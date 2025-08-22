CIBanco retira demanda contra el Departamento del Tesoro de EU tras nueva prórroga

Redacción/SinEmbargo

22/08/2025 - 2:18 pm

La Presidenta Sheinbaum dijo que CIBanco estaba en su derecho de demandar al Tesoro de EU.

Artículos relacionados

El retiro de la demanda de CIBanco ocurre después de que el Gobierno de Estados Unidos aplazara para el 20 de octubre la prohibición de transferencias u operaciones que involucren a dicha entidades financiera, junto Intercam y Vector, en la Unión Americana.

Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).- CIBanco dio a conocer ayer que retiró voluntariamente la demanda que mantenía contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y su Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), con motivo de las sanciones por presunto lavado de dinero contra la institución financiera, Intercam y Vector.

La notificación del desistimiento fue presentada el jueves 19 de agosto de 2025, en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia.

“CIBanco presenta este aviso de desistimiento voluntario a la luz de la orden emitida por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos el 19 de agosto de 2025, mediante la cual se enmendó la orden de FinCEN del 25 de junio de 2025 que prohibía ciertas transferencias de fondos relacionadas con CIBanco, previamente modificada por una orden de fecha 11 de julio de 2025, y se extendió la fecha de entrada en vigor de la prohibición de FinCEN hasta el 20 de octubre de 2025”, indicó el Banco.

La institución financiera habría cambiado de representación legal, ya que el desistimiento está firmado por White&Case, un bufete distinto a los abogados que inicialmente interpusieron la demanda.

CIBanco retira demanda contra el Departamento del Tesoro de EU.
CIBanco decidió retirar su demanda contra el Departamento del Tesoro de EU. Foto: @arturoangel20

El retiro de la demanda ocurre un día después de que el Gobierno de Estados Unidos aplazara para el 20 de octubre  la prohibición de transferencias u operaciones que involucren a dichas entidades financieras mexicanas en la Unión Americana.

Además, el cambio de estrategia ocurre luego de que el Grupo Financiero Multiva, un prestador de servicios financieros en México, comprara el negocio fiduciario de CIBanco. "Banco Multiva incrementará su participación en dicho mercado, fortaleciendo el crecimiento de sus activos, como parte del plan estratégico de expansión aprobado por su consejo de administración", explicó.

CI Banco se enfrenta a su extinción

Con su caída, CIBanco dejaría a más de tres mil empleados que serán despedidos cuando se vea obligado a cesar sus operaciones comerciales internacionales y a cerrar o reducir drásticamente su plantilla.

"En los próximos días, CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple dejará de existir como banco comercial internacional debido a una orden errónea emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, bajo las nuevas autoridades para combatir el tráfico de opioides", se leía en la demanda.

La institución financiera había explicado que existen "múltiples efectos catastróficos" debido a la decisión del Tesoro, como el riesgo de dejar inutilizados más de 40 mil millones de dólares de fondos legítimos administrados por CIBanco en nombre de intereses estadounidenses, incluidos fondos de pensiones, fondos de inversión, empresas y ciudadanos estadounidenses.

También apuntó que quienes tienen depósitos en el banco "se enfrentan a un riesgo considerable de pérdidas en caso de liquidación". "Numerosos inversionistas estadounidenses, incluyendo empleados estatales y locales, como maestros y personal de primera respuesta, sufrirán pérdidas por la perturbación en la gestión de los fondos de pensiones, fondos de inversión y otros fideicomisos por parte de la división fiduciaria, y corren el riesgo de quedarse sin los activos mantenidos en fideicomiso para su beneficio", explicó.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

La Moraleja de Beatriz

"Una comedia de enredos donde los medios conjugan el futuro y la protagonista responde con un contundente...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

La expiación de Pío

"Lo más curioso es el argumento utilizado por Humphrey para exonerar a Pío Lorenzo López Obrador cinco...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Despenalizar la palabra: un paso necesario para la libertad de expresión

"Despenalizar la palabra no significa impunidad, sino reconocer que el debate público debe resolverse en el terreno...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Cannabis: la legalidad negada

"Entre la presión chantajista del nuevo Gobierno de Trump, el conservadurismo instintivo de la Presidenta Sheinbaum en...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”
Por Héctor Alejandro Quintanar

El proyecto que nunca fue “un peligro para México”

Periodismo al servicio de la infamia
Por Pedro Mellado Rodríguez

Periodismo al servicio de la infamia

Los gachupines y AMLO
Por Fabrizio Mejía Madrid

Los gachupines y AMLO

¿De dónde viene la infelicidad?
Por Juan Carlos Monedero

¿De dónde viene la infelicidad?

El alquimista que hundió la pobreza
Por Mario Campa

El alquimista que hundió la pobreza

¿Somos libres o existe el destino?
Por Óscar de la Borbolla

¿Somos libres o existe el destino?

El fin del “peligro para México”
Por Álvaro Delgado Gómez

El fin del “peligro para México”

El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes suizos de lujo
Por Ana Lilia Pérez

El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes suizos de lujo

El macuspano
Por Alejandro Páez Varela

El macuspano

#HeladioN protegido
Por Muna D. Buchahin

#HeladioN protegido

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Morena y Pedro Haces: ¿apertura o incongruencia? por Héctor Alejandro Quintanar.
1

El último escándalo de Pedro Haces/CATEM los vincula a extorsión y crimen organizado

2

Familiares exigen justicia para Alma, joven hallada emparedada en obra de la CdMx

3

De los rezos a las puñaladas: Alessandra y Verástegui salpican odio en duelo a muerte

Nery “N”, cómplice del atentado a Ximena Guzmán y José Muñoz, permanecerá prisión.
4

Nery “N”, cómplice del homicidio de Ximena y José, recibe prisión preventiva en CdMx

5

La Moraleja de Beatriz

Ya está a la venta la nueva Miel Bienestar, por lo que a aquí te contamos cuáles son sus presentaciones, qué precio tienen y en dónde podrás adquirirlas.
6

La Miel Bienestar ya está a la venta. ¿Cuánto cuesta y dónde la puedes ir a comprar?

7

Beca de transporte para universitarios en CdMx abre registro: ¿De cuánto es el apoyo?

Abogada del “Chapo”, hoy Jueza electa, denuncia a periodistas por violencia de género,
8

Abogada del “Chapo”, hoy Jueza electa, denuncia a periodistas por violencia de género

Latinos nacidos en EU, golpeados brutalmente por ICE, demandan al Gobierno de Trump
9

Latinos nacidos en EU, golpeados brutalmente por ICE, demandan al Gobierno de Trump

10

Sheinbaum rechaza ataques de EU, de la DEA. “Ningún gobierno extranjero se atrevería”

Pablo Antonio Jiménez Pons, yerno del fugitivo Hernán Bermúdez Requena, acusado de ser el fundador y jefe del grupo criminal “La Barredora” cuando era secretario de Seguridad Pública de Tabasco, renunció a la dirección general de Planeación Sectorial de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP) del gobierno de Javier May.
11

El yerno de Bermúdez Requena estaba en la Secretaría de Obras de Tabasco. Renunció...

Adultos mayores no quieren hogares de ancianos: vejez y prejuicio en AL
12

Adultos mayores no quieren hogares de ancianos: vejez y prejuicio en AL

13

ENTREVISTA ¬ ¿Eran acordeones mágicos? Pedían anular elección sin pruebas: De la Mata

Corte de EU concede extensión de 90 días a Genaro García Luna para apelar su condena
14

Corte de EU concede extensión de 90 días a Genaro García Luna para apelar su condena

México imparable buscará consolidarse como un serial de carreras anual para activar las economías locales.
15

¿Qué es “México Imparable” y por qué involucra a corredoras indígenas reconocidas?

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Presidenta Sheinbaum dijo que CIBanco estaba en su derecho de demandar al Tesoro de EU.
1

CIBanco retira demanda contra el Departamento del Tesoro de EU tras nueva prórroga

Nery “N”, cómplice del atentado a Ximena Guzmán y José Muñoz, permanecerá prisión.
2

Nery “N”, cómplice del homicidio de Ximena y José, recibe prisión preventiva en CdMx

Morena y Pedro Haces: ¿apertura o incongruencia? por Héctor Alejandro Quintanar.
3

El último escándalo de Pedro Haces/CATEM los vincula a extorsión y crimen organizado

Corte de EU concede extensión de 90 días a Genaro García Luna para apelar su condena
4

Corte de EU concede extensión de 90 días a Genaro García Luna para apelar su condena

México imparable buscará consolidarse como un serial de carreras anual para activar las economías locales.
5

¿Qué es “México Imparable” y por qué involucra a corredoras indígenas reconocidas?

6

Sheinbaum rechaza ataques de EU, de la DEA. “Ningún gobierno extranjero se atrevería”

La inflación desacelera e INEGI proyecta leve baja al PIB. CSP lo ve con optimismo
7

La ONU declara oficialmente hambruna en Gaza, tras 22 meses de ataques de Israel

8

La inflación desacelera e INEGI proyecta leve baja al PIB. CSP lo ve con optimismo

Agenda de actividades para sete fin de semana
9

Un fin de semana con cine de horror, culturas originarias y hasta El Principito

10

De los rezos a las puñaladas: Alessandra y Verástegui salpican odio en duelo a muerte

11

Trump se sale con la suya y libra sentencia de 500 millones de dólares por fraude

Abogado de Cristina Fernández denuncia a Javier Milei por trama de corrupción.
12

Javier Milei y su hermana son denunciados por nueva trama de corrupción en Argentina