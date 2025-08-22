El SMN alerta por temporal de lluvias en CdMx; AICM pide extremar precauciones

Redacción/SinEmbargo

21/08/2025 - 9:24 pm

Artículos relacionados

El SMN pronosticó lluvias fuertes a muy fuertes en el Valle de México y otras regiones del país este fin de semana. 

Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional de del Agua (Conagua) alertó este jueves que las lluvias fuertes continuarán para este fin de semana en diversas regiones del país, las cuales estarán acompañadas con rachas de viendo de 30 a 40 kilómetros por hora (km/h).

De acuerdo con los pronósticos del clima, a partir de este jueves inicia un temporal de lluvias fuertes a muy fuertes en el Valle de México, mismas que estarán acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. Esto luego de mantenerse días secos en la capital y el Estado de México.

“Las probabilidades de lluvias son altas para jueves, viernes y fin de semana[…] les recomendamos que estén atentos para sus actividades diarias y a las recomendaciones de Protección Civil”, indicó la Conagua en un video difundido en X.

Ante las alertas, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) advirtió de posibles afectaciones en las operaciones aéreas, por lo que recomendó a los pasajeros con vuelos programados en las próximas horas anticipar su llegada a las instalaciones.

Asimismo, sugirió a los usuarios mantenerse en contacto con las aerolíneas para conocer el estatus de sus vuelos.

"Los reportes meteorológicos para este jueves indican alta probabilidad de lluvias, lo que podría afectar las operaciones aéreas. [...] Mantente en comunicación con tu aerolínea para conocer el estatus de tu vuelo", destacaron en redes sociales.

Para el resto de la República, el SMN prevén lluvias puntuales intensas en Chiapas; muy fuertes en Sinaloa, Coahuila, San Luis Potosí, Nayarit, Michoacán, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco; y fuertes en Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Guanajuato, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México y Campeche.

Además, se esperan intervalos de chubascos en Baja California Sur, Hidalgo, Yucatán y Quintana Roo, y lluvias aisladas en Baja California y Querétaro.

"Las precipitaciones mencionadas, podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, además generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados", se lee en un comunicado.

 

SGIRPC comparte recomendaciones para las lluvias

Para proteger a la población y mitigar posibles riesgos, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) compartió una serie de consejos esenciales para tomar tanto dentro como fuera de casa. A continuación, te compartimos las más importantes.

  • Barrer coladeras y mantenlas libres de basura u objetos que las obstruyan; no verter grasas en el drenaje.
  • Guardar o retirar objetos del exterior que puedan caer; no subir a andamios, azoteas, ni cornisas; alejarse de postes telefónicos y de electricidad.
  • Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.

Ante cualquier emergencia, las autoridades capitalinas recomendaron comunicarse a los teléfonos 911, al 555 658 1111 de Locatel, y al 555 683 2222 para reportar incidentes o solicitar ayuda.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Cannabis: la legalidad negada

"Entre la presión chantajista del nuevo Gobierno de Trump, el conservadurismo instintivo de la Presidenta Sheinbaum en...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Antonio Calera

"Así lo imagino desde entonces, porque de tal originalidad fue su sueño creativo que es imposible pensar...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

El verano que los exhibió… y las aclaraciones que los hunden

"Definitivamente el verano de 2025, el primero de la Presidencia de Claudia Sheinbaum, es el que exhibió...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

El regreso de la geografía

"Hoy más que nunca nos damos cuenta de las tremendas consecuencias que puede tener desatenderse de nuestra...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

Los gachupines y AMLO
Por Fabrizio Mejía Madrid

Los gachupines y AMLO

¿De dónde viene la infelicidad?
Por Juan Carlos Monedero

¿De dónde viene la infelicidad?

El alquimista que hundió la pobreza
Por Mario Campa

El alquimista que hundió la pobreza

¿Somos libres o existe el destino?
Por Óscar de la Borbolla

¿Somos libres o existe el destino?

El fin del “peligro para México”
Por Álvaro Delgado Gómez

El fin del “peligro para México”

El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes suizos de lujo
Por Ana Lilia Pérez

El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes suizos de lujo

El macuspano
Por Alejandro Páez Varela

El macuspano

#HeladioN protegido
Por Muna D. Buchahin

#HeladioN protegido

La bomba del Dr. Keesler
Por Alejandro Calvillo

La bomba del Dr. Keesler

El obradorismo y la propuesta de reforma electoral que viene
Por Héctor Alejandro Quintanar

El obradorismo y la propuesta de reforma electoral que viene

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Familiares exigen justicia para Alma, joven hallada emparedada en obra de la CdMx

Autoridades del Gobierno de México desarticularon una célula dedicada al tráfico de armas, perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG),
2

Fuerzas federales desmontan red de traficantes de armas del CJNG. Hay 14 detenidos

Julio César Chávez Jr. presenta amparo para ser liberado; EU difunde VIDEO de captura
3

Julio César Chávez Jr. presenta amparo para ser liberado; EU difunde VIDEO de captura

Un nuevo episodio de violencia extrema se suscitó en Buenos Aires, Argentina: la barra brava del Independiente se enfrentó a hinchas de la Universidad de Chile.
4

VIDEOS FUERTES ¬ Hinchas volvieron un estadio de Argentina en el escenario del horror

5

El INE exonera a Pío López Obrador, hermano de AMLO, por caso de sobres con dinero

La DEA insiste en que sí hay una colaboración “sin precedentes” por parte de México.
6

México tiene “voluntad de cooperar a niveles récord”, insiste el director de la DEA

7

Dos atentados en Colombia, en Cali y Amalfi, dejan al menos 14 muertos y 50 heridos

Esto son apenas unos cuantos ejemplos de lo que ha sido la relación entre los gachupines y AMLO. Cuando digo gachupines no me refiero a los españoles.
8

Los gachupines y AMLO

Miriam Rodríguez logró atrapar a 11 personas relacionadas con la muerte de su hija.
9

Asesino de Karen, hija de la buscadora Miriam Rodríguez, recibe 131 años de prisión

A pesar de la cargada panista enviada desde Los Pinos, en aquella elección del 5 de julio de 2009, Ávila perdió frente al candidato del PRI, Fernando Ortega.
10

El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes suizos de lujo

11

ENTREVISTA ¬ Norma Piña fue errática, imprudente, falta de tacto: Ministra Esquivel

Mark Carney habla con Trump.
12

Trump y Carney restablecen las negociaciones comerciales y conversan sobre Ucrania

Ya está a la venta la nueva Miel Bienestar, por lo que a aquí te contamos cuáles son sus presentaciones, qué precio tienen y en dónde podrás adquirirlas.
13

La Miel Bienestar ya está a la venta. ¿Cuánto cuesta y dónde la puedes ir a comprar?

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) celebró que el Congreso haya ratificado su propuesta para nombrar a Genaro Lozano como nuevo Embajador en Italia.
14

CSP celebra la ratificación de Genaro Lozano como Embajador; "es un experto", afirma

Representantes de Adidas sostuvieron un encuentro con la comunidad de Yalálag, en el cual ofrecieron una disculpa pública por los huaraches "Oaxaca Slip-On".
15

VIDEO ¬ Adidas ofrece disculpa pública por huaraches "inspirados" en diseño de Oaxaca

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Juez da a Florida 60 días para cerrar Alligator Alcatraz; hay 78 mexicanos: Rutilio.
1

Jueza da a Florida 60 días para cerrar Alligator Alcatraz; hay 78 mexicanos: Rutilio

2

El SMN alerta por temporal de lluvias en CdMx; AICM pide extremar precauciones

3

ENTREVISTA ¬ ¿Eran acordeones mágicos? Pedían anular elección sin pruebas: De la Mata

Abogada del “Chapo”, hoy Jueza electa, denuncia a periodistas por violencia de género,
4

Abogada del “Chapo”, hoy Jueza electa, denuncia a periodistas por violencia de género

La DEA ha anunciado una nueva estrategia para enfrentar a los "guardianes" de los cárteles mexicanos.
5

#PuntosYComas ¬ El Gobierno de México le amarró las manos a la DEA. Esto dice la Ley

Julio César Chávez Jr. presenta amparo para ser liberado; EU difunde VIDEO de captura
6

Julio César Chávez Jr. presenta amparo para ser liberado; EU difunde VIDEO de captura

Mark Carney habla con Trump.
7

Trump y Carney restablecen las negociaciones comerciales y conversan sobre Ucrania

8

El INE exonera a Pío López Obrador, hermano de AMLO, por caso de sobres con dinero

La DEA insiste en que sí hay una colaboración “sin precedentes” por parte de México.
9

México tiene “voluntad de cooperar a niveles récord”, insiste el director de la DEA

10

Familiares exigen justicia para Alma, joven hallada emparedada en obra de la CdMx

11

Dos atentados en Colombia, en Cali y Amalfi, dejan al menos 14 muertos y 50 heridos

12

Un menor muere en un tiroteo en Guanajuato. Testigos acusan a la Guardia Nacional