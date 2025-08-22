ENTREVISTA ¬ ¿Eran acordeones mágicos? Pedían anular elección sin pruebas: De la Mata

En entrevista con "Los Periodistas", el Magistrado Felipe de la Mata afirmó que es un hombre íntegro, que no cede ante la presión, pues dijo, hubo algunos sectores que trataron de intimidarlo.

Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).- Felipe de la Mata Pizaña, Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aseguró que el proyecto del Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, que buscaba anular la primera elección judicial para el caso de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el supuesto uso de acordeones, no tenía sustento pues se les pretendía atribuir una especie de "efecto mágico" sobre la ciudadanía.

En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa de "Los Periodistas" que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, el Magistrado recalcó en que el expediente no contaba con racionalidad alguna pues asumía que los acordeones imposibilitaban a las personas a ejercer su libre albedrío.

"Qué tenían de especial estos acordeones que eran como papeles mágicos que hipnotizaban a todas las personas y que hacían que perdieran su juicio y votaran necesariamente por todas las personas que estaban en el acordeón. Era un expediente sin pruebas, sin racionalidad alguna".

Asimismo, Felipe de la Mata afirmó que es un hombre íntegro, que no cede antes la presión, pues dijo, hubo algunos sectores que trataron de intimidarlo."Tengo 27 años en el Tribunal, tengo 9 en Sala Superior y casi 12 como Magistrado electoral. A mí me han presionado todos, chiquitos, medianos y grandes, privados y públicos, yo si algo he demostrado es que no me doblo, entonces a mí que me griten, que me insulten y me digan lo que quieran. A estas alturas yo creo que deberían de entender que haciendo lo mismo de siempre, amenazar, presionar o insultar no es suficiente para doblarme, que mejor intenten otras cosas porque eso no es suficiente".

El 20 de agosto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló con tres votos a favor y dos en contra, la elección judicial para ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En una votación dividida, que quedó 3 a 2, la Magistrada presidenta, Mónica Soto, y los magistrados Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, determinaron dar por válida la elección de los nuevos integrantes de la Corte. En tanto, la Magistrada Janine Otálora, y el Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón promovían su anulación.

El proyecto destacaba que la distribución de acordeones fue una estrategia que determinó los resultados electorales, pues aseveraba que existía "plena coincidencia" entre las y los ministros electos, y los perfilados sugeridos en estos. Sin embargo, este intento de anular los resultados electorales fracasó.

Al respecto, el Magistrado Felipe de la Mata Pizaña señaló que pese a que el proyecto afirmaba que se trataba de una estrategia sistemática, general e ilícita derivada del uso de los acordeones, la realidad es que se tenían que probar una serie de elementos que eran difícil de acreditar.

"Lo que estaba como premisa fundamental del proyecto era hablar de que existía una estrategia sistemática, general e ilícita derivada de los acordeones, de estas hojitas de guías de votación. Para poder decir que esta cuestión era un ilícito de tal entidad que había que anular una elección de tipo nacional primero había que acreditar la existencia de los acordeones el día de la jornada, su distribución, su distribución entre la ciudadanía y una especie de efecto mágico por parte de los acordeones en la ciudadanía, porque en el mismo momento que la gente recibía el acordeón perdía completamente la posibilidad de obrar de manera racional y libre de la manera que quisiera en la urna, es decir, te daban el acordeón e inmediatamente estaba tu voluntad nublada por el acordeón y votabas exclusivamente lo que decía el acordeón. Ninguno de estos elementos se encoraron probados".

El Magistrado ironizó sobre esta situación y señaló que el proyecto pretendía señalar que el uso del acordeón fue el principal motivo por el que la gente acudió a las urnas, algo que calificó como "torpe".

"No queda claro cuántos acordeones se imprimieron, no queda claro quién imprimió los acordeones, no queda clara tampoco cuándo se distribuyeron, dónde se distribuyeron, quién lo distribuyó, entre qué personas lo distribuyeron y ya no digamos cuántas personas efectivamente cambiaron su voto por haber recibido el acordeón que pareciera tener un efecto mágico o la única razón por la cual votó la gente según el proyecto. Pareciera que el efecto del acordeón era en verdad mágico, era reduccionista y torpe".

Finalmente, Felipe de la Mata señaló que el proyecto tenía una serie de inconsistencias además de que sus promotores no contaban con pruebas tangibles que sustentaran sus señalamientos.

"Las pruebas en 3 mil 188 hojitas dobladas en forma de un acordeón, pero esas hojitas no fueron usadas el día de la elección, estaban nuevas, parecían no estar manipuladas, eran hojitas no utilizada. Había 51 tipos diferentes de acordeones, cómo saber cuál fue el que la ciudadanía utilizó. Se trataba de un expediente que no tenía prueba alguna que pudiera llevar a la conclusión de esta especie de estrategia sistemática generalizada e ilícita".