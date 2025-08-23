Congreso debe sacar más que la Reforma Electoral: leyes atrasadas y agenda de la 4T

Entre las reformas que se espera que se analicen en el siguiente periodo, además del extenso debate de la Reforma Política, están una nueva Ley de Salud, la Ley Aduanera, la Ley de Amparo, el Código de Procedimientos Penales, la Ley de la Delincuencia Organizada y la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Además, se buscará concluir la reforma constitucional en materia de extorsión y preparar la legislación secundaria correspondiente.

Ciudad de México, 23 de agosto (SinEmbargo).– La Reforma Electoral será una de las prioridades para la próxima legislatura que arrancará el próximo 1 de septiembre, pero no será la única iniciativa que el oficialismo tiene el objetivo de aprobar en el Congreso.

La Presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo el pasado 18 de agosto una reunión con los legisladores de Morena en donde abordaron la agenda legislativa para el siguiente periodo. En ese sentido, se acordó discutir la reforma constitucional en materia de extorsión. A eso se suma el envío de un nuevo paquete de reformas que incluirá la Ley Aduanera, una ley reglamentaria en materia de salud y una Ley de Bienestar.

Si bien, hay otras reformas que al finalizar el periodo anterior no se votaron y no hay indicios de que vayan a avanzar en lo inmediato, entre ellas, por ejemplo, la reducción de la jornada laboral a 40 horas, los permisos por luto, las inspecciones enfocadas en igualdad salarial de género o las licencias para exámenes médicos. A estos pendientes se suma la iniciativa para la regulación del consumo de la mariguana, que desde el sexenio anterior sigue sin discutirse.

La Cámara de Diputados arrastra un rezago de mil 971 iniciativas sin dictamen en comisiones. A eso se suman ocho reformas constitucionales que carecen de leyes reglamentarias a pesar de que los plazos legales ya vencieron. Se trata de las relacionadas con el reconocimiento a pueblos indígenas y afromexicanos, áreas estratégicas, igualdad sustantiva y brecha salarial, programas de bienestar, vivienda, protección animal, prisión preventiva oficiosa y la prohibición de cigarros electrónicos y fentanilo según publicó la Jornada, en días pasados, con base a información legislativa.

Entre los temas prioritarios también se encuentran la conclusión de la reforma judicial y la aprobación de leyes clave como la Ley de Amparo, la Ley de lo Contencioso Administrativo, la Ley de la Delincuencia Organizada y el Código de Procedimientos Penales, dijo el legislador.

La Reforma Electoral será, no obstante, la principal labor legislativa. Al tratarse de un tema que ha generado críticas desde el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la creación de una Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, la cual estará encabezada por Pablo Gómez y a cargo de la elaboración de la iniciativa.

Para su elaboración se han delineado algunos de los ejes principales que tendría que abordar como la reducción de recursos públicos a partidos políticos, la disminución de órganos electorales y de los altos costos de las campañas, así como nuevas fórmulas de asignación de representación proporcional que acerquen a la ciudadanía con sus representantes, es decir, cambiar el método de elección de las y los diputados llamados "plurinominales".

El Diputado Ricardo Monreal, coordinador en San Lázaro, precisó en una conferencia en días pasados que esos aspectos serán considerados en la discusión: “Estos tres elementos son de tomarse en cuenta. Nosotros los tomaremos en cuenta en la discusión, pero hasta este momento no tenemos una iniciativa concreta sobre el contenido de los mismos. Ahí también se puede incorporar medidas ejemplares para el caso de corrupción política”, dijo.

Una reforma al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) es otro de los temas importantes a tratar. El Gobierno federal ha dicho que busca realizar cambios legislativos para erradicar vicios a ese órgano, que ha utilizado prácticas similares a las de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como retrasar la resolución de casos y “guardar expedientes en el cajón” durante largos periodos.

Vale señalar que desde el pasado 7 de agosto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también adelantaba que dentro de los temas que son prioridades presidenciales para el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, se encuentran las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial, una nueva Ley de Aduanas y el Paquete Económico de 2026

"Lo primero que nos interesa, porque además es parte de la reforma al Poder Judicial, es que concluya el paquete de reformas al Poder Judicial [...] y luego Ley de Aduanas", dijo durante su conferencia matutina.

Sheinbaum Pardo además precisó que la Reforma Electoral no tendrá prioridad al arranque de los trabajos legislativos, ya que para su elaboración habrá un periodo de consulta y discusión a cargo de la Comisión Presidencial encabezada por Pablo Gómez Álvarez.

En tanto que la reforma al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), ésta fue anunciada por Sheinbaum Pardo desde el pasado 9 de julio, tras reconocer que en ese Tribunal se aplican “prácticas similares a las que ha usado la Corte, en donde, para no resolver, regresan casos o los guardan en el cajón durante mucho tiempo”.

Aunque la mandataria no quiso dar más detalles de la reforma en ese momento, sí adelantó que la iniciativa formaría parte de un esfuerzo más amplio para disminuir los tiempos de resolución de los juicios, pues explicó que esta reforma al TFJA tiene relación con la reforma al Poder Judicial, ya que –recordó– aún existen leyes secundarias pendientes de aprobación que establecen los procesos a seguir, como el acortar la resolución de los casos, para que no tarden hasta 18 años, como ha ocurrido en algunos juicios.

"Recuerden que la reforma al Poder Judicial tiene que ver con procesos largos; o sea, no solamente es la elección de jueces, magistrados y ministros o juezas, magistradas y ministras, sino también con los tiempos de resolución. Entonces, estableció que un juicio mercantil tiene que resolverse en 6 meses, eso dice la Constitución. Para eso tienen que modificarse muchas leyes, que son las que ahora algunas de ellas ya se enviaron y otras están por enviarse, que tienen que ver con todos los procesos, desde la Ley de Amparo y otros, para poder reducir los tiempos; y que, en efecto, se cumpla la Constitución para que los juicios no se vayan a (…) años sin resolverse", dijo en ese momento.

Estas modificaciones a las leyes secundarias impactarán de manera directa en el TFJA, como parte de los esfuerzos para garantizar que los procesos judiciales se resuelvan dentro de los tiempos establecidos por la Constitución.