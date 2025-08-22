Trump y Carney restablecen las negociaciones comerciales y conversan sobre Ucrania

Los mandatarios de Estados Unidos y Canadá coincidieron en volver a dialogar "pronto" luego de que el diálogo entre Trump y Carney fuera descrito como "productivo".

Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente estadounidense, Donald Trump, y el Primer Ministro canadiense, Mark Carney, mantuvieron este jueves su primera conversación tras la ruptura de las negociaciones comerciales, que derivó en la aplicación desde el 1 de agosto de aranceles de hasta el 35 por ciento sobre productos procedentes de Canadá.

De acuerdo con la oficina de Carney, la charla fue "productiva" y permitió a ambos dirigentes abordar una amplia gama de cuestiones, entre ellas "los actuales desafíos comerciales" y las "prioridades" para establecer "una nueva relación económica y de seguridad" entre las dos naciones vecinas.

El comunicado difundido por el Gobierno canadiense indicó además que Carney y Trump intercambiaron impresiones sobre las más recientes negociaciones destinadas a garantizar la paz "a largo plazo" tanto en Ucrania como en Europa.

El texto únicamente precisa que los mandatarios coincidieron en volver a dialogar "pronto", sin añadir mayores detalles. La conversación coincidió con un encuentro presencial en Washington entre el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y la Ministra de Asuntos Exteriores canadiense, Anita Anand.

El 1 de agosto, tras el fracaso de las negaciones para llegar a un acuerdo comercial y la imposición de aranceles de Estados Unidos a Canadá de 35 por ciento, Mark Carney dijo sentirse "decepcionado".

Carney aseguró que Canadá realizó "inversiones históricas" para mejorar la seguridad de la frontera ante las presiones de la Administración Trump, que ha acusado a Ottawa en el pasado de no hacer lo "suficiente" para socavar el tráfico de fentanilo y "otras drogas" a través de la frontera.

"Canadá se siente decepcionada por estas medidas, pero mantiene su compromiso con el acuerdo comercial alcanzado con Estados Unidos y México, que supone el segundo acuerdo comercial de mayor envergadura del mundo en cuestión de volumen", afirmó aquel día.

