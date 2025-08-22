ENTREVISTA ¬ Existen hoy en día paralelismos con el Baile de los 41: Yobaín Vázquez

Yobaín Vázquez ganó el Premio Nacional de Novela Joven José Revueltas 2023 con La travestiada (Fondo de Cultura Económica), una obra que relata qué sucedió con las personas que fueron apresadas en el Baile de los 41 y no pudieron evadir su encierro.

Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).– ”El Baile de los 41 es algo que sucedió hace ciento y pico de años (en 1901). Si lo vemos a distancia puede parecer que está muy alejado, pero en realidad es una cosa muy reciente y que todavía tiene ciertos paralelismos con lo que estamos viviendo hoy en día, pero más que nada con arrastrar ciertas cargas negativas sobre las cosas que se salen de la norma y en ese caso pues de la heteronorma”, comentó en entrevista el escritor Yobaín Vázquez, autor de La travestiada (Fondo de Cultura Económica).

Con esta obra, Yobaín Vázquez ganó el Premio Nacional de Novela Joven José Revueltas 2023. A partir del Baile de los 41 —como se conoce a la redada realizada el 18 de noviembre de 1901— Vázquez Bailón construye una novela histórica ubicada en el final del gobierno de Porfirio Díaz. Ahí narra qué sucedió con las personas que fueron apresadas por su sexualidad y que no tuvieron los recursos para salir de la prisión a la que se les sometió.

“A mí lo que me interesaba era ver qué había pasado con estas personas que no lograron zafarse de pagar mordida o lo que sea y para mí lo más interesante es que hay todo todo un trayecto que se hizo en mar, ver qué era lo que estaba sucediendo en toda esta península”, comentó al dar cuenta de cómo los protagonistas son conducidos para pelear en la guerra de Yucatán.

Yobaín Vázquez comentó que al tratarse de un hecho histórico al que los periódicos de ese entonces no dieron seguimiento, tuvo que imaginar lo que pudo haber pasado. Aún así, aclaró que no deja de tener sus rasgos históricos porque tuve que investigar el contexto, las cosas cotidianas de ese entonces, cómo se vestían las personas, qué música escuchaban, cuáles eran los medios de transporte que existían.

“Todo lo que se conoce sobre este evento se dio a conocer mediante los periódicos. En ese entonces, lo que más les interesaba era mostrar el morbo, el escándalo, que pasó. De hecho ahí en estos periódicos se hace como una especie de crónica que era más bien como para burlarse de estas personas, como también lo hizo el propio Posadas con unas caricaturas que hizo sobre estas personas barriendo y no sé qué”, comentó.

Y ahondó: “Yo creo que esto es lo que hace más rica a la novela histórica, no solo la mía, sino la de cualquiera que los datos fríos que tienen las investigaciones históricas, uno puede darles alma, puede darles calorcito, puede uno darles erotismo, lo que sea, todas esas cosas que a los historiadores no les interesa, uno como escritor es que puede dárselos”.

Yobaín Vázquez indicó que esta novela es una especie de reivindicación de su parte al poner a estos personajes “no como víctimas, no como bufones de los cuales podamos reírnos, sino como personas que tienen una especie de destino trágico, que todo parece indicar que va a ser trágico, pero que en ese interludio también puede uno verlas, humanizarlas, empatizar con ellas, que eso es también lo más importante de una novela: mostrar que finalmente todos somos humanos”.