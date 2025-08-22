Nery “N”, cómplice del homicidio de Ximena y José, recibe prisión preventiva en CdMx

Autoridades de la capital mexicana anunciaron el pasado 20 de agosto la captura de 13 personas, entre ellas Nery “N”, que planearon y ejecutaron el atentado contra dos funcionarios del círculo más cercano a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, Ximena Guzmán y José Muñoz.

Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).- Nery "N", una de las 13 personas detenidas por el doble homicidio de los colaboradores de la Jefa de Gobierno, Ximena Guzmán y José Muñoz, ocurrido el pasado 20 de mayo en la Alcaldía Benito Juárez, recibió prisión preventiva oficiosa.

En una audiencia realizada ayer, el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx), imputó a Nery "N" los delitos de homicidio, feminicidio y asociación delictuosa.

De acuerdo con los reportes, la mujer se negó a dar declaraciones ante las autoriades judiciales y presentó una defensa particular y solicitaron, con base al término constitucional, un plazo de 144 horas para que se defina su situación jurídica. La próxima audiencia será el próximo lunes 25 de agosto, en la que podrá ser vinculada a proceso.

Actualmente, Nery "N" se encuentra recluida en el penal de Santa Marta Acantilta.

Autoridades de la capital mexicana anunciaron el pasado 20 de agosto la captura de 13 personas que planearon y ejecutaron el atentado contra dos funcionarios del círculo más cercano a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada. Ximena Guzmán y José Muñoz murieron a causa de los múltiples impactos de bala recibidos en Calzada de Tlalpan, en el sur de la Ciudad de México (CdMx).

El doble homicidio conmovió a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a toda la estructura gubernamental, local y federal, porque las víctimas eran ampliamente conocidas por los funcionarios.

"Informo a la ciudadanía que durante la madrugada de este día, en coordinación con el Gobierno de México, se llevó a cabo un importante operativo relacionado con los homicidios de nuestros compañeros Ximena Guzmán y José Muñoz. En dicho operativo, se detuvieron a 13 personas, entre ellas tres personas que participaron directamente en el homicidio y otras personas relacionadas con la preparación logística del evento", informó este miércoles Clara Brugada Molina.

Más tarde, la Fiscal General de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, detalló que las investigaciones continúan, ya que falta detener al tirador y a los autores intelectuales del crimen.

Un alto funcionario del Gobierno de la Ciudad de México había dicho a SinEmbargo que una de las principales hipótesis de los equipos de investigación era que el homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz fue una venganza por razones políticas o con fines de desestabilización de las autoridades de la capital y de la República.

Ximena y José eran funcionarios jóvenes que formaban parte de una generación de operadores políticos que sabían moverse entre lo técnico y lo político.

Ximena Guzmán Cuevas tenía 42 años. Socióloga de formación, funcionaria con una carrera institucional sólida, atleta y defensora de los huertos urbanos, ocupaba desde septiembre de 2023 el cargo de secretaria particular de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina. También fue secretaria particular en la Alcaldía Iztapalapa, donde su trabajo se centraba en la atención directa al público.

Por su parte, José Muñoz Vega era un técnico legislativo con formación en Ciencia Política y Administración Pública. Muñoz acompañó a Clara Brugada desde su primera Administración en Iztapalapa, como coordinador de asesores, lo que fortaleció su vínculo con los proyectos sociales impulsados desde la Alcaldía más poblada del país. Su perfil era valorado por su conocimiento técnico, capacidad de análisis político y por su trabajo meticuloso en procesos legislativos.