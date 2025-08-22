¿Qué es “México Imparable” y por qué involucra a corredoras indígenas reconocidas?

Redacción/SinEmbargo

22/08/2025 - 11:20 am

México imparable buscará consolidarse como un serial de carreras anual para activar las economías locales.

Artículos relacionados

México imparable buscará consolidarse como un serial de carreras anual para activar las economías locales e impulsar a deportistas indígenas.

Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).-La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este viernes "México imparable", una serial de cuatro carreras que se realizará en Chiapas, Ciudad de México, Oaxaca y Chihuahua para impulsar el turismo deportivo en el país, una actividad que en 2025 tendrá una derrama económica de más de mil millones de pesos.

"'México imparable' es una iniciativa de carreras en todo el país, bueno, en cuatro lugares, principalmente, y que está vinculada con turismo también, turismo deportivo", explicó Sheinbaum Pardo.

Desde la "Mañanera del Pueblo" en Palacio Nacional, Mirna Beatriz De la Cruz Álvarez, corredora y líder de “México Imparable”, dijo que este proyecto priorizará la inclusión para atletas indígenas y comunidades locales, además de que impulsará la economía y activará el orgullo nacional.

"Después del Covid, el tema del turismo deportivo creció a un cien por ciento, porque la gente quería salir al aire libre, a disciplinas diferentes, y sobre todo recorrer nuestro país. [...] Hay que decirlo, que estas cuatro carreras que van a explicar mis compañeras, además que son unos talentos mexicanos que me encanta verlas aquí, que puedan decir su historia, pero sobre todo que hoy estos corredores van a estar viviendo en la cultura de México la grandeza de nuestro país", aseguró Josefina Rodríguez Zamora, Secretaria de Turismo.

Al cierre del año, el Gobierno Federal espera haber realizado más de 100 actividades deportivas, aprovechando la infraestructura cultural y deportiva del país. De acuerdo con indicadores, uno de cada 10 turistas internacionales visitaron México para practicar algún deporte.

¿Qué es “México Imparable” y por qué involucra a corredoras indígenas reconocidas?

De la Cruz Álvarez, explicó que este serial de carreras será diferente a otros eventos deportivos de su tipo, pues tiene el objetivo de impulsar la inclusión y celebrar la diversidad cultural del país para consolidarse como un serial de carreras anual.

"El primer [objetivo] es impulsar el talento deportivo, apoyando con recursos económicos, logísticos, a atletas indígenas de bajos recursos para su desarrollo profesional", indicó.

A la par, agregó que cada carrera estará diseñada para activar economías locales en los estados de Chiapas, Chihuahua, Oaxaca y la Ciudad de México; y contará con la participación de 80 atletas indígenas.

"Estamos en promoción de los atletas indígenas. En este evento van a estar alrededor de 80 atletas indígenas de diferentes comunidades indígenas; están muy emocionados de poder participar. Vamos a tener un foro de mujeres indígenas que han trascendido, que han cruzado barreras en el tema del deporte", detalló. 

Al evento acudió la atleta y ultra maratonista rarámuri, María Lorena Ramírez, Nahueachi, proveniente de la Sierra de Guachochi, Chihuahua, quien invitó a la ciudadanía a participar en este proyecto y agradeció el apoyo de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Asimismo el Director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco Marrufo, aseveró que esta estrategia busca incentivar la participación activa de los pueblos originarios.

"Desde la Conade en conjunto, obviamente, con Turismo, se van a proyectar esta temática de deporte, cultura, impacto social, turismo comunitario, sustentabilidad y participación activa de los pueblos originarios de México, donde se pretende llevar la primera carrera en Chiapas, el 14 de septiembre, allá en Palenque; la entrega de kits va a ser un día antes y previo a eso, va a haber temáticas y una exposición cultural. La siguiente va a ser con temática de cultura maya, con actividades de gastronomía local, danza, tradiciones, artesanía y exhibiciones culturales", añadió Pacheco.

¿Cuáles son las fechas de las carreras?

  • Chiapas “Raíces de Agua": La carrera se llevará a cabo en Palenque, Chiapas, el 14 de septiembre. El recorrido atraviesa senderos selváticos y zonas arqueológicas cercanas, con punto de partida en las inmediaciones del sitio arqueológico.
  • Ciudad de México “Raíces de Fuego”: La carrera se llevará a cabo en capital del país, el 7 de diciembre de 2025. Recorriendo toda la ciudad, culminando en el Zócalo
  • Oaxaca “Raíces de Tierra”: Se llevará a cabo el 22 de marzo
  • Chihuahua “Raíces de Aire", con fecha a confirmar.

Las convocatorias para cada carrera se encuentran en la página oficial de México Imparable.

 

¿Cuánto cuesta el registro y qué incluye?

"México imparable" cuenta con varios paquetes que permitirán tener una experiencia deportiva única. Para la carrera que se llevará a cabo en Chiapas, las y los corredores podrán elegir cubrir 21 kilómetros (21k), 10 kilómetros (10k) o cinco kilómetros (5k). Para el tramo más largo, el registro tendrá un costo de 800 pesos por persona y para los recorridos más cortos, el precio es de 650 pesos.

Si eres un apasionado o apasionada por el deporte, también puedes adquirir un paquete que incluye dos sedes con un precio de mil 620 pesos.

Los corredores que lleguen en primero, segundo o tercer lugar de las distancias 21k, 10k, en rama varonil o femenil, ganarán el acceso al siguiente capítulo, para defender su puesto, con un pase de cortesía.

Sólo podrán inscribirse aquellos competidores que tengan 15 años o más cumplidos el día del evento. Todos los participantes deberán de terminar la carrera en un tiempo máximo de tres horas.

Al registrarte, tu carrera incluye:

  • Playera oficial de edición especial, con diseño temático y textura inspirada en la cultura
  • Medalla conmemorativa coleccionable
  • Número de corredor personalizado
  • Acceso a ceremonia de apertura y cierre cultural.
  • Hidratación y asistencia en ruta
  • Participación en sorteos y experiencias locales
  • Contribución directa a proyectos de apoyo a comunidades originarias y atletas indígenas.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

La Moraleja de Beatriz

"Una comedia de enredos donde los medios conjugan el futuro y la protagonista responde con un contundente...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

La expiación de Pío

"Lo más curioso es el argumento utilizado por Humphrey para exonerar a Pío Lorenzo López Obrador cinco...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Despenalizar la palabra: un paso necesario para la libertad de expresión

"Despenalizar la palabra no significa impunidad, sino reconocer que el debate público debe resolverse en el terreno...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Cannabis: la legalidad negada

"Entre la presión chantajista del nuevo Gobierno de Trump, el conservadurismo instintivo de la Presidenta Sheinbaum en...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”
Por Héctor Alejandro Quintanar

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”

Periodismo al servicio de la infamia
Por Pedro Mellado Rodríguez

Periodismo al servicio de la infamia

Los gachupines y AMLO
Por Fabrizio Mejía Madrid

Los gachupines y AMLO

¿De dónde viene la infelicidad?
Por Juan Carlos Monedero

¿De dónde viene la infelicidad?

El alquimista que hundió la pobreza
Por Mario Campa

El alquimista que hundió la pobreza

¿Somos libres o existe el destino?
Por Óscar de la Borbolla

¿Somos libres o existe el destino?

El fin del “peligro para México”
Por Álvaro Delgado Gómez

El fin del “peligro para México”

El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes suizos de lujo
Por Ana Lilia Pérez

El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes suizos de lujo

El macuspano
Por Alejandro Páez Varela

El macuspano

#HeladioN protegido
Por Muna D. Buchahin

#HeladioN protegido

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

De los rezos a las puñaladas: Alessandra y Verástegui salpican odio en duelo a muerte

2

Familiares exigen justicia para Alma, joven hallada emparedada en obra de la CdMx

3

Sheinbaum rechaza ataques de EU, de la DEA. “Ningún gobierno extranjero se atrevería”

Miriam Rodríguez logró atrapar a 11 personas relacionadas con la muerte de su hija.
4

Asesino de Karen, hija de la buscadora Miriam Rodríguez, recibe 131 años de prisión

5

La Moraleja de Beatriz

Ya está a la venta la nueva Miel Bienestar, por lo que a aquí te contamos cuáles son sus presentaciones, qué precio tienen y en dónde podrás adquirirlas.
6

La Miel Bienestar ya está a la venta. ¿Cuánto cuesta y dónde la puedes ir a comprar?

7

La inflación desacelera e INEGI proyecta leve baja al PIB. CSP lo ve con optimismo

Huemanzin Iyolocuauhtli Rodríguez.
8

Huemanzin Rodríguez, periodista cultural y conductor, muere a los 51 años en Noruega

9

Beca de transporte para universitarios en CdMx abre registro: ¿De cuánto es el apoyo?

10

ENTREVISTA ¬ ¿Eran acordeones mágicos? Pedían anular elección sin pruebas: De la Mata

AMLO y Sheinbaum
11

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”

Autoridades del Gobierno de México desarticularon una célula dedicada al tráfico de armas, perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG),
12

Fuerzas federales desmontan red de traficantes de armas del CJNG. Hay 14 detenidos

Periodismo al servicio de la infamia
13

Periodismo al servicio de la infamia

14

La expiación de Pío

Abogada del “Chapo”, hoy Jueza electa, denuncia a periodistas por violencia de género,
15

Abogada del “Chapo”, hoy Jueza electa, denuncia a periodistas por violencia de género

Destacadas

Ver sección
Destacadas
México imparable buscará consolidarse como un serial de carreras anual para activar las economías locales.
1

¿Qué es “México Imparable” y por qué involucra a corredoras indígenas reconocidas?

2

Sheinbaum rechaza ataques de EU, de la DEA. “Ningún gobierno extranjero se atrevería”

La inflación desacelera e INEGI proyecta leve baja al PIB. CSP lo ve con optimismo
3

La ONU declara oficialmente hambruna en Gaza, tras 22 meses de ataques de Israel

4

La inflación desacelera e INEGI proyecta leve baja al PIB. CSP lo ve con optimismo

Agenda de actividades para sete fin de semana
5

Un fin de semana con cine de horror, culturas originarias y hasta El Principito

6

De los rezos a las puñaladas: Alessandra y Verástegui salpican odio en duelo a muerte

7

Trump se sale con la suya y libra sentencia de 500 millones de dólares por fraude

Abogado de Cristina Fernández denuncia a Javier Milei por trama de corrupción.
8

Javier Milei y su hermana son denunciados por nueva trama de corrupción en Argentina

Juez da a Florida 60 días para cerrar Alligator Alcatraz; hay 78 mexicanos: Rutilio.
9

Jueza da a Florida 60 días para cerrar Alligator Alcatraz; hay 78 mexicanos: Rutilio

10

El SMN alerta por temporal de lluvias en CdMx; AICM pide extremar precauciones

11

ENTREVISTA ¬ ¿Eran acordeones mágicos? Pedían anular elección sin pruebas: De la Mata

Abogada del “Chapo”, hoy Jueza electa, denuncia a periodistas por violencia de género,
12

Abogada del “Chapo”, hoy Jueza electa, denuncia a periodistas por violencia de género