El último escándalo de Pedro Haces/CATEM los vincula a extorsión y crimen organizado

Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).– Pedro Haces Barba enfrenta de nueva cuenta cuestionamientos. La Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) que encabeza el Diputado morenista fue denunciada por las cámaras empresariales de la Región Lagunera de extorsiones y agresiones en complicidad con el crimen organizado.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que las denuncias se están atendiendo, independientemente de quién sea. “Como sea se tiene que hacer la investigación y tiene que llevar la carpeta de investigación si se encuentran las pruebas a una acción de la autoridad a partir de la definición de un Juez. O sea, se tiene que cumplir la ley”.

“Hay que investigar, que realmente lo que se dice es cierto y una vez que se investiga se ve si hay un delito, tiene que atenderse. Aquí no protegemos a nadie. Si hay delito, hay delito”, comentó la Presidenta en su habitual conferencia de prensa mañanera.

Haces Barba se ha convertido en un personaje incómodo dentro de Morena y de su bancada en San Lázaro, la cual integra como mano derecha de su amigo, Ricardo Monreal Ávila, con quien viajó en helicóptero en noviembre pasado contraviniendo las políticas de Austeridad Republicana de la Cuarta Transformación.

Este jueves, en un comunicado firmado por Canacintra, Coparmex Laguna, el Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada y la Unión Ganadera Regional, los sectores productivos de la Laguna de Durango dijeron no aguantar más debido a que las afectaciones causadas por el sindicato de Haces que, dijeron, llegan a campesinos, transportistas, comerciantes, restauranteros y hasta pequeños prestadores de servicios.

Los productores denunciaron cobros ilegales realizados por operadores vinculados con la CATEM. Argumentaron que en la región se ha “institucionalizado” el cobro de piso disfrazado de cuotas sindicales, con amenazas, agresiones y represalias contra quienes se niegan a pagar.

Señalaron, además, prácticas como cuotas por transporte de materiales de construcción, cobros por movilización de ganado, control forzado en el comercio de silo y alfalfa, apropiación ilegal de obras públicas y privadas, además de intimidaciones a pequeños comerciantes y restauranteros.

En ese sentido, enlistaron también el control exclusivo de la venta de pollinaza, desvío ilegal de agua con cobros de hasta 20 mil pesos por hectárea, así como la imposición en el manejo de módulos de riego. Incluso, advirtieron sobre extorsiones en retenes de alcoholímetro con presunta participación de grupos delictivos.

La CATEM rechazó las acusaciones y las calificó como una “campaña negra”. La organización aseguró que las cuotas sindicales son legales y están contempladas en la Ley Federal del Trabajo, y que equipararlas con extorsión es “distorsionar la realidad”.

Pedro Haces Barba, “el segundo” de Monreal, como lo ha dicho el propio coordinador de la bancada de Morena, ha sido una figura controvertida en la Cuarta Transformación, pues aunque juega un papel importante en el sindicalismo y ahora en la bancada morenista, ha estado envuelto en varios escándalos.

A inicios de agosto, Haces llamó “viejerío” a la asistencia femenina que estuvo presente durante el Encuentro Nacional de Mujeres Sindicalistas, lo que incluso provocó un llamado por parte de la Secretaría de las Mujeres para “erradicar comentarios sexistas”, al enfatizar que este tipo de expresiones socavan el mandato constitucional de promover la igualdad entre hombres y mujeres.

Durante su intervención en el evento, el legislador morenista se refirió a la presencia de algunos diputados hombres y señaló "siempre trabajar con mujeres que son mucho más leales que los hombres". "Y lo digo abiertamente y aquí saludo a cuatro presidentes que están muy sentaditos, que como que no quieren hablar, como que los apantalló tanto viejerío hoy aquí", aseguró.

Haces hizo referencia a los presidentes de las comisiones de Trabajo, Economía, Temas Electorales y el Grupo de Amistad con China. El Diputado morenista remató su intervención al comentar: "Y no se hagan chiquitos, son a toda madre el viejerío, no se preocupen", agregó ante una mayoría silenciosa de las mujeres presentes.

"Como que los apantalló tanto viejerío aquí": Pedro Haces emulando a Diego Fernández Cevallos durante un evento Nacional de Mujeres Sindicalistas. pic.twitter.com/n5dVFn7dpz — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) August 5, 2025

Pero no es la primera vez que que el legislador morenista realiza declaraciones misóginas, en 2019, aseguró que las mujeres tienen la obligación de vestir "menos provocativas" para evitar ser acosadas porque "después no se aguantan". Al ser entrevistado durante un programa de radio, Haces dijo que las mujeres deben ser un poco menos provocativas en el área de trabajo, pues con su atuendo son ellas las que, según él, fomentan y propician el acoso.

"Tambien hay que tener obligaciones las mujeres en el sentido de la vestimenta, tienen que ser un poco menos provocativas en el área de trabajo. La mujer muchas veces provoca y entonces después no se aguanta", afirmó, lo que provocó que la conductora del programa reaccionara con una cara de incredulidad en respuesta a semejante declaración, momento que quedó registrado en un video que circula en redes sociales.

El senador suplente de Morena Pedro Haces Barba, creador de la CATEM (CTM de AMLO) dice que las mujeres deben tener la "obligación de vestirse menos provocativas en el trabajo" para no se acosadas.pic.twitter.com/qJW0h6XrCs — Frida García 🫂 (@MuySuFrida) June 28, 2019

El pasado mes de julio, Pedro Haces festejó de manera extensa su cumpleaños número 60, ya que, de acuerdo con el contenido en sus redes sociales, realizó tres fiestas por este motivo. Uno fue en la Cámara de Diputados, otro en el Hotel St. Regis y el tercero habría sido en Madrid, al cual también acudió su inseparable compañero Ricardo Monreal.

Uno de los festejos del Diputado por Morena, al que acudieron diputados de diferentes bancadas, tuvo lugar en el exclusivo club privado Caroline's 400, dentro del Hotel St. Regis, ubicado en el Paseo de Reforma, el cual tiene acceso limitado a miembros y una oferta culinaria de alta gama cuyos precios pueden llegar hasta los nueve mil 900 pesos.

En octubre de 2024, Haces fue señalado de emitir un “voto fantasma” durante la discusión de la Reforma en materia de supremacía constitucional, ya que no se encontraba en el pleno cuando se llevó a cabo la votación, como él mismo confirmó, ya que acudió a una reunión con dirigentes sindicales de Estados Unidos. “Ayer no estuve presente. Y el PAN no es mi papá para andar viendo qué hago y qué no hago —dijo Haces, al ser cuestionado si acudió a la sesión del 30 de octubre”.

“¡Esto es una burla al proceso legislativo! El diputado morenista, Pedro Haces, admite que no fue a la sesión donde se aprobó la destructiva reforma de Morena, pero su nombre aparece en el tablero como si hubiera votado a favor”, expresó el Senador Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al compartir una foto que, presuntamente sería de la polémica votación”.

En 2023, Haces Barba presionó al medio digital SinEmbargo pagando a la empresa Eliminalia, una firma española especializada en desinformación y noticias falsas que fue exhibida por el consorcio internacional de medios Forbidden Stories y el diario español El País, para intentar “limpiar” su reputación en la red.

Dicha plataforma fue empleada también por Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz y hoy encarcelado por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.

En el caso de Haces, éste fue mencionado en un texto publicado en SinEmbargo en marzo de 2019, en el que se reveló que éste estuvo preso por una averiguación previa por robo de vehículo y portación de armas prohibidas, como consta en el expediente número CRV/114/98 de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, cuya copia está en poder de SinEmbargo.

En novembre de 2024, Haces acompañó a su inseparable compañero Ricardo Monreal durante un vuelo en helicóptero, hecho que quedó registrado en video y que fue criticado, incluso, por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien llamó a los miembros de la Cuarta Transformación ser un referente social y dar ejemplo de austeridad.

El videoclip, que se ha difundido ampliamente en redes sociales, muestra al Diputado Monreal caminando con un grupo de personas, entre ellas Pedro Haces, en el Deportivo Venustiano Carranza, cercano de San Lázaro, para finalmente ingresar al helicóptero que lo está esperando, hecho que generó críticas, las cuales aumentaron luego de que Monreal reconoció varias veces ha usado este tipo de aeronave privada como transporte, sobre todo cuando tiene urgencias.

El humilde Diputado Ricardo Monreal, llega y se va de la Cámara de Diputados en helicóptero; gente que le carga sus tiliches; pero eso sí, sin privilegios como ni chofer, ni camioneta de lujo, etc. pic.twitter.com/xJUFC6h6Xx — Hector G Maldonado M (@hguillermomm) November 13, 2024

– Con información de Alfonso López Dávila