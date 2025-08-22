CIBanco retira demanda contra el Departamento del Tesoro de EU tras nueva prórroga

El retiro de la demanda de CIBanco ocurre después de que el Gobierno de Estados Unidos aplazara para el 20 de octubre la prohibición de transferencias u operaciones que involucren a dicha entidades financiera, junto Intercam y Vector, en la Unión Americana.

Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).- CIBanco dio a conocer ayer que retiró voluntariamente la demanda que mantenía contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y su Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), con motivo de las sanciones por presunto lavado de dinero contra la institución financiera, Intercam y Vector.

La notificación del desistimiento fue presentada el jueves 19 de agosto de 2025, en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia.

“CIBanco presenta este aviso de desistimiento voluntario a la luz de la orden emitida por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos el 19 de agosto de 2025, mediante la cual se enmendó la orden de FinCEN del 25 de junio de 2025 que prohibía ciertas transferencias de fondos relacionadas con CIBanco, previamente modificada por una orden de fecha 11 de julio de 2025, y se extendió la fecha de entrada en vigor de la prohibición de FinCEN hasta el 20 de octubre de 2025”, indicó el Banco.

La institución financiera habría cambiado de representación legal, ya que el desistimiento está firmado por White&Case, un bufete distinto a los abogados que inicialmente interpusieron la demanda.

El retiro de la demanda ocurre un día después de que el Gobierno de Estados Unidos aplazara para el 20 de octubre la prohibición de transferencias u operaciones que involucren a dichas entidades financieras mexicanas en la Unión Americana.

Además, el cambio de estrategia ocurre luego de que el Grupo Financiero Multiva, un prestador de servicios financieros en México, comprara el negocio fiduciario de CIBanco. "Banco Multiva incrementará su participación en dicho mercado, fortaleciendo el crecimiento de sus activos, como parte del plan estratégico de expansión aprobado por su consejo de administración", explicó.

CI Banco se enfrenta a su extinción

Con su caída, CIBanco dejaría a más de tres mil empleados que serán despedidos cuando se vea obligado a cesar sus operaciones comerciales internacionales y a cerrar o reducir drásticamente su plantilla.