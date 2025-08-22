ENTREVISTA ¬ Existen hoy en día paralelismos con el Baile de los 41: Yobaín Vázquez

Obed Rosas

21/08/2025 - 6:37 pm

Artículos relacionados

Yobaín Vázquez ganó el Premio Nacional de Novela Joven José Revueltas 2023 con La travestiada (Fondo de Cultura Económica), una obra que relata qué sucedió con las personas que fueron apresadas en el Baile de los 41 y no pudieron evadir su encierro.

Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).– ”El Baile de los 41 es algo que sucedió hace ciento y pico de años (en 1901). Si lo vemos a distancia puede parecer que está muy alejado, pero en realidad es una cosa muy reciente y que todavía tiene ciertos paralelismos con lo que estamos viviendo hoy en día, pero más que nada con arrastrar ciertas cargas negativas sobre las cosas que se salen de la norma y en ese caso pues de la heteronorma”, comentó en entrevista el escritor Yobaín Vázquez, autor de La travestiada (Fondo de Cultura Económica).

Con esta obra, Yobaín Vázquez ganó el Premio Nacional de Novela Joven José Revueltas 2023. A partir del Baile de los 41 —como se conoce a la redada realizada el 18 de noviembre de 1901— Vázquez Bailón construye una novela histórica ubicada en el final del gobierno de Porfirio Díaz. Ahí narra qué sucedió con las personas que fueron apresadas por su sexualidad y que no tuvieron los recursos para salir de la prisión a la que se les sometió.

“A mí lo que me interesaba era ver qué había pasado con estas personas que no lograron zafarse de pagar mordida o lo que sea y para mí lo más interesante es que hay todo todo un trayecto que se hizo en mar, ver qué era lo que estaba sucediendo en toda esta península”, comentó al dar cuenta de cómo los protagonistas son conducidos para pelear en la guerra de Yucatán.

Yobaín Vázquez comentó que al tratarse de un hecho histórico al que los periódicos de ese entonces no dieron seguimiento, tuvo que  imaginar lo que pudo haber pasado. Aún así, aclaró que no deja de tener sus rasgos históricos porque tuve que investigar el contexto, las cosas cotidianas de ese entonces, cómo se vestían las personas, qué música escuchaban, cuáles eran los medios de transporte que existían. 

“Todo lo que se conoce sobre este evento se dio a conocer mediante los periódicos. En ese entonces, lo que más les interesaba era mostrar el morbo, el escándalo, que pasó. De hecho ahí en estos periódicos se hace como una especie de crónica que era más bien como para burlarse de estas personas, como también lo hizo el propio Posadas con unas caricaturas que hizo sobre estas personas barriendo y no sé qué”, comentó.

Y ahondó: “Yo creo que esto es lo que hace más rica a la novela histórica, no solo la mía, sino la de cualquiera que los datos fríos que tienen las investigaciones históricas, uno puede darles alma, puede darles calorcito, puede uno darles erotismo, lo que sea, todas esas cosas que a los historiadores no les interesa, uno como escritor es que puede dárselos”.

Yobaín Vázquez indicó que esta novela es una especie de reivindicación de su parte al poner a estos personajes “no como víctimas, no como bufones de los cuales podamos reírnos, sino como personas que tienen una especie de destino trágico, que todo parece indicar que va a ser trágico, pero que en ese interludio también puede uno verlas, humanizarlas, empatizar con ellas, que eso es también lo más importante de una novela: mostrar que finalmente todos somos humanos”.

Obed Rosas

Obed Rosas

Obed Rosas es editor de la Unidad de Investigación y encargado de la sección de Libros de SinEmbargo, en donde también se ha desempeñado como Jefe de Mesa y Editor de Redes. Es conductor de Close UP y Co-conductor, junto a Álvaro Delgado, de Siete Días, programas de SinEmbargo Al Aire. Ha trabajado en otros medios como Expansión, Newsweek en Español y Revista Zócalo. Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM y estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma casa de estudios.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Cannabis: la legalidad negada

"Entre la presión chantajista del nuevo Gobierno de Trump, el conservadurismo instintivo de la Presidenta Sheinbaum en...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Antonio Calera

"Así lo imagino desde entonces, porque de tal originalidad fue su sueño creativo que es imposible pensar...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

El verano que los exhibió… y las aclaraciones que los hunden

"Definitivamente el verano de 2025, el primero de la Presidencia de Claudia Sheinbaum, es el que exhibió...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

El regreso de la geografía

"Hoy más que nunca nos damos cuenta de las tremendas consecuencias que puede tener desatenderse de nuestra...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

Los gachupines y AMLO
Por Fabrizio Mejía Madrid

Los gachupines y AMLO

¿De dónde viene la infelicidad?
Por Juan Carlos Monedero

¿De dónde viene la infelicidad?

El alquimista que hundió la pobreza
Por Mario Campa

El alquimista que hundió la pobreza

¿Somos libres o existe el destino?
Por Óscar de la Borbolla

¿Somos libres o existe el destino?

El fin del “peligro para México”
Por Álvaro Delgado Gómez

El fin del “peligro para México”

El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes suizos de lujo
Por Ana Lilia Pérez

El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes suizos de lujo

El macuspano
Por Alejandro Páez Varela

El macuspano

#HeladioN protegido
Por Muna D. Buchahin

#HeladioN protegido

La bomba del Dr. Keesler
Por Alejandro Calvillo

La bomba del Dr. Keesler

El obradorismo y la propuesta de reforma electoral que viene
Por Héctor Alejandro Quintanar

El obradorismo y la propuesta de reforma electoral que viene

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Autoridades del Gobierno de México desarticularon una célula dedicada al tráfico de armas, perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG),
1

Fuerzas federales desmontan red de traficantes de armas del CJNG. Hay 14 detenidos

Miriam Rodríguez logró atrapar a 11 personas relacionadas con la muerte de su hija.
2

Asesino de Karen, hija de la buscadora Miriam Rodríguez, recibe 131 años de prisión

Un nuevo episodio de violencia extrema se suscitó en Buenos Aires, Argentina: la barra brava del Independiente se enfrentó a hinchas de la Universidad de Chile.
3

VIDEOS FUERTES ¬ Hinchas volvieron un estadio de Argentina en el escenario del horror

Xava Drago, vocalista de Coda, fallece a causa de cáncer de estómago
4

Xava Drago, vocalista de Coda, muere tras dura batalla contra el cáncer de estómago

Esto son apenas unos cuantos ejemplos de lo que ha sido la relación entre los gachupines y AMLO. Cuando digo gachupines no me refiero a los españoles.
5

Los gachupines y AMLO

6

Dos atentados en Colombia, en Cali y Amalfi, dejan al menos 14 muertos y 50 heridos

7

Familiares exigen justicia para Alma, joven hallada emparedada en obra de la CdMx

8

Un menor muere en un tiroteo en Guanajuato. Testigos acusan a la Guardia Nacional

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) celebró que el Congreso haya ratificado su propuesta para nombrar a Genaro Lozano como nuevo Embajador en Italia.
9

CSP celebra la ratificación de Genaro Lozano como Embajador; "es un experto", afirma

¿Tiene la derecha un plan? Trump, Uribe y los incendios
10

Trump supera a Obama en deportaciones y 1.5 millones de migrantes dejan EU en 6 meses

Representantes de Adidas sostuvieron un encuentro con la comunidad de Yalálag, en el cual ofrecieron una disculpa pública por los huaraches "Oaxaca Slip-On".
11

VIDEO ¬ Adidas ofrece disculpa pública por huaraches "inspirados" en diseño de Oaxaca

Tenemos que volver a saber de dónde vienen las cosas y a dónde van las cosas, aún más en un mundo tan interconectado, donde mirar para otro lado no sirve.
12

¿De dónde viene la infelicidad?

Vidulfo Rosales Sierra anunció su renuncia como abogado de los padres de los 43 de Ayotzinapa. Podría convertirse en asesor de Hugo Aguilar Ortiz en la SCJN.
13

Vidulfo Rosales deja caso Ayotzinapa; podría incorporarse a la SCJN con Hugo Aguilar

Autoridades anunciaron la captura de 13 personas que planearon y ejecutaron el atentado contra dos funcionarios del círculo más cercano a Clara Brugada Molina.
14

Son 13 los detenidos por el asesinato de Ximena y José. Diez planearon y 3 ejecutaron

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que Petróleos Mexicanos (Pemex) es una empresa rentable, pero que enfrenta una deuda de los gobiernos anteriores.
15

La Presidenta dice que Pemex es rentable, pero arrastra deuda de Fox, Calderón y Peña

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

Familiares exigen justicia para Alma, joven hallada emparedada en obra de la CdMx

2

Dos atentados en Colombia, en Cali y Amalfi, dejan al menos 14 muertos y 50 heridos

3

Un menor muere en un tiroteo en Guanajuato. Testigos acusan a la Guardia Nacional

Miriam Rodríguez logró atrapar a 11 personas relacionadas con la muerte de su hija.
4

Asesino de Karen, hija de la buscadora Miriam Rodríguez, recibe 131 años de prisión

Representantes de Adidas sostuvieron un encuentro con la comunidad de Yalálag, en el cual ofrecieron una disculpa pública por los huaraches "Oaxaca Slip-On".
5

VIDEO ¬ Adidas ofrece disculpa pública por huaraches "inspirados" en diseño de Oaxaca

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) celebró que el Congreso haya ratificado su propuesta para nombrar a Genaro Lozano como nuevo Embajador en Italia.
6

CSP celebra la ratificación de Genaro Lozano como Embajador; "es un experto", afirma

Revisa en SIGED si tu hija o hijo está inscrito.
7

¿Solicitarás la Beca Rita Cetina? Revisa que los datos de tus hijos estén correctos

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que Petróleos Mexicanos (Pemex) es una empresa rentable, pero que enfrenta una deuda de los gobiernos anteriores.
8

La Presidenta dice que Pemex es rentable, pero arrastra deuda de Fox, Calderón y Peña

Un nuevo episodio de violencia extrema se suscitó en Buenos Aires, Argentina: la barra brava del Independiente se enfrentó a hinchas de la Universidad de Chile.
9

VIDEOS FUERTES ¬ Hinchas volvieron un estadio de Argentina en el escenario del horror

Autoridades del Gobierno de México desarticularon una célula dedicada al tráfico de armas, perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG),
10

Fuerzas federales desmontan red de traficantes de armas del CJNG. Hay 14 detenidos

¿Tiene la derecha un plan? Trump, Uribe y los incendios
11

Trump supera a Obama en deportaciones y 1.5 millones de migrantes dejan EU en 6 meses

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este jueves su propuesta para integrar el Órgano de Administración Judicial (OAJ): el abogado Néstor Vargas.
12

Sheinbaum propone a Néstor Vargas para integrar el Órgano de Administración Judicial