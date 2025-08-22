Javier Milei y su hermana son denunciados por nueva trama de corrupción en Argentina

La demanda judicial, realizada por el abogado Gregorio Dalbón —quien ha defendido a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner— y difundida en redes sociales, describe un esquema “de cobro y pago de coimas relacionadas con la compra y provisión de medicamentos, con afectación directa a los fondos públicos”.

Además de los hermanos Milei, la acusación alcanza al director de Andis, Diego Spagnuolo; al asesor de Karina Milei, Eduardo "Lule" Menem; y al empresario Eduardo Kovalivker, propietario de la firma farmacéutica Suizo Argentina.

🔴 Gabriel Solano presentó una denuncia penal contra Javier y Karina Milei, Spagnuolo, Lule Menem y Jonathan Kovalivker por corrupción en la ANDIS.

"Son un gobierno de estafadores y coimeros. Está claro dónde fue a parar la plata para discapacidad", afirmó.

Según el escrito, los implicados habrían incurrido en “delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la Ley de Ética Pública”.

La denuncia se apoya en audios difundidos ayer por la tarde por el canal de streaming Carnaval y replicados después por medios como Clarín, en los que Spagnuolo reconoce la existencia de un mecanismo de “recaudación ilegal” que involucra tanto al Jefe de Estado como a su hermana y los otros tres acusados.

"De lo que cobran de medicamentos tienes que poner el 8 por ciento, lo tienes que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a la Presidencia", aseguró el titular de Andis.

