Trump se sale con la suya y libra sentencia de 500 millones de dólares por fraude

La Opinión

21/08/2025 - 10:14 pm

Artículos relacionados

Donald Trump vuelve a ganar otra batalla en tribunales y deja mal parada a la Fiscal general de Nueva York que pretendía embargarle sus bienes.

Por Evaristo Lara

Los Ángeles, 21 de agosto (LaOpinión).- Un Tribunal de apelaciones con sede en Nueva York dio a conocer la anulación a la sentencia de casi 500 millones de dólares impuestos a Donald Trump y a sus empresas en el caso de fraude civil presentado por la Fiscal general Letitia James.

La División de Apelaciones de Nueva York dictaminó que la sanción resultaba excesiva y violaba la Octava Enmienda.

“Si bien la medida cautelar ordenada por el Tribunal está bien diseñada para frenar la cultura empresarial de los acusados, la orden de restitución del Tribunal, que ordena que los acusados paguen casi 500 millones de dólares al estado de Nueva York, es una multa excesiva que viola la Octava Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos”, señalaron la mayoría de los jueces en cargados de analizar la sentencia.

Las exportaciones de China aumentaron más de lo esperado en julio: 7.2 por ciento. Sus empresas se volvieron un ejemplo de reacomodo a los aranceles de Trump.
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, camina hacia el Jardín Sur de la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos, el 1 de agosto de 2025. Foto: Hu Yousong, Xinhua

El año pasado, el Juez Arthur Engoron sancionó con 464 millones a Donald Trump, sus hijos Donald Trump Jr. y Eric Trump, así como a la Organización Trump, por haber cometido un fraude al alterar los estados financieros de su compañía para obtener beneficios y acceder a créditos bancarios.

Luego de varias semanas de negarse a cubrir el monto de dinero establecido, Letitia James, Fiscal general de Nueva York, amenazó con embargar algunas propiedades del magnate neoyorquino.

“Puede que Donald Trump haya sido el autor de ‘El arte del trato’, pero perfeccionó el arte del robo", destacó.

"Los fraudes financieros no son crímenes sin víctimas. Él participó en esta enorme cantidad de fraude. No fue simplemente un simple error, un ligero descuido, las variaciones son tremendamente exageradas y el alcance del fraude fue asombroso, si los neoyorquinos promedio fueran a un banco y presentarán documentos falsos, el Gobierno les echaría la culpa, y lo mismo debería aplicarse a los expresidentes”, expresó en su momento.

Sin embargo, la estrategia de los abogados del actual Presidente logró prolongar el proceso presentando el recurso de apelación.

Después de analizar la sentencia, el panel de jueces quedó divido. Dos magistrados declararon que las conclusiones del Tribunal de primera instancia estaban justificadas, mientras que otro par propuso ordenar un nuevo juicio.

Por su parte, el quinto Juez votó por la desestimación total del caso.

Al final, se decidió dejar intacta a la responsabilidad de los sentenciados, pero la sanción económica fue eliminada.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

La Opinión

La Opinión

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

Cannabis: la legalidad negada

"Entre la presión chantajista del nuevo Gobierno de Trump, el conservadurismo instintivo de la Presidenta Sheinbaum en...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Antonio Calera

"Así lo imagino desde entonces, porque de tal originalidad fue su sueño creativo que es imposible pensar...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

El verano que los exhibió… y las aclaraciones que los hunden

"Definitivamente el verano de 2025, el primero de la Presidencia de Claudia Sheinbaum, es el que exhibió...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

El regreso de la geografía

"Hoy más que nunca nos damos cuenta de las tremendas consecuencias que puede tener desatenderse de nuestra...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

Los gachupines y AMLO
Por Fabrizio Mejía Madrid

Los gachupines y AMLO

¿De dónde viene la infelicidad?
Por Juan Carlos Monedero

¿De dónde viene la infelicidad?

El alquimista que hundió la pobreza
Por Mario Campa

El alquimista que hundió la pobreza

¿Somos libres o existe el destino?
Por Óscar de la Borbolla

¿Somos libres o existe el destino?

El fin del “peligro para México”
Por Álvaro Delgado Gómez

El fin del “peligro para México”

El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes suizos de lujo
Por Ana Lilia Pérez

El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes suizos de lujo

El macuspano
Por Alejandro Páez Varela

El macuspano

#HeladioN protegido
Por Muna D. Buchahin

#HeladioN protegido

La bomba del Dr. Keesler
Por Alejandro Calvillo

La bomba del Dr. Keesler

El obradorismo y la propuesta de reforma electoral que viene
Por Héctor Alejandro Quintanar

El obradorismo y la propuesta de reforma electoral que viene

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Familiares exigen justicia para Alma, joven hallada emparedada en obra de la CdMx

Autoridades del Gobierno de México desarticularon una célula dedicada al tráfico de armas, perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG),
2

Fuerzas federales desmontan red de traficantes de armas del CJNG. Hay 14 detenidos

Abogada del “Chapo”, hoy Jueza electa, denuncia a periodistas por violencia de género,
3

Abogada del “Chapo”, hoy Jueza electa, denuncia a periodistas por violencia de género

4

ENTREVISTA ¬ ¿Eran acordeones mágicos? Pedían anular elección sin pruebas: De la Mata

Julio César Chávez Jr. presenta amparo para ser liberado; EU difunde VIDEO de captura
5

Julio César Chávez Jr. presenta amparo para ser liberado; EU difunde VIDEO de captura

Juez da a Florida 60 días para cerrar Alligator Alcatraz; hay 78 mexicanos: Rutilio.
6

Jueza da a Florida 60 días para cerrar Alligator Alcatraz; hay 78 mexicanos: Rutilio

Un nuevo episodio de violencia extrema se suscitó en Buenos Aires, Argentina: la barra brava del Independiente se enfrentó a hinchas de la Universidad de Chile.
7

VIDEOS FUERTES ¬ Hinchas volvieron un estadio de Argentina en el escenario del horror

La DEA ha anunciado una nueva estrategia para enfrentar a los "guardianes" de los cárteles mexicanos.
8

#PuntosYComas ¬ El Gobierno de México le amarró las manos a la DEA. Esto dice la Ley

9

El SMN alerta por temporal de lluvias en CdMx; AICM pide extremar precauciones

10

Dos atentados en Colombia, en Cali y Amalfi, dejan al menos 14 muertos y 50 heridos

Esto son apenas unos cuantos ejemplos de lo que ha sido la relación entre los gachupines y AMLO. Cuando digo gachupines no me refiero a los españoles.
11

Los gachupines y AMLO

12

El INE exonera a Pío López Obrador, hermano de AMLO, por caso de sobres con dinero

Miriam Rodríguez logró atrapar a 11 personas relacionadas con la muerte de su hija.
13

Asesino de Karen, hija de la buscadora Miriam Rodríguez, recibe 131 años de prisión

Xava Drago, vocalista de Coda, fallece a causa de cáncer de estómago
14

Xava Drago, vocalista de Coda, muere tras dura batalla contra el cáncer de estómago

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió hace unos días a la población sobre intentos de fraude relacionados con la Pensión Mujeres Bienestar.
15

¡Cuidado con fraude ligado a Pensión Mujeres Bienestar! Alertan sobre un bono falso

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

Trump se sale con la suya y libra sentencia de 500 millones de dólares por fraude

Abogado de Cristina Fernández denuncia a Javier Milei por trama de corrupción.
2

Javier Milei y su hermana son denunciados por nueva trama de corrupción en Argentina

Juez da a Florida 60 días para cerrar Alligator Alcatraz; hay 78 mexicanos: Rutilio.
3

Jueza da a Florida 60 días para cerrar Alligator Alcatraz; hay 78 mexicanos: Rutilio

4

El SMN alerta por temporal de lluvias en CdMx; AICM pide extremar precauciones

5

ENTREVISTA ¬ ¿Eran acordeones mágicos? Pedían anular elección sin pruebas: De la Mata

Abogada del “Chapo”, hoy Jueza electa, denuncia a periodistas por violencia de género,
6

Abogada del “Chapo”, hoy Jueza electa, denuncia a periodistas por violencia de género

La DEA ha anunciado una nueva estrategia para enfrentar a los "guardianes" de los cárteles mexicanos.
7

#PuntosYComas ¬ El Gobierno de México le amarró las manos a la DEA. Esto dice la Ley

Julio César Chávez Jr. presenta amparo para ser liberado; EU difunde VIDEO de captura
8

Julio César Chávez Jr. presenta amparo para ser liberado; EU difunde VIDEO de captura

Mark Carney habla con Trump.
9

Trump y Carney restablecen las negociaciones comerciales y conversan sobre Ucrania

10

El INE exonera a Pío López Obrador, hermano de AMLO, por caso de sobres con dinero

La DEA insiste en que sí hay una colaboración “sin precedentes” por parte de México.
11

México tiene “voluntad de cooperar a niveles récord”, insiste el director de la DEA

12

Familiares exigen justicia para Alma, joven hallada emparedada en obra de la CdMx