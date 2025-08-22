El SMN alerta por temporal de lluvias en CdMx; AICM pide extremar precauciones

El SMN pronosticó lluvias fuertes a muy fuertes en el Valle de México y otras regiones del país este fin de semana.

Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional de del Agua (Conagua) alertó este jueves que las lluvias fuertes continuarán para este fin de semana en diversas regiones del país, las cuales estarán acompañadas con rachas de viendo de 30 a 40 kilómetros por hora (km/h).

De acuerdo con los pronósticos del clima, a partir de este jueves inicia un temporal de lluvias fuertes a muy fuertes en el Valle de México, mismas que estarán acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. Esto luego de mantenerse días secos en la capital y el Estado de México.

“Las probabilidades de lluvias son altas para jueves, viernes y fin de semana[…] les recomendamos que estén atentos para sus actividades diarias y a las recomendaciones de Protección Civil”, indicó la Conagua en un video difundido en X.

Ante las alertas, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) advirtió de posibles afectaciones en las operaciones aéreas, por lo que recomendó a los pasajeros con vuelos programados en las próximas horas anticipar su llegada a las instalaciones.

Asimismo, sugirió a los usuarios mantenerse en contacto con las aerolíneas para conocer el estatus de sus vuelos.

"Los reportes meteorológicos para este jueves indican alta probabilidad de lluvias, lo que podría afectar las operaciones aéreas. [...] Mantente en comunicación con tu aerolínea para conocer el estatus de tu vuelo", destacaron en redes sociales.

Para el resto de la República, el SMN prevén lluvias puntuales intensas en Chiapas; muy fuertes en Sinaloa, Coahuila, San Luis Potosí, Nayarit, Michoacán, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco; y fuertes en Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Guanajuato, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México y Campeche.

Además, se esperan intervalos de chubascos en Baja California Sur, Hidalgo, Yucatán y Quintana Roo, y lluvias aisladas en Baja California y Querétaro.

"Las precipitaciones mencionadas, podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, además generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados", se lee en un comunicado.

SGIRPC comparte recomendaciones para las lluvias

Para proteger a la población y mitigar posibles riesgos, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) compartió una serie de consejos esenciales para tomar tanto dentro como fuera de casa. A continuación, te compartimos las más importantes.

Barrer coladeras y mantenlas libres de basura u objetos que las obstruyan; no verter grasas en el drenaje.

Guardar o retirar objetos del exterior que puedan caer; no subir a andamios, azoteas, ni cornisas; alejarse de postes telefónicos y de electricidad.

Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.

Ante cualquier emergencia, las autoridades capitalinas recomendaron comunicarse a los teléfonos 911, al 555 658 1111 de Locatel, y al 555 683 2222 para reportar incidentes o solicitar ayuda.