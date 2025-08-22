Corte de EU concede extensión de 90 días a Genaro García Luna para apelar su condena

Una Corte de Estados Unidos otorgó a Genaro García Luna 90 días más para apelar su condena y ordenó poner fin a la incomunicación en prisión que denunció la defensa del exsecretario de Seguridad.

Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).- Una Corte federal en Nueva York, en Estados Unidos (EU), concedió al exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, Genaro García Luna, una prórroga de 90 días para presentar su apelación contra la condena de 38 años de prisión que recibió en octubre de 2024 por delitos relacionados con el narcotráfico y crimen organizado.

La resolución, emitida por la Jueza Alison Nathan de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, fijó como nueva fecha límite el 18 de diciembre del año en curso para que los abogados entreguen sus argumentos y documentos iniciales en el proceso de apelación.

Asimismo, la Corte instruyó al Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos a terminar el régimen de incomunicación aplicado a García Luna desde inicios de este año, tras las denuncias de sus abogados sobre la ausencia de contacto con su cliente.

De acuerdo con escritos presentados los días 1 y 18 de agosto, los abogados César de Castro y Valerie Gotlib informaron que en los últimos ocho meses sólo lograron una conversación con el exfuncionario, lo que, señalaron, ha impedido preparar de forma adecuada la apelación y revisar los documentos del caso.

Los litigantes también denunciaron que García Luna sufrió condiciones de maltrato en su estancia en una prisión del estado de Virginia, donde, según lo expuesto, se le prohibió el uso de cubiertos, así como rasurarse o bañarse con regularidad, lo que afectó sus condiciones básicas de vida.

El exsecretario mexicano fue trasladado posteriormente a la prisión de máxima seguridad de Florence, en Colorado, donde, de acuerdo con la defensa, cesaron las prácticas de maltrato físico, aunque la incomunicación con sus abogados persistió hasta la reciente resolución judicial.

"Fue encerrado en la unidad de alojamiento especial reservada para quienes han violado las normas penitenciarias, a pesar de no haber recibido una sola infracción disciplinaria en casi seis años de prisión, y sólo se le proporcionó un par de ropa interior. Ha perdido 14 kilos. Tras ser transferido a Florence, su condición ha mejorado drásticamente, ya que se le permite ducharse, comer con cubiertos y leer, pero no cuenta con la documentación legal pertinente para ayudar significativamente a su abogado a perfeccionar su apelación", detalló De Castro en aquella ocasión.

Genaro García Luna permanece recluido en la misma cárcel donde se encuentra Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, mientras continúa el proceso de apelación que definirá si se revisa la sentencia impuesta por las autoridades judiciales estadounidenses.

¿De qué se le acusa a García Luna?

García Luna fue juzgado por nexos con el narcotráfico con base en testimonios como el de Jesús “El Rey” Zambada, hermano de “El Mayo”, quien declaró haberle dado unos cinco millones de dólares en el 2006, cuando tomaría el cargo de Secretario de Seguridad Pública de Calderón. Él mismo, para evitar riesgos o incluso un espectáculo, decidió no testificar.

Las entregas de sobornos referidas por “El Rey”, detenido en 2008, habrían sido en un restaurante de la Ciudad de México a través del abogado Óscar Paredes. “Es muy duro hablar de una persona tan importante porque uno piensa en su familia y en uno mismo. Es gente que tiene mucho poder. No es fácil hacerlo, esa es la realidad”, afirmó “El Rey” sobre por qué le causaba “temor” declarar contra el superpolicía.

El exfuncionario ha negado cualquier vínculo con grupos delictivos y hacia finales de 2023 pidió reparar el juicio por presuntas irregularidades del procedimiento entre los fiscales y los testigos claves.