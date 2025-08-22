Abogada del “Chapo”, hoy Jueza electa, denuncia a periodistas por violencia de género

Redacción/SinEmbargo

21/08/2025 - 8:59 pm

Abogada del “Chapo”, hoy Jueza electa, denuncia a periodistas por violencia de género,

Artículos relacionados

El presidente de Defensorxs A.C. reiteró que Silvia Rocío Delgado García "era una candidata a Jueza altamente riesgosa" porque como abogada "defendió fervientemente a uno de los narcotraficantes más poderosos de México".

Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).- Silvia Rocío Delgado García, exabogada del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, y quien fue recientemente electa como Jueza penal en Chihuahua, ha emprendido denuncias contra periodistas y defensores de derechos humanos a quienes acusa de violencia política de género por cuestionar su relación con el otrora líder del Cártel de Sinaloa, actualmente preso en Estados Unidos.

"Durante la elección judicial, calificamos a Silvia Delgado como una candidata altamente riesgosa por sus vínculos con Joaquín 'El Chapo' Guzmán. El Instituto Electoral del Estado de Chihuahua no sólo inició una investigación de más de 800 páginas en mi contra. También solicitó a Meta, al SAT y a mi compañía telefónica que entregara mis datos personales", denunció Miguel Alfonso Meza, Presidente Defensorxs A.C. Paz y justicia.

Defensorxs es un organización de la sociedad civil que impugnó la elección judicial para magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por considerar que los acordeones detectados en la jornada electoral influyeron en los resultados de la contienda. Además, se encargó de hacer un análisis de los perfiles de las y los candidatos a un cargo judicial, entre los que destacó Silvia Rocío Delgado García.

Delgado García fue propuesta por el Comité del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua y ganó la elección judicial con 23 mil 605 votos. Los integrantes de dicho comité fueron: César Eduardo Gutiérrez Aguirre, Rosa Engracia Quezada Siañez, Carla Vania Durán Rodríguez, Priscila Soto Jiménez y Alejandro Carrasco Talavera.

Ahora, como una Jueza electa en materia penal, Delgado demandó a los directores de 14 medios de comunicación que hicieron eco de la investigación de Defensorxs, entre los que se encuentran: Sinaloa hoy, Proceso, Yahoo Noticias, Milenio e Infobae.

La investigación de Defensorxs destacaba información pública: que, en agosto del 2016, Delgado García se integró al equipo de defensa de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, exlíder del Cártel de Sinaloa, para revisar amparos interpuestos y mantener a Guzmán informado sobre su situación jurídica.

"El SAT y mi compañía de teléfono se negaron a entregar esa información porque, según su respuesta, es confidencial y el Instituto Electoral no puede requerirla. Sin embargo, Meta sí entregó mi celular y correo personales, y el Instituto Electoral de Chihuahua se los entregó a varios particulares, incluida la abogada de 'El Chapo'", compartió el abogado.

Maza reiteró que la abogada "era una candidata a Jueza altamente riesgosa porque defendió fervientemente a uno de los narcotraficantes más poderosos de México y ninguna autoridad sabe cuál es su grado de cercanía con él... porque nunca lo revisaron", afirmó.

"La elección judicial no implementó filtros mínimos para conocer los antecedentes de los candidatos. Literalmente, un cajero del Oxxo o un policía de tránsito tiene que atravesar más filtros para obtener su trabajo", criticó.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Cannabis: la legalidad negada

"Entre la presión chantajista del nuevo Gobierno de Trump, el conservadurismo instintivo de la Presidenta Sheinbaum en...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Antonio Calera

"Así lo imagino desde entonces, porque de tal originalidad fue su sueño creativo que es imposible pensar...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

El verano que los exhibió… y las aclaraciones que los hunden

"Definitivamente el verano de 2025, el primero de la Presidencia de Claudia Sheinbaum, es el que exhibió...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

El regreso de la geografía

"Hoy más que nunca nos damos cuenta de las tremendas consecuencias que puede tener desatenderse de nuestra...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

Los gachupines y AMLO
Por Fabrizio Mejía Madrid

Los gachupines y AMLO

¿De dónde viene la infelicidad?
Por Juan Carlos Monedero

¿De dónde viene la infelicidad?

El alquimista que hundió la pobreza
Por Mario Campa

El alquimista que hundió la pobreza

¿Somos libres o existe el destino?
Por Óscar de la Borbolla

¿Somos libres o existe el destino?

El fin del “peligro para México”
Por Álvaro Delgado Gómez

El fin del “peligro para México”

El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes suizos de lujo
Por Ana Lilia Pérez

El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes suizos de lujo

El macuspano
Por Alejandro Páez Varela

El macuspano

#HeladioN protegido
Por Muna D. Buchahin

#HeladioN protegido

La bomba del Dr. Keesler
Por Alejandro Calvillo

La bomba del Dr. Keesler

El obradorismo y la propuesta de reforma electoral que viene
Por Héctor Alejandro Quintanar

El obradorismo y la propuesta de reforma electoral que viene

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Familiares exigen justicia para Alma, joven hallada emparedada en obra de la CdMx

Autoridades del Gobierno de México desarticularon una célula dedicada al tráfico de armas, perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG),
2

Fuerzas federales desmontan red de traficantes de armas del CJNG. Hay 14 detenidos

Julio César Chávez Jr. presenta amparo para ser liberado; EU difunde VIDEO de captura
3

Julio César Chávez Jr. presenta amparo para ser liberado; EU difunde VIDEO de captura

Un nuevo episodio de violencia extrema se suscitó en Buenos Aires, Argentina: la barra brava del Independiente se enfrentó a hinchas de la Universidad de Chile.
4

VIDEOS FUERTES ¬ Hinchas volvieron un estadio de Argentina en el escenario del horror

5

El INE exonera a Pío López Obrador, hermano de AMLO, por caso de sobres con dinero

La DEA insiste en que sí hay una colaboración “sin precedentes” por parte de México.
6

México tiene “voluntad de cooperar a niveles récord”, insiste el director de la DEA

Esto son apenas unos cuantos ejemplos de lo que ha sido la relación entre los gachupines y AMLO. Cuando digo gachupines no me refiero a los españoles.
7

Los gachupines y AMLO

8

Dos atentados en Colombia, en Cali y Amalfi, dejan al menos 14 muertos y 50 heridos

Miriam Rodríguez logró atrapar a 11 personas relacionadas con la muerte de su hija.
9

Asesino de Karen, hija de la buscadora Miriam Rodríguez, recibe 131 años de prisión

La DEA ha anunciado una nueva estrategia para enfrentar a los "guardianes" de los cárteles mexicanos.
10

#PuntosYComas ¬ El Gobierno de México le amarró las manos a la DEA. Esto dice la Ley

A pesar de la cargada panista enviada desde Los Pinos, en aquella elección del 5 de julio de 2009, Ávila perdió frente al candidato del PRI, Fernando Ortega.
11

El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes suizos de lujo

Abogada del “Chapo”, hoy Jueza electa, denuncia a periodistas por violencia de género,
12

Abogada del “Chapo”, hoy Jueza electa, denuncia a periodistas por violencia de género

13

ENTREVISTA ¬ Norma Piña fue errática, imprudente, falta de tacto: Ministra Esquivel

Mark Carney habla con Trump.
14

Trump y Carney restablecen las negociaciones comerciales y conversan sobre Ucrania

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) celebró que el Congreso haya ratificado su propuesta para nombrar a Genaro Lozano como nuevo Embajador en Italia.
15

CSP celebra la ratificación de Genaro Lozano como Embajador; "es un experto", afirma

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Juez da a Florida 60 días para cerrar Alligator Alcatraz; hay 78 mexicanos: Rutilio.
1

Jueza da a Florida 60 días para cerrar Alligator Alcatraz; hay 78 mexicanos: Rutilio

2

El SMN alerta por temporal de lluvias en CdMx; AICM pide extremar precauciones

3

ENTREVISTA ¬ ¿Eran acordeones mágicos? Pedían anular elección sin pruebas: De la Mata

Abogada del “Chapo”, hoy Jueza electa, denuncia a periodistas por violencia de género,
4

Abogada del “Chapo”, hoy Jueza electa, denuncia a periodistas por violencia de género

La DEA ha anunciado una nueva estrategia para enfrentar a los "guardianes" de los cárteles mexicanos.
5

#PuntosYComas ¬ El Gobierno de México le amarró las manos a la DEA. Esto dice la Ley

Julio César Chávez Jr. presenta amparo para ser liberado; EU difunde VIDEO de captura
6

Julio César Chávez Jr. presenta amparo para ser liberado; EU difunde VIDEO de captura

Mark Carney habla con Trump.
7

Trump y Carney restablecen las negociaciones comerciales y conversan sobre Ucrania

8

El INE exonera a Pío López Obrador, hermano de AMLO, por caso de sobres con dinero

La DEA insiste en que sí hay una colaboración “sin precedentes” por parte de México.
9

México tiene “voluntad de cooperar a niveles récord”, insiste el director de la DEA

10

Familiares exigen justicia para Alma, joven hallada emparedada en obra de la CdMx

11

Dos atentados en Colombia, en Cali y Amalfi, dejan al menos 14 muertos y 50 heridos

12

Un menor muere en un tiroteo en Guanajuato. Testigos acusan a la Guardia Nacional