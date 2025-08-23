Llega la venta nocturna del FCE: libros con descuento, actividades y muchos regalos

Con una venta nocturna en la que se podrán encontrar descuentos de hasta el 30 por ciento, el Fondo de Cultura Económica celebrará su 91 aniversario, los días jueves 28 y viernes 29 de agosto.

Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).- Como parte de la celebración de su 91 aniversario, el Fondo de Cultura Económica (FCE) llevará a cabo una Venta Nocturna, los próximos 28 y 29 de agosto, en distintas librerías de la Ciudad de México y del interior de la República, en la que también participaran algunas librerías Educal, que son parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en donde habrá distintas actividades, descuentos en libros, obsequios para los asistentes y contará con la presencia de diversas personalidades literarias.

"Participan más de 50 editoriales, tanto grandes como independientes y tratamos de que sea una fiesta de libro en donde los y las lectoras convivan con los autores, con las autoras", dijo Sandra Montoya, gerente de comunicación del Fondo de Cultura Económica, en entrevista con SinEmbargo.

Montoya detalló que se impartirán charlas con autores, así como otras actividades en las que los asistentes se pueden ganar, incluso, una bicicleta. Además, los ilustradores intervendrán libreros, que también pueden llevarse quienes acudan a esta celebración, en la que participarán más de 50 editoriales, las cuales presentarán considerables descuentos en sus catálogos, a excepción de la colección Vientos del Pueblo y de las novedades.

"El Fondo de Cultura Económica y Educal ofrecerán el 30 por ciento de descuento en todo el fondo editorial, excepto en novedades y en la colección Vientos del Pueblo. Además, se contará con la participación de 50 editoriales, como Penguin Random House, Planeta, CIDCLI, El Colegio de México, Océano, Selector, SM Ediciones, Siglo XXI, Cal y Arena, Ediciones ERA, entre muchas otras, y en cuyos catálogos se ofrecerán descuentos hasta del 50 por ciento", anunció por su parte el FCE a través de un comunicado.

"Aunado a las charlas que tienen estos escritores y escritoras, también hacemos conciertos, actividades musicales, en fin, hacemos también dinámicas de regalos, nos gusta mucho promover el uso de la bicicleta y en algunas de las librerías vamos a tener algunas dinámicas para que se puedan llevar una bicicleta. También, por ejemplo, vamos a tener libreros intervenidos por nuestros ilustradores que son una maravilla, eso también se pueden llevar como obsequio", detalló Montoya.

Respecto a los autores invitados, Montoya señaló que van a estar Aura García Junco, Sabina Berman, Natalia Toledo, Guillermo Arriaga Francisco Hinojosa y Fernando Rivera Calderón.

"Por ejemplo, en Monterrey va a haber autores también en nuestra librería de Monterrey Fray Servando Teresa de Mier; en la de Guadalajara, que es la José Luis Martínez también habrá actividades", sostuvo, por lo que invitó a toda la audiencia a visitar las redes sociales del FCE, así como su portal, para que consulten los horarios, ya que en las sedes que se encuentren en museos, el horario es diferente a los que están fuera de estos.

"Entonces, sí les recomiendo que accedan a nuestras redes sociales y también por ahí tenemos un código un QR en donde pueden ver qué librería participa y cuáles son sus horarios", dijo y, agregó, "para quienes no puedan ir físicamente a las librerías, pueden entrar en el fondoenlinea.com y también ahí estarán las promociones de la venta nocturna. Además, algunas editoriales este tienen unas sorpresas para quien compre ahí también en el fondoenlinea.com y les darán algún obsequio", invitó.

En tanto, en su comunicado el FCE también destacó la presencia de Álvaro Díaz, uno de los creadores del programa 31 Minutos, quien presentará su libro Magadán, así como la dinámica de cuentacuentos en la que participará Jorge Salvaje, Tanny Achar y Nacho Casas.

"Presentaciones editoriales con personalidades como Francisco Hinojosa y Natalia Toledo; charlas y talleres con ilustradores como Ricardo Peláez y Mariana Villanueva, así como música con Itzel, “La China” Escobar y Juan José Espinoza", agregó. "Con estas acciones y actividades, el FCE celebra con sus 91 años de vida y avanza en la construcción de una República de Lectoras y Lectores. Les esperamos con los libros abiertos", concluyó el Fondo de Cultura Económica en su comunicado.