confrontar yo con el tema que viene en la Fiscalía porque también la gente va a brincar, dejemos que con la investigación pero primeramente Dios, vamos a dar con los responsables de todo esto y sí, como lo dijo ayer el General de la Guardia Nacional, ‘si mis chavos son culpables, ellos van a pagar’, porque creanme, aunque muchos no lo crean, para los elementos de la Guardia Nacional es un delito muy grave disparar sus armas de fuego si no hay una agresión en su contra (...).Hubo mucha especulación en el tema, pero hay que dejar que la Fiscalía resuelva este hecho”, concluyó.

– Con información de Zona Franca