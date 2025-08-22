Abogada del “Chapo”, hoy Jueza electa, denuncia a periodistas por violencia de género,

El presidente de Defensorxs A.C. reiteró que Silvia Rocío Delgado García "era una candidata a Jueza altamente riesgosa" porque como abogada "defendió fervientemente a uno de los narcotraficantes más poderosos de México".

Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).- Silvia Rocío Delgado García, exabogada del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, y quien fue recientemente electa como Jueza penal en Chihuahua, ha emprendido denuncias contra periodistas y defensores de derechos humanos a quienes acusa de violencia política de género por cuestionar su relación con el otrora líder del Cártel de Sinaloa, actualmente preso en Estados Unidos.

"Durante la elección judicial, calificamos a Silvia Delgado como una candidata altamente riesgosa por sus vínculos con Joaquín 'El Chapo' Guzmán. El Instituto Electoral del Estado de Chihuahua no sólo inició una investigación de más de 800 páginas en mi contra. También solicitó a Meta, al SAT y a mi compañía telefónica que entregara mis datos personales", denunció Miguel Alfonso Meza, Presidente Defensorxs A.C. Paz y justicia.

Defensorxs es un organización de la sociedad civil que impugnó la elección judicial para magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por considerar que los acordeones detectados en la jornada electoral influyeron en los resultados de la contienda. Además, se encargó de hacer un análisis de los perfiles de las y los candidatos a un cargo judicial, entre los que destacó Silvia Rocío Delgado García.

La abogada de El Chapo me denunció y el Instituto Electoral le entregó mis datos Durante la elección judicial, calificamosa Silvia Delgado como una candidata altamente riesgosa por sus vínculos con Joaquín "El Chapo" Guzmán. El @IEEChihuahua no solo inició una investigación de… pic.twitter.com/gyOcDQ4Z1v — Miguel Alfonso Meza (@MiguelMezaC) August 20, 2025

Delgado García fue propuesta por el Comité del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua y ganó la elección judicial con 23 mil 605 votos. Los integrantes de dicho comité fueron: César Eduardo Gutiérrez Aguirre, Rosa Engracia Quezada Siañez, Carla Vania Durán Rodríguez, Priscila Soto Jiménez y Alejandro Carrasco Talavera.

Ahora, como una Jueza electa en materia penal, Delgado demandó a los directores de 14 medios de comunicación que hicieron eco de la investigación de Defensorxs, entre los que se encuentran: Sinaloa hoy, Proceso, Yahoo Noticias, Milenio e Infobae.

La investigación de Defensorxs destacaba información pública: que, en agosto del 2016, Delgado García se integró al equipo de defensa de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, exlíder del Cártel de Sinaloa, para revisar amparos interpuestos y mantener a Guzmán informado sobre su situación jurídica.

"El SAT y mi compañía de teléfono se negaron a entregar esa información porque, según su respuesta, es confidencial y el Instituto Electoral no puede requerirla. Sin embargo, Meta sí entregó mi celular y correo personales, y el Instituto Electoral de Chihuahua se los entregó a varios particulares, incluida la abogada de 'El Chapo'", compartió el abogado.

Maza reiteró que la abogada "era una candidata a Jueza altamente riesgosa porque defendió fervientemente a uno de los narcotraficantes más poderosos de México y ninguna autoridad sabe cuál es su grado de cercanía con él... porque nunca lo revisaron", afirmó.

"La elección judicial no implementó filtros mínimos para conocer los antecedentes de los candidatos. Literalmente, un cajero del Oxxo o un policía de tránsito tiene que atravesar más filtros para obtener su trabajo", criticó.