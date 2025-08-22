Jueza da a Florida 60 días para cerrar Alligator Alcatraz; hay 78 mexicanos: Rutilio

21/08/2025 - 9:26 pm

La Magistrada Kathleen Williams determinó que las instalaciones del centro de detención, localizado en una Reserva de la Biosfera de la UNESCO viola la Ley, por lo que ordenó el cese de sus actividades.

Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).- Una Jueza Federal ordenó este jueves que las operaciones en el centro de detención migratoria Alligator Alcatraz ubicado en Florida, Estados Unidos, deben detenerse en un plazo de 60 días, tras presentarse una demanda de grupos ambientalistas que impugnó la legalidad del sitio. En dichas instalaciones se encuentran 78 mexicanos, confirmaron autoridades.

La Magistrada Kathleen Williams determinó que las instalaciones del centro de detención, localizado en una Reserva de la Biosfera de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y Patrimonio Mundial, violan la Ley. La orden judicial también impide el ingreso de nuevos migrantes.

Los grupos ambientales Friends of The Everglades y Center for Biological Diversity, además de la tribu Miccosukee, que considera el sitio en el que se encuentra Alligator Alcatraz como un lugar sagrado, exigían el cierre completo e inmediato del lugar por sus daños a la zona natural.

El centro está construido deliberadamente al rededor de un cuerpo de agua donde habitan boas y caimanes para disuadir cualquier intento de escape.

Hace dos semanas, Williams había ordenado detener temporalmente que se realizara cualquier construcción en el centro migratorio, mientras seguía la demanda, pero ahora su decisión es final.

El Gobernador de Florida, Ron DeSantis y el Fiscal General de Florida, James Uthmeier, han cuestionado la legitimidad de la Magistrada, quien ocupó su puesto tras ser nominada por el expresidente demócrata Barack Obama, por lo que es probable que inicie una batalla judicial tras la sentencia.

78 mexicanos se encuentran en Alligator Alcatraz

Rutilio Escandón, Cónsul de México en Miami y exgobernador de Chiapas, reportó que 78 mexicanos se encuentran detenidos en Alligator Alcatraz. En sus redes sociales, el diplomático dio a conocer que se entrevistó con 14 connacionales bajo custodia.

 

“Constatamos que se encuentren en buenas condiciones, escuchamos sus necesidades y solicitamos se respeten sus derechos humanos”, aseguró.

"No son delincuentes, son personas que vienen a trabajar aquí en los Estados Unidos, que aportan, que producen, por lo que no estamos de acuerdo con estos lugares", resaltó Escandón.

Defensores de derechos humanos celebraron la medida.  “Ss una victoria histórica para los Everglades y para innumerables estadounidenses que creen que esta área silvestre en peligro debe ser protegida, no explotada”, declaró Eve Samples, directora ejecutiva de Friends of The Everglades.

