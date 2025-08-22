El líder de "Los estúpidos" cae en CdMx; antes, Juez lo liberó y seguía delinquiendo

La Fiscalía capitalina detuvo a Luis Alberto “N”, presunto líder de “Los Estúpidos”, acusado de secuestro agravado y vinculado con diversos delitos.

Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) detuvo este viernes a Luis Alberto “N”, alias “El Estúpido”, por su presunta participación en el delito de secuestro agravado.

De acuerdo con las investigaciones, se le señala como probable líder de la organización delictiva denominada “Los Estúpidos”, la cual opera en la zona sur de la capital y está relacionada con actividades ilícitas como robo con violencia, extorsión, homicidio y narcomenudeo.

Las autoridades capitalinas informaron que el detenido había enfrentado anteriormente un proceso por homicidio. En ese caso, un Juez federal le modificó la medida cautelar y le permitió seguir el procedimiento en libertad, luego de que su defensa promoviera un amparo.

#ComunicadoFGJCDMX | Agentes de la PDI aprehendieron en la alcaldía Tlalpan a presunto líder de la organización criminal “Los Estúpidos”, por su probable participación en el delito de secuestro agravado. Este grupo es señalado como generador de violencia en la zona sur de la… pic.twitter.com/JOaFOVziq4 — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) August 22, 2025

La carpeta de investigación señala que en julio de 2020, una familia integrada por un hombre, su esposa y dos hijas viajaba en un taxi en la colonia San Pablo Oztotepec, ubicada en la Alcaldía Milpa Alta. En ese trayecto, otro vehículo conducido presuntamente por Luis Alberto “N” y un cómplice les cerró el paso, lo que permitió que bajaran con violencia al hombre y lo privaran de la libertad durante aproximadamente tres horas.

Por estos hechos, este jueves 21 de agosto, agentes de la Policía de Investigación (PDI) lograron la detención de Luis Alberto “N” en calles de la colonia Santa Úrsula Xitla, en la Alcaldía Tlalpan. Tras su captura, fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde un Juez de control determinará su situación jurídica en los próximos días.

La FGJ-CdMx destacó que la detención forma parte de sus acciones contra los delitos de alto impacto y en la desarticulación de grupos generadores de violencia que operan en distintos puntos de la capital, a fin de garantizar la seguridad de la población.

DETIENEN al JEFE de LOS ESTÚPIDOS

Luis Alberto Alcántara Cruz

El Estúpido Mayor

Es jefe de la banda relacionada con drogas, homicidios, levantones, tiroteos…

Operan @XochimilcoAl y @GobMilpaAlta

Agentes de @PDI_FGJCDMX lo ubicaron y detuvieron anoche.

Ya está en @FiscaliaCDMX pic.twitter.com/ldBQEgd5Oe — Carlos Jiménez (@c4jimenez) August 22, 2025

Con ello, la institución recordó que, conforme a lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales y bajo el principio de presunción de inocencia, Luis Alberto “N” será considerado inocente en todas las etapas del proceso judicial, hasta que una autoridad jurisdiccional emita una sentencia condenatoria en su contra.