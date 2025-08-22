¿Qué es “México Imparable” y por qué involucra a corredoras indígenas reconocidas?

México imparable buscará consolidarse como un serial de carreras anual para activar las economías locales e impulsar a deportistas indígenas.

Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).-La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este viernes "México imparable", una serial de cuatro carreras que se realizará en Chiapas, Ciudad de México, Oaxaca y Chihuahua para impulsar el turismo deportivo en el país, una actividad que en 2025 tendrá una derrama económica de más de mil millones de pesos.

"'México imparable' es una iniciativa de carreras en todo el país, bueno, en cuatro lugares, principalmente, y que está vinculada con turismo también, turismo deportivo", explicó Sheinbaum Pardo.

Desde la "Mañanera del Pueblo" en Palacio Nacional, Mirna Beatriz De la Cruz Álvarez, corredora y líder de “México Imparable”, dijo que este proyecto priorizará la inclusión para atletas indígenas y comunidades locales, además de que impulsará la economía y activará el orgullo nacional.

Agradezco a la PresidentA @Claudiashein, por su recibimiento en la conferencia matutina. Presentamos el serial de carreras “México Imparable” un movimiento que une el deporte con la historia, la cultura y el espíritu de resistencia. México Imparable es un serial de carreras… pic.twitter.com/3uYQikMWEQ — Rommel Pacheco (@Rommel_Pacheco) August 22, 2025

"Después del Covid, el tema del turismo deportivo creció a un cien por ciento, porque la gente quería salir al aire libre, a disciplinas diferentes, y sobre todo recorrer nuestro país. [...] Hay que decirlo, que estas cuatro carreras que van a explicar mis compañeras, además que son unos talentos mexicanos que me encanta verlas aquí, que puedan decir su historia, pero sobre todo que hoy estos corredores van a estar viviendo en la cultura de México la grandeza de nuestro país", aseguró Josefina Rodríguez Zamora, Secretaria de Turismo.

Al cierre del año, el Gobierno Federal espera haber realizado más de 100 actividades deportivas, aprovechando la infraestructura cultural y deportiva del país. De acuerdo con indicadores, uno de cada 10 turistas internacionales visitaron México para practicar algún deporte.

¿Qué es “México Imparable” y por qué involucra a corredoras indígenas reconocidas?

De la Cruz Álvarez, explicó que este serial de carreras será diferente a otros eventos deportivos de su tipo, pues tiene el objetivo de impulsar la inclusión y celebrar la diversidad cultural del país para consolidarse como un serial de carreras anual.

"El primer [objetivo] es impulsar el talento deportivo, apoyando con recursos económicos, logísticos, a atletas indígenas de bajos recursos para su desarrollo profesional", indicó.

A la par, agregó que cada carrera estará diseñada para activar economías locales en los estados de Chiapas, Chihuahua, Oaxaca y la Ciudad de México; y contará con la participación de 80 atletas indígenas.

"Estamos en promoción de los atletas indígenas. En este evento van a estar alrededor de 80 atletas indígenas de diferentes comunidades indígenas; están muy emocionados de poder participar. Vamos a tener un foro de mujeres indígenas que han trascendido, que han cruzado barreras en el tema del deporte", detalló.

Al evento acudió la atleta y ultra maratonista rarámuri, María Lorena Ramírez, Nahueachi, proveniente de la Sierra de Guachochi, Chihuahua, quien invitó a la ciudadanía a participar en este proyecto y agradeció el apoyo de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Asimismo el Director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco Marrufo, aseveró que esta estrategia busca incentivar la participación activa de los pueblos originarios.

"Desde la Conade en conjunto, obviamente, con Turismo, se van a proyectar esta temática de deporte, cultura, impacto social, turismo comunitario, sustentabilidad y participación activa de los pueblos originarios de México, donde se pretende llevar la primera carrera en Chiapas, el 14 de septiembre, allá en Palenque; la entrega de kits va a ser un día antes y previo a eso, va a haber temáticas y una exposición cultural. La siguiente va a ser con temática de cultura maya, con actividades de gastronomía local, danza, tradiciones, artesanía y exhibiciones culturales", añadió Pacheco.

¿Cuáles son las fechas de las carreras?

Chiapas “Raíces de Agua": La carrera se llevará a cabo en Palenque, Chiapas, el 14 de septiembre. El recorrido atraviesa senderos selváticos y zonas arqueológicas cercanas, con punto de partida en las inmediaciones del sitio arqueológico.

Ciudad de México “Raíces de Fuego”: La carrera se llevará a cabo en capital del país, el 7 de diciembre de 2025. Recorriendo toda la ciudad, culminando en el Zócalo

Oaxaca “Raíces de Tierra”: Se llevará a cabo el 22 de marzo

Chihuahua “Raíces de Aire", con fecha a confirmar.

Las convocatorias para cada carrera se encuentran en la página oficial de México Imparable.

¿Cuánto cuesta el registro y qué incluye?

"México imparable" cuenta con varios paquetes que permitirán tener una experiencia deportiva única. Para la carrera que se llevará a cabo en Chiapas, las y los corredores podrán elegir cubrir 21 kilómetros (21k), 10 kilómetros (10k) o cinco kilómetros (5k). Para el tramo más largo, el registro tendrá un costo de 800 pesos por persona y para los recorridos más cortos, el precio es de 650 pesos.

Si eres un apasionado o apasionada por el deporte, también puedes adquirir un paquete que incluye dos sedes con un precio de mil 620 pesos.

Los corredores que lleguen en primero, segundo o tercer lugar de las distancias 21k, 10k, en rama varonil o femenil, ganarán el acceso al siguiente capítulo, para defender su puesto, con un pase de cortesía.

Sólo podrán inscribirse aquellos competidores que tengan 15 años o más cumplidos el día del evento. Todos los participantes deberán de terminar la carrera en un tiempo máximo de tres horas.

Al registrarte, tu carrera incluye: