Llega la venta nocturna del FCE: libros con descuento, actividades y muchos regalos

Redacción/SinEmbargo

22/08/2025 - 6:20 pm

FCE presenta colección Eutopía

Artículos relacionados

Con una venta nocturna en la que se podrán encontrar descuentos de hasta el 30 por ciento, el Fondo de Cultura Económica celebrará su 91 aniversario, los días jueves 28 y viernes 29 de agosto. 

Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).- Como parte de la celebración de su 91 aniversario, el Fondo de Cultura Económica (FCE) llevará a cabo una Venta Nocturna, los próximos 28 y 29 de agosto, en distintas librerías de la Ciudad de México y del interior de la República, en la que también participaran algunas librerías Educal, que son parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en donde habrá distintas actividades, descuentos en libros, obsequios para los asistentes y contará con la presencia de diversas personalidades literarias.

"Participan más de 50 editoriales, tanto grandes como independientes y tratamos de que sea una fiesta de libro en donde los y las lectoras convivan con los autores, con las autoras", dijo Sandra Montoya, gerente de comunicación del Fondo de Cultura Económica, en entrevista con SinEmbargo.

Montoya detalló que se impartirán charlas con autores, así como otras actividades en las que los asistentes se pueden ganar, incluso, una bicicleta. Además, los ilustradores intervendrán libreros, que también pueden llevarse quienes acudan a esta celebración, en la que participarán más de 50 editoriales, las cuales presentarán considerables descuentos en sus catálogos, a excepción de la colección Vientos del Pueblo y de las novedades.

"Dicho en otras palabras, fuimos muchos los que queríamos abrir las puertas de la cultura para todos, no cerrarlas para un grupo, así fuera ideológicamente afín". Foto ilustrativa: Cuartoscuro.

"El Fondo de Cultura Económica y Educal ofrecerán el 30 por ciento de descuento en todo el fondo editorial, excepto en novedades y en la colección Vientos del Pueblo. Además, se contará con la participación de 50 editoriales, como Penguin Random House, Planeta, CIDCLI, El Colegio de México, Océano, Selector, SM Ediciones, Siglo XXI, Cal y Arena, Ediciones ERA, entre muchas otras, y en cuyos catálogos se ofrecerán descuentos hasta del 50 por ciento", anunció por su parte el FCE a través de un comunicado.

"Aunado a las charlas que tienen estos escritores y escritoras, también hacemos conciertos, actividades musicales, en fin, hacemos también dinámicas de regalos, nos gusta mucho promover el uso de la bicicleta y en algunas de las librerías vamos a tener algunas dinámicas para que se puedan llevar una bicicleta. También, por ejemplo, vamos a tener libreros intervenidos por nuestros ilustradores que son una maravilla, eso también se pueden llevar como obsequio", detalló Montoya.

Respecto a los autores invitados, Montoya señaló que van a estar Aura García Junco, Sabina Berman, Natalia Toledo, Guillermo Arriaga Francisco Hinojosa y Fernando Rivera Calderón.

"Por ejemplo, en Monterrey va a haber autores también en nuestra librería de Monterrey Fray Servando Teresa de Mier; en la de Guadalajara, que es la José Luis Martínez también habrá actividades", sostuvo, por lo que invitó a toda la audiencia a visitar las redes sociales del FCE, así como su portal, para que consulten los horarios, ya que en las sedes que se encuentren en museos, el horario es diferente a los que están fuera de estos.

"Entonces, sí les recomiendo que accedan a nuestras  redes sociales y también por ahí tenemos un código un QR en donde pueden ver qué librería participa y cuáles son sus horarios", dijo y, agregó, "para quienes no puedan ir físicamente a las librerías, pueden entrar en el fondoenlinea.com y también ahí estarán las promociones de la venta nocturna. Además, algunas editoriales este tienen unas sorpresas para quien compre ahí también en el fondoenlinea.com y les darán algún obsequio", invitó.

Paco Ignacio Taibo II, director del fondo de Cultura Económica (FCE). Foto: Cuartoscuro

En tanto, en su comunicado el FCE también destacó la presencia de Álvaro Díaz, uno de los creadores del programa 31 Minutos, quien presentará su libro Magadán, así como la dinámica de cuentacuentos en la que participará Jorge Salvaje, Tanny Achar y Nacho Casas.

"Presentaciones editoriales con personalidades como Francisco Hinojosa y Natalia Toledo; charlas y talleres con ilustradores como Ricardo Peláez y Mariana Villanueva, así como música con Itzel, “La China” Escobar y Juan José Espinoza", agregó. "Con estas acciones y actividades, el FCE celebra con sus 91 años de vida y avanza en la construcción de una República de Lectoras y Lectores. Les esperamos con los libros abiertos", concluyó el Fondo de Cultura Económica en su comunicado.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

La Moraleja de Beatriz

"Una comedia de enredos donde los medios conjugan el futuro y la protagonista responde con un contundente...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

La expiación de Pío

"Lo más curioso es el argumento utilizado por Humphrey para exonerar a Pío Lorenzo López Obrador cinco...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Despenalizar la palabra: un paso necesario para la libertad de expresión

"Despenalizar la palabra no significa impunidad, sino reconocer que el debate público debe resolverse en el terreno...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Cannabis: la legalidad negada

"Entre la presión chantajista del nuevo Gobierno de Trump, el conservadurismo instintivo de la Presidenta Sheinbaum en...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”
Por Héctor Alejandro Quintanar

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”

Periodismo al servicio de la infamia
Por Pedro Mellado Rodríguez

Periodismo al servicio de la infamia

Los gachupines y AMLO
Por Fabrizio Mejía Madrid

Los gachupines y AMLO

¿De dónde viene la infelicidad?
Por Juan Carlos Monedero

¿De dónde viene la infelicidad?

El alquimista que hundió la pobreza
Por Mario Campa

El alquimista que hundió la pobreza

¿Somos libres o existe el destino?
Por Óscar de la Borbolla

¿Somos libres o existe el destino?

El fin del “peligro para México”
Por Álvaro Delgado Gómez

El fin del “peligro para México”

El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes suizos de lujo
Por Ana Lilia Pérez

El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes suizos de lujo

El macuspano
Por Alejandro Páez Varela

El macuspano

#HeladioN protegido
Por Muna D. Buchahin

#HeladioN protegido

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Policía que mató a joven en la Venustiano Carranza es trasladado a Reclusorio Oriente

Morena y Pedro Haces: ¿apertura o incongruencia? por Héctor Alejandro Quintanar.
2

El último escándalo de Pedro Haces/CATEM los vincula a extorsión y crimen organizado

3

Familiares exigen justicia para Alma, joven hallada emparedada en obra de la CdMx

4

De los rezos a las puñaladas: Alessandra y Verástegui salpican odio en duelo a muerte

5

Beca de transporte para universitarios en CdMx abre registro: ¿De cuánto es el apoyo?

6

#GenteAsí ¬ El día que Piña le dijo a Peña "usted decida" (y sí decidió)

7

El líder de "Los estúpidos" cae en CdMx; antes, Juez lo liberó y seguía delinquiendo

8

La Moraleja de Beatriz

VIDEO ¬ “Lady Cineteca”: mujer desata pelea por hablar en película
9

VIDEO ¬ Mujer desata riña durante una función de cine; le apodan "Lady Cineteca"

La SSC-CdMx inició una investigación a raíz del asesinato de una niña y de una adulta mayor en un ataque directo cometido en la Alcaldía Xochimilco.
10

Una niña de 10 años y una adulta son asesinadas en Xochimilco; la SSC-CdMx investiga

Autor de la masacre de Los Cantaritos cae.
11

Fiscalía de Querétaro detiene a "El Chispa", autor de la masacre en "Los Cantaritos"

Este martes 19 de agosto, será la última sesión de la Corte que preside la Ministra Norma Piña.
12

La Corte del neoliberalismo, obra de Zedillo, se evapora sin hurras 30 años después

Norma Piña publicó su último informe de labores al frente de la presidencia de la SCJN.
13

Norma Piña, Presidenta de la Corte de los escándalos, se despide elogiando a Zedillo

Nery “N”, cómplice del atentado a Ximena Guzmán y José Muñoz, permanecerá prisión.
14

Nery “N”, cómplice del homicidio de Ximena y José, recibe prisión preventiva en CdMx

15

Un autobús turístico se estrella en Nueva York; reportan varios muertos y heridos

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Norma Piña publicó su último informe de labores al frente de la presidencia de la SCJN.
1

Norma Piña, Presidenta de la Corte de los escándalos, se despide elogiando a Zedillo

La SSC-CdMx inició una investigación a raíz del asesinato de una niña y de una adulta mayor en un ataque directo cometido en la Alcaldía Xochimilco.
2

Una niña de 10 años y una adulta son asesinadas en Xochimilco; la SSC-CdMx investiga

El Edil de Pluma Hidalgo, Oaxaca, removió al Tesorero de su cargo tras acusaciones de desvíos.
3

VIDEO ¬ Polémica en Pluma Hidalgo, Oaxaca: Alcalde y Tesorero se acusan de desvíos

4

Policía que mató a joven en la Venustiano Carranza es trasladado a Reclusorio Oriente

Colombia atraviesa horas de zozobra tras dos atentados en dos puntos del país que dejaron al menos una veintena de muertos.
5

Cifra de muertos por atentados en Colombia sube a 20; Petro confirma dos detenciones

VIDEO ¬ “Lady Cineteca”: mujer desata pelea por hablar en película
6

VIDEO ¬ Mujer desata riña durante una función de cine; le apodan "Lady Cineteca"

Autor de la masacre de Los Cantaritos cae.
7

Fiscalía de Querétaro detiene a "El Chispa", autor de la masacre en "Los Cantaritos"

La Semar dio a conocer que gracias a un operativo implementado por fuerzas federales se logró el decomiso de más de 900 kilogramos de cocaína cerca de Acapulco.
8

VIDEO ¬ La Semar asegura más de 900 kilos de cocaína que flotaba cerca de Acapulco

9

#GenteAsí ¬ El día que Piña le dijo a Peña "usted decida" (y sí decidió)

10

Un autobús turístico se estrella en Nueva York; reportan varios muertos y heridos

México tuvo más visitantes en 2024 que el año anterior, de acuerdo con datos del Inegi.
11

ENTREVISTA ¬ El Turismo de EU en México creció 2.4% en primer semestre de 2025

Kilmar Ábrego García
12

Kilmar Ábrego, emblema de la política migratoria de Trump, es liberado tras 5 meses